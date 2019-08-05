Son Dakika Haberleri: Game of Thrones'un Sansa'sı, eşiyle Miami tatilinde!
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Game of Thrones'un Sansa'sı, eşiyle Miami tatilinde!

1 gün önce

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdiği eşi Joe Jonas'ın ailesiyle birlikte, Miami'de görüntülendi.

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23 yaşındaki ünlü oyuncu Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile dünyavine girmişti.
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Tüm dünyada büyük beğeniyle izlenen ve Mayıs ayında final bölümü yayınlanan Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat vermiş olan Turner, eşi Joe Jonas, eşinin abisi Nick Jonas ve eltisi Priyanka Chopra ile Miami'de görüntülendi.
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Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, 'Happiness Begins' müzik turu için prova çalışmalarına hız verirken, eşi Sophie Turner ve aslen Hindistanlı olan sinema oyuncusu yengesi Priyanka Chopra, havuz başında güneşin tadını çıkardılar.
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Yeşil bikinisiyle, Sansa'dan oldukça uzak bir görüntü çizen Turner'ı, hayranları tanımakta zorlandı.
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Tatil için bordo bir mayo tercih eden Turner'ın eltisi Priyanka Chopra, 2000 yılında Dünya güzeli seçilmiş, daha sonra oyunculuk kariyerine yönelmişti.
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(Fotoğraflar: BACK GRID U.S.A)
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Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 03:54 
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YORUMLAR (3)
  • Yorumlayan-Dayı: beni pek sallamadı. doğduğum mahallede 97 ler de kendini bir halt sanan şampuan kullanıyor diye zengin havasına giren bitli ve dedi koducu aynı zamanda çöpçatan fatmanın hayatta bir hedefi olmayan moda diye yaşayan kızı nurtene çok benziyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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