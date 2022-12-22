Bakan Nebati, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu yanıtladı: Hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede olmalı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi Basın Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, "Enflasyonda yılı hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatmış olacağız" derken, asgari ücret ile ilgili de "Hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede gerçekleştirilmesi ülkemizin faydasına olur." dedi.

"İYİ BİR PERFORMANSLA YILI KAPATACAĞIZ"

Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan seçimlere rağmen Türkiye'nin bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğini ve bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı beklediklerini söyledi.

ENFLASYON HARİCİ HEDEFİMİZİN ÖTESİNDEYİZ

Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Bizi bir tek yoran enflasyon. Bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız" dedi. Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Bakan Nebati, "Konteyner maliyetlerinin normalleşmeye doğru gidiyor olması, beklentilerin kırılması ve döviz fiyatlarındaki oynaklığın en aza indiği bir ortamda enflasyonla ilgili beklentimiz önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi." dedi.

ÖTV İNDİRİMİ GÜNDEMDE YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, Bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'LA YENİ DÖNEM

20-21 Aralık'ta düzenlenecek Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililer ile şirketlerin temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyleyen Nebati, yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştireceklerini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini aktaracaklarını belirtti. Suudi Arabistan ile gelişmekte olan ilişkilere de değinen Nebati, "Biz de Mart ayında iş dünyamız ile birlikte Suudi Arabistan'a giderek ilişkilerin hızlandırılması ve ivme kazandırılması noktasında adımlarımızı atmış olacağız." dedi.

TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKTI

"Sadece Suudi Arabistan'la değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerle de aynı şekilde iletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek İsrail'le olan normalleşme, Akdeniz'deki ülkelerle ve Avrupa Birliği'yle olan iletişimimiz önümüzdeki sürecin sadece Körfezle sınırlı olmadığını ve geniş kapsamlı olacağını gösteriyor." dedi. Bölgede güçlenen ikili ilişkiler sayesinde kredi finansman desteğinin iyi olduğunu belirten Nebati, Körfezden swap şeklinde değil depo hesabı şeklinde geldiğini söyledi.

"Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Türkiye, salgın ve salgın sonrası meydana gelen Rusya Ukrayna Savaşı'ndan güçlenerek çıkmıştır. Küresel krizler Türkiye'nin mevcut yapısını kuvvetlendiren bir fırsata dönüşüyor. Bunun temel sebebi de şu: İstanbul'u merkeze aldığınız zaman üç-dört saatlik bir uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. 26 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğu bir alanda Türkiye tam bir üretim merkezi haline dönüşmüş durumda. Çok kısa bir süre içerisinde tedarikleri karşılayabilecek önemli bir potansiyele sahibiz." dedi.

İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ

Hazine destekli KGF paketine ilişkin de konuşan Bakan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde destek verileceğini söyledi.

KONUTTA KİMSE MANİPÜLASYON YAPAMAYACAK

Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacaklarını söyleyen Bakan Nebati, çalışmaların özellikle orta ve alt gelirli kesimin konuta erişimine yönelik bir destek üzerine olduğunu belirtti. Bir önceki konut kredisinde 105 bin mükellefi inceleyerek gereğini yaptıklarını söyleyen Nebati, "Buradaki çalışmamızı neticelendirmeden önce gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir. Çok sıkı takip ettik. Manipülasyona asla izin vermeyeceğiz. Herkesin verilerini izliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Bu yıl asgari ücrette yüzde 95 oranında bir artış sağladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bununla ilgili Çalışma Bakanlığımız, dün işveren ve işçi temsilcileriyle görüşmeleri yaptılar. Asgari ücretin hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede gerçekleştirilmesi ülkemizin faydasına olur." ifadelerini kullandı. Vergi indirimlerinde fazla bir alanın kalmadığını ifade eden Nebati, her 6 aylık dönemde olduğu gibi gelecek yıl da memura ve emekliye enflasyon farkının verileceğini söyledi.

EYT MESAJI: NE DESTEK GEREKİYORSA VERECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Bütçe tarafında güçlü olacağız. Bizim tarafımızda hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımları atmaya hazırız." dedi.