Genç kadın arabasına bırakılan notu görünce dehşete düştü: İç çamaşırlarını satın almak istiyorum

1 Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce neye uğradığını şaşırdı.



2 29 yaşındaki Scorrar, dün öğleden sonra arabasına binmek üzereyken arabanın ön camında bir not gördü.



3 Notta ''Seni çok çekici buluyorum. Eğer ilgilenirsen iç çamaşırlarını satın almak istiyorum. Kente giden yolun kenarında dur. Ben seni bulurum'' yazıyordu.

4 Genç kadın, arabadan inip yürüyüş yaptığını, yirmi dakika sonra arabasına geri döndüğünde bu notu gördüğünü anlattı.

5 Başkası tarafından takip edilme hissinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen kadın, notu yazan kişinin bulunması için polise başvurdu.