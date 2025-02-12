Akom'dan İştanbul'daki Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı: Öğle Saatlerinden İtibaren Etkisi Artacak

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da dondurucu soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı, gece boyunca molalarla devam etti. Halihazırda il genelinde 1 derece ve altına gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte, kuzey ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri devam ediyor.

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerinde görülen yağışının öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

"Soğuk hava ve kar yağışı devam edecek"

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul'da şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla, hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor. Yetkililer, hava koşulları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve don olaylarına karşı tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı.

AKOM ve BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) verileri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İBB ekipleri, dün gece sabaha kadar sahada nöbet tuttu, olumsuzluklara müdahale etti, küreme ve tuzlama yaptı.

"İBB karla mücadele çalışmalarını gece boyu sürdürdü"

İBB, 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler birçok noktada tuzlama ve yol açma çalışmaları yaptı. 64 tank, bin 290 ton kapasite solüsyon ile yollara müdahale ediliyor.

Anadolu Yakası boğaz çevresi ile Avrupa Yakası genelinde gece yarısına kadar (00.00) yer yer kuvvetli kar yağışının aralıklarla devam etti. Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yağış devam ederken, İBB ekipleri kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürdü.

İBB kış çalışmalarında müdahale kapasitesi ise şöyle:

Sorumlu Yol Ağı: 4.140 km

Personel Sayısı: 11.916

Araç ve İş Makinesi Sayısı: 3.375 (788 küreme ve tuzlama)

Tuz Stoku: 256.000 ton

Kutu Tuz (kritik noktalarda): 377 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 170

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 48 adet (13 kurtarıcı vinç, 35 çekici)

Metrobüs güzergahı: 104 km taranan güzergah, 44 araç ve iş makinesi

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon

Tuzlama çalışmaları yapıldı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, İstanbul'un çeşitli noktalarında buzlanmaya karşı yoğun bir tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların yoğunlaştıı noktalar ise şöyle açıklandı:

Kemerburgaz geneli ve otobüs durakları,

Yeni Mahalle Metro İstasyonu,

Karadeniz Mahallesi Metro Çıkışı,

Göztepe Mahallesi Metro İstasyonu,

Kocatepe Metro Çıkışı,

Topkapı Tramvay İstasyonu ve çevresi,

Zeytinburnu Tramvay Durağı,

Kazım Karabekir Metro Çıkışı,

15 Temmuz Şehitler Caddesi, Finanskent ve Beşinci Levent Çevre Yolları,

Sultangazi Habipler Mahallesi ve çevresi,

Beykoz Kavacık Kavşağı, Kanlıca Meydanı, Paşabahçe Devlet Hastanesi önü, Çubuklu İskelesi.

Trafik ve olaylara müdahaleler

İBB'nin son durumla ilgili açıklaması şöyle devam etti:

"Arnavutköy-Fenertepe yönünde, park halindeki araçların trafiği aksattığı tespit edilerek emniyetle koordinasyon sağlandı. Araçlar çekildi. Fatih İlçesi Kumluk Alt Geçidi, yağmur suyunun dolması nedeniyle ekipler tarafından tahliye edilerek trafiğe açıldı. Habipler-Görgülü Sokak'ta çıkan yangına müdahale edilebilmesi için İBB ekipleri yolları açarak itfaiyeye destek sağladı. Yangın söndürülerek bölgedeki trafik akışı normale döndü. Çağlayan Adliyesi önü ve iç bölgesinde buzlanma tespit edilerek gerekli tuzlama çalışmaları yapıldı. Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı Edirne istikametinde dün gece saat 20.40 sıralarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlara müdahale edildi."

Kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı'nda bugün toplam uçuşun yüzde 5'ine denk gelen 55 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam uçuşun yüzde 10'u kadar sefer planlı olarak iptal edildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıklamıştı.

Metro ve tramvay güzergahlarında önlem alındı

Metro ve tramvay istasyonlarının çevresinde, buzlanmaya karşı önlemler alındı. Tuzlama yapılan noktalar arasında, Seyrantepe Hastane Girişi ve Ramspark Çevresi, Ümraniye, Dudullu, İçerenköy, Mevlana Yenişehir Metro Girişleri, Altunizade, Bulgurlu, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Üsküdar Metro ve Marmaray Girişleri, Eminönü İETT Peron Alanı, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ana arterleri gibi kritik lokasyonlar yer aldı.

Yollar ve köprülerde tuzlama çalışmaları devam ediyor

İBB ekipleri, 1. Bölge genelinde tüm yollar, viyadükler ve kavşak kollarında sabah saatlerine kadar tuzlama çalışmalarını sürdürdü. BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) uyarılarına göre ek tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekipler, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi, Topkapı-Pazartekke arasındaki yollar ve Zeytinburnu civarında buzlanmaya karşı tuzlama işlemi yaptı. İBB, 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarına devam ederken, İstanbul genelinde ulaşımın aksamaması için tuzlama, kar küreme ve su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Baraj doluluk oranı ve deniz suyu sıcaklığı

AKOM verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 56,99 seviyesinde bulunuyor. Şehirdeki deniz suyu sıcaklığı ise 9 derece olarak ölçüldü.

Evsizlere kış hizmeti

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Kayıtları yapılan evsiz vatandaşlara banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme vb. hizmetler verilmekte, bölgesel istihdam ofisleri vasıtasıyla iş olanağı sağlanıyor. Halihazırda 481 erkek, 89 kadın olmak üzere 570 evsiz vatandaş misafir ediliyor. Kış hizmeti çalışmasının başladığı 11 Kasım 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 2 bin 14 evsiz vatandaş misafir edildi.

Sokak hayvanlarına mama hizmeti

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı yapılıyor.