Game of Thrones'un Sansa'sı, eşiyle Miami tatilinde!

Yorumlayan-Dayı:

beni pek sallamadı. doğduğum mahallede 97 ler de kendini bir halt sanan şampuan kullanıyor diye zengin havasına giren bitli ve dedi koducu aynı zamanda çöpçatan fatmanın hayatta bir hedefi olmayan moda diye yaşayan kızı nurtene çok benziyor.