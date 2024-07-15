15 Temmuz Şehidi Ağaroğlu, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidi Ağaroğlu, mezarı başında anıldı

15 Temmuz Şehidi Ağaroğlu, mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit babası Osman Ağaroğlu, konuşmasında vatan savunmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı. Vali Şahin ise aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

15.07.2024 19:44  Güncelleme: 19:47
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15 Temmuz Şehidi Ağaroğlu, mezarı başında anıldı

-Şehit babası Ağaroğlu, "Bir toprağın toprak olması, vatan olması için bir bedel olması lazım. O bedel candır, o bedel kandır"

ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, 8'inci yılında Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programlara katıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki protokol üyeleri, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Korkuteli'ne bağlı Yazır mahallesinde köy mezarlığında bulunan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Ardından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Antalya Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Belediye Başkanı Saniye Caran, İlçe Jnadarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz ve çok sayıda STK temsilcisi, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korkuteli Müftülüğüne bağlı İmamlar şehit mezarı başında Kuranı kerim okudu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya dua etti.

"Şehitlik her kişiye değil, er kişiye verilen üstün bir meziyettir"

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "Biz üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanla çevrili kıymetli toparlar üzerindeyiz. Geçmişte haçlı seferleri yapılıyordu, o haçlı seferleri günümüzde de maalesef, aynen devam ediyor, 15 Temmuzda, 9'uncu haçlı seferiydi. Geçmişte hata olmazsa. Bir toprağın toprak olması, vatan olması için bir bedel olması lazım. O bedel candır. O bedel kandır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için bu millet her zaman teyakkuz halindedir, Her zaman uyanık olmak mecburiyetindedir. O şehitlik her kişiye değil, er kişiye verilen üstün bir meziyettir. Peygamberlikten sonra verilen üstün bir makamdır. Şehitlik veya vatan savunması sadece askere ve polise mahsus bir şey değildir. 15 Temmuz gecesinden şayet o milyonlar, sokağa dökülmeseydi, sivil vatandaşlar, bence bugün başka bir Türkiye olacaktı. Askeriyle polisiyle sivil vatandaşlarla bir bütün olmamız lazım. Bundan sonra şayet aynı olaya temessül olacak olanlar şunu iyi bilsinler, 8 sene öncesi gibi sadece ellerinde bayraklarla tevhit ve tedbirlerle sokağa çıkacağının zannetmesinler. Artık bu millet biraz daha kendine gelmiştir. Bu millet tecrübe kazanmıştır. Bundan sonra hazırlıklı çıkacaktır. Sadece o gece olan o eşkıya takımı, o serseri takımı, vatan hainleri bugün tabiri caizse, sirkede kurt yaşar gibi devlete kendilerini besletiyorlar. 6 asırdır 3 kıtada at koşturan muhteşem Osmanlının torunları olarak, bugün ecdadımızı sahip çıktığı gibi, yine vatanımıza sahip çıkacağız. Allah nasip ederse geleceğin süper gücü olacağız. Ama büyük millet ve büyük devlet olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrini ziyaretin ardından Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun baba ocağını ziyaret etti. Aileye taziye dileklerini ileten Vali Şahin, "Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ama acımız hala taze. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Tekrardan başınız sağ olsun. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Baba, Politika, Güncel, Son Dakika

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