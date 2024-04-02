Türkiye'de Yerel Seçimler Tamamlandı: İşte Öne Çıkanlar

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Türkiye, yerel yöneticilerini belirlediği bir seçimi daha geride bıraktı. Seçim meydanları siyasi tarihe geçecek birçok polemiğe, konuşmalara, gaflara ve protestolara sahne olurken, sosyal medya hem bunların en çok konuşulduğu hem de adayların etkin kullandığı mecra oldu.

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar Günü, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle yerel seçim gerçekleştirdi. Ülke genelinde 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde yerel yöneticiler belirlendi.

Yeni yöneticiler görev almaya hazırlanırken, seçim sürecinde yaşanan birçok olay da hafızalarda yer etti.

Adayların yürüttüğü kampanyalarda seçim meydanlarına emeklilerin yaşadıkları sorunlar ve emekli maaşları damgasını vurdu. Adayların ve liderlerin en fazla vaatte bulunduğu kesim emekliler olurken, ayrıca liderlerin, adayların gençlere, öğrencilere yönelik çağrılar da dikkati çekti. Seçim meydanlarında atanamayan öğretmen adayları, kademeli emeklilik bekleyenler, çıraklık mağdurları başta olmak üzere ekonomik krizle boğuşan toplumun her kesiminden tepkiler, talepler yankılandı.

Mal varlığı tartışmalarının yaşandığı seçim sürecinde, bir yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınanırken, diğer yandan İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerinin sürdüğüne yönelik kayıtların ortaya çıkması seçim meydanlarında protesto edildi.

TURGUT ALTINOK'UN MAL VARLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklayarak AKP adayı Turgut Altınok'a da çağrıda bulunması kamuoyunda bu konuda büyük bir tartışmanın yolunu açtı. Birçok aday mal varlığını açıklarken, Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığı üzerinden başlayan tartışmalar hem meydanlarda hem sosyal medyada hem TV ekranlarında geniş yer buldu.

Gazetecilerin bu konudaki sorularını geçiştirenTurgut Altınok'un günler sonra yaptığı "Mülk bizim değil Allah'ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" açıklaması tartışmaları büyütürken, Altınok mal varlığının miras olduğunu bildirdi. Altınok, Antalya'daki 600 dairesi olduğuna tapu bilgilerinin basında yer alması gazetecilerin istifa edip etmeyeceği sorusuna, "Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli" karşılığını verdi.

Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin sosyal medyadaki "Can sıkıntısına aday olmuş. İstese kendi topraklarında bile yerel seçim yapabilir", "Ev Altınok'un değil ki Allah'ın. Altınok sadece kiracı", "Mülk Allah'ın, tapu Altınok'un" şeklindeki yorumlar başka söze gerek bırakmadı.

CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu da o dönemde mal varlığını sosyal medya hesabından "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" notuyla paylaştı.

ERDOĞAN'IN "BİZ YOKSAK HİZMET YOK" AÇIKLAMALARI

Seçim meydanlarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz yoksak hizmet yok" yönündeki açıklamaları tepki çekerken, Erdoğan diğer bazı mitinglerde de benzer açıklamaları sürdürdü. Bazı AKP'li adaylar da seçim konuşmalarında benzer ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da partisinin adaylarını açıklamak için 3 Şubat'ta düzenlenen toplantıda, "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.", Ordu mitinginde "Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, açık konuşuyorum, doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var. Biz yoksak doğal gaz yok." şeklinde konuştu.

MURAT KURUM GAFLARIYLA GÜNDEM OLDU

Yerel seçim kampanyaları sırasında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un konuşmaları da zaman zaman gündemin ana konusu oldu.

Murat Kurum'un bir konuşmasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken, '8 kilometre metro yaptın" diyerek 8 kilometreyi 8 adımda yürüyerek göstermesi sosyal medyada ti'ye alındı. TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı zannedip elini göğsüne vurarak karşılık vermesi de gündem oluştururken, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum için "Acemi aday" tanımlamasını yaptı.

Murat Kurum'un bir TV programında Beykoz'u Avrupa yakasında bulunan ilçelerden biri olarak sayarken Küçükçekmece mitinginde "Büyükçekmece bizden hizmet bekliyor." diye konuştu. Bir başka konuşmasında, zaten projesi biten ve 16 Mart Cumartesi günü açılacak metroyu vadederek, "Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattımızı hızlıca yapacağız." diyen Kurum, bir televizyon programında "Onlar ne yaparsa yapsın. Biz aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum'un "... ayranı yok içmeye" sözlerini ifade ettiği görüntü de çokça izlendi.

Murat Kurum'un seçim konuşmaları sırasında promter kullanmaya başlaması üzerine, "Kurum, gaflarına çareyi prompter kullanmakta buldu", "Gafları birbirini izleyince Murat Kurum çareyi promter'a sığınmakta buldu" yorumlarına yol açtı.

İSRAİL İLE TİCARETE PROTESTO

Murat Kurum'un, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" sözleri tepki çekti. Hükümetin, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Filistinlilere yönelik katliamları nedeniyle bir yandan İsrail'i kınarken diğer yandan ticarete devam etmesine tepkiler miting meydanlarına da yansıdı. Erdoğan'ın Konya mitingindeki "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" yazılı pankart polisler tarafından kapatıldı.

İsrail ile ticaret seçim meydanlarında gerek sloganlarla gerekse açılan dövizlerle zaman zaman protesto edildi.

BAKANLARDAN ADAYLARA DESTEK AÇIKLAMALARI

Seçim meydanlarında dikkat çeken bir başka konu da yerel seçim yapılacak olmasına karşın bakanların, belediye başkan adaylarının veya Erdoğan'ın mitinglerine katılarak adaylara destek vermeleri ve oy istemeleri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kadar tüm bakanlar seçim kampanyalarında adaylara oy istedi.

Muhalefet partilerinden tepki sesleri yükselirken, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkisini, "Toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok, Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin" şeklinde dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanların oy istemeleriyle ilgili eleştirilere "Bakanlar sürekli sahada" karşılığını verdi.

AKP ADAYI HAMZA DAĞ PARTİ AMBLEMİ KULLANMADI

İzmir'de AKP'in Büyükşehir Belediye Bakan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmalarında parti amblemi kullanmaması da dikkati çeken konulardan biri oldu. CHP Lideri Özgür Özel, İzmir'de düzenlediği bir mitingde, "İzmir'de Erdoğan'ı, ampulü gizleyerek oy istiyorlar. Atatürk'e ve İnönü'ye iki ayyaş diyen adamın resmini niye asmıyorsun?" sözleriyle Dağ'a tepki gösterdi.

"PARA SAYMA" TARTIŞMALARI

Sosyal medyada ortaya çıkan ve CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleri de seçim konuşmalarının konularından birini oluşturdu. Erdoğan'ın sık sık mitinglerde gündeme getirdiği konuya ilişkin, CHP görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı Binasının satın alınması sürecinde gerçekleştiğini açıkladı.

OY PUSULALARINDA İLK PARTİ TARTIŞMASI

Öte yandan, YSK'nın siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde AKP'nin yine birinci sırada yer alması, bunun planlı ve maksatlı yapıldığı tartışmalarına yol açtı. YSK açıklama yaparak, kura çekiminin basının huzurunda ve görüntü alınan bir ortamda gerçekleştirildiğini bildirdi.