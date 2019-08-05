Son Dakika Haberleri: Genç kadın arabasına bırakılan notu görünce dehşete düştü: İç çamaşırlarını satın almak istiyorum
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Genç kadın arabasına bırakılan notu görünce dehşete düştü: İç çamaşırlarını satın almak istiyorum

21 dakika önce

Avustralya'da yaşayan 29 yaşındaki Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce dehşete düştü.

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Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce neye uğradığını şaşırdı.
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29 yaşındaki Scorrar, dün öğleden sonra arabasına binmek üzereyken arabanın ön camında bir not gördü.
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Notta ''Seni çok çekici buluyorum. Eğer ilgilenirsen iç çamaşırlarını satın almak istiyorum. Kente giden yolun kenarında dur. Ben seni bulurum'' yazıyordu.
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Genç kadın, arabadan inip yürüyüş yaptığını, yirmi dakika sonra arabasına geri döndüğünde bu notu gördüğünü anlattı.
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Başkası tarafından takip edilme hissinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen kadın, notu yazan kişinin bulunması için polise başvurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 05:14 
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