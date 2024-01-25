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41 ilde 'Narkogüç-46' operasyonu: 201 gözaltı - Son Dakika
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41 ilde 'Narkogüç-46' operasyonu: 201 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen 'Narkogüç-46' operasyonlarında 201 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 221 kilo uyuşturucu ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar kararlılıkla devam edecek.

41 ilde \'Narkogüç-46\' operasyonu: 201 gözaltı
25.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 41 ilde düzenlenen Narkogüç-46 operasyonlarında, 221 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 201 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını, "her an enselerinde olduklarını" belirtti.

Uyuşturucu tacirlerinin kaçamayacaklarını kaydeden Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen 'Narkogüç-46' operasyonlarında, 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini gönülden tebrik etti.

348 ekip, 1136 personel katıldı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasıyla birlikte operasyona ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlara, 348 ekip, 1136 personel, hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde düzenlendi.

Operasyona ilişkin diğer detaylar şöyle:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 kilogram esrar, 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 23 kilogram skunk, 124 gram kokain ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 193 bin adet uyuşturucu hap, 79 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 18 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 36 sokak satıcısı yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 kilogram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan boraks maddesi, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 2 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık Müdürlüğünce 10 kilogram afyon sakızı 4 gram baz morfin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 13 kilogram esrar ele geçirildi."

Kaynak: DHA
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