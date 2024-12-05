İzmir\'de Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi' ile 'TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı' 5-7 Aralık tarihleri arasında Fuarİzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'ın desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen '18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi' ile İZFAŞ tarafından düzenlenen 'TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı' Fuarİzmir'de açıldı. 5-7 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren fuarda, uluslararası katılımcı ve ziyaretçiler buluştu. Fuarın açılışına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Türkiye'nin farklı illerinden gelen belediye başkanları, İzmir ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, yerli ve yabancı ziyaretçiler katıldı.

'KKTC'NİN ÖNCÜ SEKTÖRLERİNİN TURİZM, EĞİTİM VE İNŞAAT'

KKTC'yi tanıtmak için her zaman her platformda yerlerini aldıklarını söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'deki gençlerin farklı adalara ülkelere değil, aynı dil, din ve para birimini paylaştığı KKTC'yi bilerek hareket etmesi için tanıtım yaptıklarını söyledi. KKTC'nin öncü sektörlerinin turizm, eğitim ve inşaat olduğunu söyleyen Ataoğlu, turizm sektörü geniş bir yelpazeye sahip olduğunu, KKTC'nin ekonomisine katkı sunduğunu ve bütçe açığının yüzde 60'ını turizm sektörünün kapattığını söyledi. Ataoğlu, 2025 yılının ocak ayı itibariyle charter uçak seferleri düzenleyen acentelere teşvik sistemiyle destek olacaklarını söyledi. KKTC 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliği, doğal güzelliklerinin olduğunu söyleyen Ataoğlu, ziyaretçilere açılan Kapalı Maraş'ı görme için gelen ziyaretçi sayının yüksek olduğunu söyledi. KKTC'nin gastronomi ve birçok lezzeti barındırdığını aktaran Ataoğlu, inşaat sektörüne olan yatırımların da artarak devam ettiğini söyledi.

'İZMİR SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNCÜ KENTLERİNDEN BİRİ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, fuarın turizmde birden çok yeni iş imkanına zemin hazırladığını anlattı. İzmir 2024'ün ilk 10 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin turisti ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,38 artış kaydettiğini söyleyen Yıldır, "Sağlık turizminde ise Türkiye'de ocak-eylül 2024 arasında yani yılın ilk 3 çeyreğinde yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiyi ağırladık. 56 hastanesiyle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü, güneşlenme süresi bir yıla yayılan, jeotermal kaynak zengini İzmir çok sayıda nitelikli tesisi, sağlık kurumları ve yabancı dil bilen alanında uzman insan kaynaklarıyla sağlık turizminin öncü kentlerinden biri" dedi.

'ÜLKEMİZE GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 80'İ SEYAHAT ACENTALARIYLA GELİYOR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, fuarlarda profesyonel yöneticilerin sıklıkla değiştiğini ve bu durumun destinasyon tanıtımının başa dönmesine neden olduğunu anlattı. Seyahat acentalarının Türkiye'deki turizm yatırımlarını, çevre, doğa, kültür ve arkeolojik değerlerini ürün haline getirip ulaşılabilir kıldığını söyleyen Eker, "Ülkemize gelen turistlerin yüzde 80'i seyahat acentalarıyla geliyor. Ülkemiz dünya turizminde 5'inci sırada. Hiçbir sektör bu başarıyı yakalamış değil. Bu başarı Türk turizmcisinin 50 yıllık birikiminin seyahat acentası, otel yatırımcısı, işletmecisi, hava ve karayolu taşımacısı, rehberi, restoran işletmesi, esnafı birlik beraberlik içinde omuz omuza çalışmasının eseridir" dedi.

'KONAKLAMA SÜRELERİ ARTIRILMALI'

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, "İzmir'e 2024'ün ilk 7 ayında, 913 bin 699 yabancı turist geldi. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 14,51 arttı. Bu rakamın yürütmekte olduğumuz çalışmaların da katkısıyla önümüzdeki dönemde de artmasını bekliyoruz. Ülkemizin turizmdeki hedefinin, sadece turist sayısının artması değil, bununla birlikte konaklama sürelerinin artırılması ile nitelikli ve sürdürülebilir turizm alternatiflerini tercih eden turist kitlesinin de ülkemize çekilmesi olması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Özpoyraz, "Gerek ülkemiz gerekse kentimiz, ulaşılabilir olması, gelişmiş sağlık altyapısı, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, şifalı suları ve doğal güzellikleri ile sağlık turizminde öne çıkan bir destinasyon haline geldi" diye konuştu.

'FUARIN GÜÇLENEREK TURİZME KATKI KOYMASINI BEKLİYORUZ'

Fuara Türkiye'nin çeşitli illerinden belediyeler açtıkları stantlarla katıldı. Fuara açtıkları stantta açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü "İzmir fuarı İzmir ve Ege Bölgesi için önemli fuar, bizim katılmamız gerekiyordu. İzmir'in yarışmacı sektörlerinden biri turizm. Bu fuarın güçlenerek turizme katkı koymasını bekliyoruz. İstanbul'da ve Antalya'da bunun örneklerini görüyoruz. İzmir de buna aday bir fuar. İlerleyen süreçte İzmir fuarı da daha güçlenecek ve turizm sektörüne katkı sağlayacak" dedi. Ünlü, "Marmaris Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri. O yüzden turizme katkımız çok büyük. Bunu güçlendirerek, kalitesini artırarak, sürdürülebilir şekilde ileriye doğru taşımayı amaçlıyoruz. Marmaris'in marka kent olması için çalışıyoruz. Marka kent olmanın ayaklarından birisi turist ağırlayabilmesi. Geçmişten tecrübesi olan bir kentin çağdaş yöntemlerle ileriye taşımasına çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,