Seçim Öncesi Borsa Yükseldi

NEW ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,02 artarak 42.221,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 artışla 5.782,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 18.439,17 puana ulaştı.

ABD'de Harris ile Trump arasındaki 60. başkanlık seçimleri için oy verme işlemi sürerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini ifade etti.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günkü faiz kararının da beklendiğine işaret etti.

Analistler, seçim sonuçlarının gecikmesi veya tartışmalı olması durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

Seçim sonucu beklentileri fiyatlamalarda da etkili olurken, ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,29'a indi. Dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 103,4'e geriledi.

Kripto paraların fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Türkiye saatiyle 00.00 itibarıyla Bitcoin'in fiyatındaki günlük artış yüzde 3,3 ve Ethereum'un fiyatındaki günlük artış yüzde 0,3 oldu.

Para piyasalarında, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 99 olarak fiyatlandı.

???????Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 19,2 artışla 84,4 milyar dolara çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bu dönemde dış ticaret açığında yaşanan sert artışta, işletmelerin güçlü iç talebi karşılamak ve ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunda daha yüksek gümrük vergilerinin uygulanması beklentisiyle ithalatı artırmasının etkili olduğunu belirtti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 1,1 puan artışla 56'ya çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global'in ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi ise aşağı yönlü revize edilerek 55 oldu.

Kurumsal tarafta, Trump Media & Technology hisselerindeki artış gün içinde yüzde 15'i bulmasına karşın ilerleyen saatlerde ivme kaybetti. Sert oynaklığın görüldüğü hisseler, gün içinde birkaç kez işleme durdurulurken, günü yüzde 1,2 azalışla tamamladı.

Analistler, Trump Media & Technology hisselerindeki oynaklığın Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturma ihtimalinin bir göstergesi olarak görüldüğünü ifade etti.

Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yüzde 3,5 yükseliş de dikkati çekti.

ABD'li teknoloji devlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'e yakın, Meta'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, Amazon'un hisseleri de yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Microsoft, Apple ve Alphabet'in hisselerinde de artışlar görüldü.