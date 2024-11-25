AFAD, 25 İl için Sarı ve 13 İl için Turuncu Kodlu Uyardı - Son Dakika
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AFAD, 25 İl için Sarı ve 13 İl için Turuncu Kodlu Uyardı

AFAD, 25 İl için Sarı ve 13 İl için Turuncu Kodlu Uyardı

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre pazartesi günü 25 il için sarı, 13 il içinse turuncu kodlu uyarı yapıldığını açıkladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi ve mahsur kalan vatandaşlar için yardım çalışmaları sürdürülüyor.

25.11.2024 01:47  Güncelleme: 01:59
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi günü 25 il için sarı kodlu uyarının, 13 il için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu.

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, pazartesi günü 25 şehir için sarı kodlu uyarının, 13 şehir için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu. Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon olduğu bildirildi. Sarı kodlu iller ise şu şekilde; Nevşehir, Niğde, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Samsun, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Artvin, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Kayseri. Açıklamada, turuncu ve sarı kodlu uyarı verilen illerden toplam 5 bin 92 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas'ta mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşın kamu tesisleri ve otellerde misafir edildiği, barınma talebi bulunan 710 vatandaşın ise tesislere yerleştirme çalışmaları sürdüğü açıklandı.

UYARI VERİLEN İLLERDE 17 BİN 739 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalara ve uyarı verilen illerdeki son durumlara dair şu ifadeler yer aldı:

"Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17 bin 739 personel 7 bin 330 araç görev yapmaktadır. Yoğun kar yağışı sebebiyle 11 ilimizde (Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde) 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kar ve tipi nedeniyle Karaman, Aksaray, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Tunceli, Gümüşhane ve Erzincan illerimizdeki toplam 91 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 12 bin 130 kumanya/ çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: DHA

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