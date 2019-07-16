Burun estetiği olmak için bıçak altına yatan genç kadının, operasyon esnasında kalbi durdu!

İngiltere'de yaşayan ve burnunun görüntüsünü beğenmeyen 21 yaşındaki Maria Chiara Mete, kendisine doğum günü hediyesi olarak burun estetiği yaptırmaya karar verdi.

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Maria'nın işlem esnasında fenalaşmasına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmezken, ameliyat sırasında kendisine verilen oksijenin kesildiği ve doktorların bunu sonradan fark ettikleri tahmin ediliyor.

