Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

"İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve 10 Temmuz'da görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı , Tutdere'nin adli kontrol kararının kaldırılması üzerine görevine iade edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda 5 Temmuz'da gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 4 gün sonra hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Tutdere karardan 2 gün sonra görevden uzaklaştırılmış daha sonra ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde ve Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulunda görevler aldı.

1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarına katıldı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

2018 seçimlerinde CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi ve TBMM'de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Adıyaman belediye başkan adayı oldu ve gayriresmi sonuçlara göre oyların yüzde 49,74'ünü alarak belediye başkanlığını kazandı. Böylelikle Tutdere, 1989'dan sonra Adıyaman Belediye Başkanlığını kazanan ilk sosyal demokrat siyasetçi oldu. Tutdere, 3 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

HAKKINDA YÜRÜTÜLEN HUKUKİ SÜREÇLER

Hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan soruşturma yürütülen Tutdere, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. 26 Temmuz'da Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı ve evinden uzaklaşması halinde emniyeti uyaran elektronik kelepçesi çıkarıldı. 5 Ağustos'ta Tutdere görevine iade edildi.