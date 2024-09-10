Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Ekonomi

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken Volkswagen, 300 bin kişiye istihdam sağladığı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatacağını duyurdu. Volkswagen, yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığını belirterek mevcut durumda araç ve parça üretim tesislerinin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. İş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici daha önce bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyi ile değerlendirileceğini bildirmişti.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Elektrikli araçlara geçiş, Almanya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken artan maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

300 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADIĞI FABRİKAYI KAPATIYOR

Volkswagen, geçen hafta yaklaşık 10 milyar euro tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında 87 yıllık tarihinde ilk kez, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Bosch ve Continental gibi Alman otomobil tedarikçileri ve diğer Avrupa otomotiv üreticileri, hem marjlar hem de talep düştüğü için on binlerce kişiyi işten çıkarma yoluna giderken, 1994'te bir iş güvencesi anlaşması imzalayan Volkswagen, istihdamı azaltamadı.

DÜĞMEYE BASILDI

Volkswagen Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, 2 yıl önce göreve başladıktan sonra tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te bir düşürmeyi planlıyordu.

Ancak iki yılda 3 milyar avroluk tasarruf hedefine ulaşılamamasının ardından Blume, daha fazlasını yapmak için geçen hafta düğmeye bastı. Blume, şirketin 30 yıllık iş güvencesi garantisini iptal ederek, 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikaları kapatmayı değerlendirme planını açıkladı.

İŞÇİ SENDİKALARI VE İŞ KONSEYİ KARARI KABUL ETMİYOR

Söz konusu planın açıklanmasının ardından Volkwagen yönetimi, çalışan ve temsilcileriyle görüşmeye başladı. Fakat işçi sendikaları ve iş konseyi fabrikaların kapatılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Volkswagen yönetiminin planları için işçilerle geçen hafta başlayan toplantısı şirketin son kemer sıkma planlarını protesto eden pankartlarla başladı.

Çalışanlar, "Biz Volkswagen'iz-siz değilsiniz", "İş güvencesinden elinizi çekin" pankartlarıyla yönetim kurulunu "çifte standart" uygulamakla suçladı. Buna ek olarak tesislerin kapatılması konusunda da markanın karşısına iş konseyinde oy haklarının yüzde 20'sine sahip olan ve istihdama öncelik veren Aşağı Saksonya eyaleti çıkıyor. Volkswagen hissedarı olan eyalet yönetimi, fabrikaların kapatılmasını istemiyor.

200 MİLYAR EUROYU AŞKIN YATIRIM YAPACAKLAR

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken Alman üreticiler, bu tartışmalardan sonra elektrikli otomobiller için 200 milyar eurodan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı. Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsüne (Ifo) göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Ayrıca son yıllarda Çin de pazar büyüklüğüyle Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

Volkswagen'deki kriz, geçen yılın sonlarında elektrikli araç sübvansiyonunu sona erdiren Alman hükümetinin bataryayla çalışan otomobiller için potansiyel yeni vergi indirimleri açıklamasına sebep olması da dikkati çekti.

Alman hükümetinin geçen yıl elektrikli araçlar için yeşil dönüşüme yönelik teşvikleri sona erdirdikten sonra hazırladığı kanun taslağına göre, şirketler yeni satın aldıkları elektrikli ve nitelikli sıfır emisyonlu araçların değerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını vergi faturalarından düşebilecek.

AVRUPA KOMİSYONU TEDİRGİN

Volkswagen Group tarafından açıklanan kapsamlı tasarruf planları, Avrupa Komisyonunu tedirgin etti.

Eski AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Fabrika kapatmaya yönelik açıklamalar beni çok endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Breton, sektördeki durumun "güllük gülistanlık olmadığını" ve bunu örtbas etmenin bir anlamı olmadığını ifade ederek, otomotiv sektöründeki krizi Avrupalı üreticilerin müşterilerini elektromobilite konusunda ikna etmeyi başaramamasına bağladı.

EN ÇOK SATILAN 2 MODELİN FİYATI YAKLAŞIK 1100 EURO ARTIRILDI

Alman haftalık "Kfz-betrieb" dergisinin Wolfsburg merkezli şirketin Alman bayilerine gönderdiği bir mektuba atıfta bulunarak yayınladığı habere göre, Volkwagen Group, markanın içten yanmalı motorlara sahip neredeyse tüm otomobil modellerinin fiyatlarını önemli ölçüde artırdı.

En yüksek artış yaklaşık 2 bin 500 avro ile yeni makyajlanan Touareg arazi aracında görülürken, en düşük artış 500 avro ile Taigo ve T-Cross modellerinde oldu. En çok satılan Golf ve Tiguan'ın fiyatı yaklaşık 1100 avro artırıldı.

"YENİ SATIŞ STRATEJİSİ OLUŞTURULMALI"

Otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Volkswagen'in söz konusu kararlarını değerlendirdi.

Volkswagen'in Aşağı Saksonya'ya çok güçlü bir şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Dudenhöffer, markanın bu bağlılığı ortadan kaldıracak fabrikaları uluslararası pazarlara açarak yeni bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.

Dudenhöffer, Volkswagen'deki kriz konusunda, "Skoda markasına bakarsanız Volkswagen'in araç üretiminde başarılı olduğunu görürsünüz. Yani konu ürünler ya da teknolojisi değil. Bu kriz Almanya'daki yasaların yapısının bir sonucu." dedi.

ÇİNLİ ÜRETİRİCİLER, MALİYET AVANTAJINA SAHİP

Alman otomotiv üreticilerin elektrikli araçları çok güçlü bir şekilde üretme planları olduğunu anlatan Dudenhöffer, ancak bu planların hayata geçirilmesinin siyasi nedenlerden mümkün olmadığını vurguladı.

Dudenhöffer, Çin'de elektrikli araç sektörünün çok güçlü olduğunu ifade ederek, Çinli üreticilerin Avrupa ve Almanya'ya kıyasla büyük hacimlerde elektrikli araç sattıkları için büyük maliyet avantajlarının bulunduğunu söyledi.

Avrupa otomotiv sektörü için gelecek 5 yıl için de değerlendirmelerde bulunan Dudenhöffer, "Avrupa zayıflayacak. Çin daha da güçlenecek. Gördüğümüz şey, otomobil üreticilerinin adım adım Çin pazarına daha fazla girdiği, bütçelerini ve yatırımlarını daha çok Çin'e ve biraz da ABD'ye aktardığıdır. Avrupa, sadece otomotiv sanayisinde değil bir bütün olarak sanayileşmede giderek daha da zayıflayacak bir bölge olacak." dedi.

"GÜÇLÜ OLMAK İÇİN ÇİN'LE İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI"

Dudenhöffer, Avrupa'da otomotiv üreticilerinin rekabet etmek ve güçlü kalmak için Çin'le daha fazla iş birliği yapması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

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