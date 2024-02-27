TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi

TÜİK\'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi

TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.

27.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:32
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili raporunu açıkladı. TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

NÜFUS VE EKONOMİK KRİTERLER ÖNEM ARZ EDİYOR

Türkiye'de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.

İL MERKEZİNE EN AZ 30 KİLOMETRE UZAKLIK ŞARTI

Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.

TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şöyle:

Adana, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cihana Alp: Şehirlerin artık avantajı kalmadı,il olan yerler eskiyi arar,daha fazla göç,daha fazla kaos 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi - Son Dakika
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