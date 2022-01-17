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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde konuşuyor: Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde konuşuyor: Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz

17.01.2022 14:58

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılıyor. Programda bir konuşma yapan Erdoğan, "Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yeni yılın ilk resmi ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. 12:30 sularında Tiran Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan'ı Başbakan Edi Rama resmi tören karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.

Son Dakika: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Türkiye, Arnavutluk'a yüzlerce deprem konutu teslim etti

"ERDOĞAN, DEDİKLERİNİ YAPAN BİR KİŞİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı. Teslim töreninde konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir" dedi.

Son Dakika: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Türkiye, Arnavutluk'a yüzlerce deprem konutu teslim etti

"DEPREM SONRASI YARDIMA KOŞAN İLK ÜLKE OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Değerli dostum Başbakan Rama ile projeleri yakından takip ettik. Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım eli uzatmasını sağladık. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülke olmamız aramızdaki dayanışmanın en önemli göstergesidir. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etmek kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Türkiye, Arnavutluk'a yüzlerce deprem konutu teslim etti

"522 KONUTU SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık. 2020 Temmuz ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euroya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik. Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Değerli dostlarım, hem ortak bir tarihi hem ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak bizim en önemli medeniyet değerlerimizdendir.

"ELİMİZDEKİ İMKANLARI ONLARLA PAYLAŞTIK"

Koronavirüs salgınında o büyük devletler ülkeler kendi içerisine kapanırken, sınırlarının dışını gözlerine kapanırken, biz ayrım yapmadan herkese destek olduk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak, dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.

Açılış törenine videokonferans yönetimiyle katıldığım hastanenin ismini dostluğumuzu yansıtan Türkiye-Arnavutluk hastanesi koyduk. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktorlar omuz omuza çalışıyor ve şifa dağıtıyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizde. İnşa ettiğimiz deprem konutları ile 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını güvende geçirmelerini istiyoruz. Deprem konutlarının Laçe şehrine hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutlarda bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu yapıda emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli dostum Edi Rama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç içindeki destekleri için teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Deprem, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde konuşuyor: Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde konuşuyor: Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
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