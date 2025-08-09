Adana'da gece bekçisi market çırağını darbetti - Son Dakika
Adana'da gece bekçisi market çırağını darbetti

09.08.2025 15:09
ADANA'da gece bekçisi K.K., bir markette çırak olarak çalışan A.Ç.'yi (15) darbetti.

ADANA'da gece bekçisi K.K., bir markette çırak olarak çalışan A.Ç.'yi (15) darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan K.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan gece bekçisi K.K., istirahatli olduğu saatlerde Ramazan Gündeş'e marketten marul siparişi verdi. Gündeş'in iş yerinde çıraklık yapan yeğeni A.Ç., siparişi götürüp teslim etti. Kısa süre sonra marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini söyledi. Gündeş de ürünü iade edebileceğini belirtti. İddiaya göre, markete gelen K.K., bilinmeyen nedenle A.Ç. ile tartışmaya başladı. K.K., A.Ç.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Darp raporu alan A.Ç., ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne gidip K.K.'den şikayetçi oldu. K.K.'nin A.Ç.'yi darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'MARULU BEĞENMEMİŞ'

Adana'da gece bekçisi K.K.'nin darbettiği A.Ç.'nin dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen Gündeş, "Dün tıraş olmaya gitmiştim, dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkana gelip yeğenimi darbetti" dedi.

'KOLLUK KUVVETLERİ BİZE BÖYLE DAVRANIRSA KİME GÜVENECEĞİZ'

Çocuğa bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu ifade eden Gündeş, "Biz kolluk kuvvetimize sırtımızı dayadık. Onlar bize böyle davranırsa biz kime güveneceğiz? Dün hastaneye gidip darp raporu aldık, sonrasında ise polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Biz bu olayın sonuna kadar arkasındayız. Bu benim yeğenimin başına geldi, başkasının da başına gelebilir. Ufacık tartışmanın ardından küçük çocuğu öldürür gibi saldırmasına gerek yoktu. 15 yaşındaki çocuğa böyle saldıracak derecede gözü dönen canilerin memurluk yapmasına karşıyım. O videoyu izleyin, eğer yüreğiniz dayanıyorsa şikayet etmekten vazgeçeceğim. Kasıla kasıla gelip 15 yaşındaki çocuğa bu şekilde saldırılmaz. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Olaydan sonra K.K.'nin Ramazan Gündeş'e, "İstediğin yere şikayet edebilirsin. Şikayetçi olursan, 'Marketimde sigortasız, yaşı küçük çocuk çalıştırıyorum' diyerek belirtmeyi unutma. Ben bir kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna bir kere vurdum" diye mesaj gönderdiği belirtildi.

BEKÇİ ADLİYEDE

Öte yandan Adana Valiliği, K.K.'nin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
