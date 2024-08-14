AK Parti\'nin 23. kuruluş yıldönümü İzmir\'de kutlandı

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AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen programla kutlandı. Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Takvimler 2001 yılının ağustos ayının 14'üncü gününü gösterirken bir avuç inanmış insanla Türkiye'nin yeni rotası çizildi. Artık Türkiye karanlığa kapalı, aydınlığa açık olacaktı. Rota belli, istikamet kesindi; adalet ve kalkınma dedi.

AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda program düzenlendi. Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, önceki dönem milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. Kutlama programında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bundan tam 23 yıl evvel, zindanlara atarak yolunu keseriz sandıkları genç bir adam vardı. Okuduğu bir şiiri bahane etmişlerdi. Bilmiyorlardı ki Allah'ın planı zalimlerin planından elbet daha muhteşem olacaktı. Bir Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ki milletin gönlüne nakşoldu. Bir şiir ki önce Türkiye'nin en ulvi hikayesi, ardından da bir muhteşem destan oldu. İşte o destan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti çatısı altında siyaset literatürüne, dünyanın egemen güçlerine direnen tüm onurlu milletlere ilham ve örnek oldu. Takvimler 2001 yılının ağustos ayının 14'üncü gününü gösterirken bir avuç inanmış insanla Türkiye'nin yeni rotası çizildi. Artık Türkiye karanlığa kapalı, aydınlığa açık olacaktı. Rota belli, istikamet kesindi; adalet ve kalkınma diye konuştu.

'BU TÜRKİYE AK PARTİ'NİN VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ESERİDİR'

Bugün adaletle yönetilmiş bereketli seneler ve her alanda kalkınmış, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış, bölgesinde ve küresel düzlemde güçlü bir Türkiye var diyen Saygılı, şöyle devam etti Mavi vatandan gök vatana egemen bir Türkiye. Kendi enerji kaynaklarını bulan, çıkartan ve işleyen bağımsız bir Türkiye. Terör belasına tarihin en ağır darbesini vuran, Şuşa'da 44 günde zafer kazandıran güçlü bir Türkiye. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün diyen cesur bir Türkiye. Kendi otomobilini, SİHA ve İHA'larıyla, helikopter, tank ve diğer milli savunma envanteri üretebilen müreffeh bir Türkiye. Şehir hastaneleri, sosyal destekleri, bireyi merkeze aldığı gibi aile kurumunu koruyan politikalarıyla önce insan diyen bir Türkiye. Yeni havalimanları, hızlı tren yolları, köprüler, tüneller, limanlar ve yüksek hızlı internet erişimiyle medeniyet yarışında öncü bir Türkiye. Kalkışmaları darbecilerin başına geçiren, vesayeti devletin tıkalı damarlarından söküp atan, milleti devletin esas unsuru haline getiren demokratik bir Türkiye. İşte bu Türkiye AK Parti'nin ve AK Parti'nin mimarbaşı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir.

'TEL-AVİV DENEN TERÖRİSTANIN SÖZDE BAŞKENTİ İLE İZMİR'İMİZ KARDEŞ ŞEHİR DEĞİLLER'

İzmir ile Tel-Aviv'in kardeş şehir ilan edilmesi konusunu gündeme getirip, kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çeken Saygılı, Bu iş olmaz dedik. İzmir, çocukları katleden Siyonist sapkınlığın başkentine kardeş olamaz. İzmir o şehre, o sapkın Siyonizme kardeş değil karşı olur. İzmir'in kardeşi Mazlum Filistin halkıdır, mağdur Gazzeli kadınlar, çocuklar ve masum sivillerdir dedik. Artık Tel-Aviv denen 'teröristanın' sözde başkenti ile eşsiz ve güzel İzmir'imiz kardeş şehir değiller dedi. Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü Türkiye çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinden sonra 'bilgelik dönemiyle' yeni bir çağın, yeni bir asrın şafağında yola devam ediyor. Bu devrin adı Türk ve Türkiye yüzyılıdır.

'BU KUTLU DAVADA DAHA UZUN YILLAR HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Hepiniz bir evladı doğurmanın, büyütmenin, okula yollamanın, ateşlendiğinde hastalandığında en yakındaki sağlık ocağına, hastaneye götürmenin, ulaşımını sağlamanın, onun eğitimine, aşına, işine ne kadar önem verdiğinizi biliyoruz. İşte bu parti Cumhurbaşkanımızın bir evladı. Biz milyonlarca Tayyip Erdoğan sevdalısı olarak onun evladıyız. Bizlere yaptığı öncülük için Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Bu ülke, parti, dava bunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bugünden sonrası hepimiz için çok daha önemli. Çünkü herkesin bizden beklentisi var. 'Bu beklentileri AK Parti karşılayacak' deniliyor. Meclisin kapanmasıyla beraber 30 tane ilçemizde programlar yapıyoruz. Gittiğim yerlerde muhtarları, belediye meclis üyelerimizi topluyorum. Merkezi hükümet olarak üzerimize düşen ne varsa biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz yeniden başlayarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kutlu davada daha uzun yıllar hep beraber çalışacağız dedi.

'22 YIL BOYUNCA BAŞTA İZMİR OLMAK ÜZERE 81 VİLAYETİMİZİ BÜYÜK ESERLERLE DONATTIK'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Biz kuru bir davanın neferleri değil sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar yaşayan milyonların umutlarında ve kalbindeyiz. AK Parti hiçbir zaman şahsi ikbal arayışlarının da adresi olmamıştır. 22 yıl boyunca başta İzmir olmak üzere 81 vilayetimizi büyük eserlerle donattık, mührümüzü vurduk. Başta adalet, yargı, sağlık ve ulaşım olmak üzere Türkiye'nin tüm noktalarına, tüm coğrafyamıza dokunduk. Ama işte ihaneti de belli zamanlarda bu süre içerisinde gördük. Makam olunca, mevki olunca AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olanlar o makam ve mevki olmadığı zaman bu hareketin ve bu davanın bilincine ve şuuruna da sahip olmadıklarını da gördük. Kişisel ikbal peşinde koşmayıp, bu büyük bir davanın neferi olarak makamı mevkisi olmadan yol yürüyen, gecesini gündüzüne katan değerli dava arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Gün oldu evladınızın işi görülmedi ama siz Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi satmadınız. Ne mutlu ki AK Partiliyiz diye konuştu. Konuşmalar sonrasında, ekrana yansıtılan canlı yayında Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı konuşma izlendi.

Haber Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera Gökhan KILIÇ İZMİR,