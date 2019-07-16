Son Dakika Haberleri: Burun estetiği olmak için bıçak altına yatan genç kadının, operasyon esnasında kalbi durdu!
Son Dakika Fotogaleri

Burun estetiği olmak için bıçak altına yatan genç kadının, operasyon esnasında kalbi durdu!

7 saat önce

İngiltere'de 21 yaşındaki Maria Chiara isimli genç kadın, kendisine doğum günü hediyesi olarak burun estetiği yaptırmaya karar verdi. Operasyon için bıçak altına yatan talihsiz kadının, işlem esnasında kalbi durdu. Genç kadın sonrasında tedavi için alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

1
İngiltere'de yaşayan ve burnunun görüntüsünü beğenmeyen 21 yaşındaki Maria Chiara Mete, kendisine doğum günü hediyesi olarak burun estetiği yaptırmaya karar verdi.
2
Ameliyat için İtalya'ya giden Maria'nın, operasyon esnasında kalbi durdu.
3
Doktorların müdahalesi ile kalbi tekrar çalıştırılan Maria'nın beyni ağır hasar gördü.
4
Ameliyattan çıkarılıp yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Maria, bir kaç gün sonra hayatını kaybetti.
5
Maria'nın işlem esnasında fenalaşmasına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmezken, ameliyat sırasında kendisine verilen oksijenin kesildiği ve doktorların bunu sonradan fark ettikleri tahmin ediliyor.


Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Bu kentin neyden yapıldığını duyan şoke oluyor! Vefakar köpeğin inadı yürek sızlatıyor! 18 aydır sahibinin öldüğü yeri terk etmiyor! Rihanna Hollywood'da bulunan lüks villasını, 200 bin lira karşılığında kiraya verdi! Bu resimde gizlenen çöreği 22 saniyede bulabilir misin?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burun estetiği olmak için bıçak altına yatan genç kadının, operasyon esnasında kalbi durdu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]