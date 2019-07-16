Burun estetiği olmak için bıçak altına yatan genç kadının, operasyon esnasında kalbi durdu!

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İngiltere'de yaşayan ve burnunun görüntüsünü beğenmeyen 21 yaşındaki Maria Chiara Mete, kendisine doğum günü hediyesi olarak burun estetiği yaptırmaya karar verdi.
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Ameliyat için İtalya'ya giden Maria'nın, operasyon esnasında kalbi durdu.
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Doktorların müdahalesi ile kalbi tekrar çalıştırılan Maria'nın beyni ağır hasar gördü.
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Ameliyattan çıkarılıp yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Maria, bir kaç gün sonra hayatını kaybetti.
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Maria'nın işlem esnasında fenalaşmasına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmezken, ameliyat sırasında kendisine verilen oksijenin kesildiği ve doktorların bunu sonradan fark ettikleri tahmin ediliyor.