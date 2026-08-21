Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

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Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Hilmi Tuna Kuriş aranırken bir iş yerinde 200 kilo altın ele geçirilmişti.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan iki kritik isim, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında haklarında uzun süredir yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın izini süren güvenlik güçleri, şahısların kaçış planını başarılı bir istihbarat çalışmasıyla deşifre etti. Yasa dışı yollarla Türkiye'den ayrılma hazırlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla'nın Marmaris ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı. İki firari şüpheli, Marmaris'in Bozburun mevkisinde yurt dışına çıkmaya çalıştıkları esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, gerekli adli ve idari işlemlerin tamamlanması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

ARAÇ İDRİS NAİM ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde 34 SL 313 plakalı aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi.

PTS ve diğer görüntülerde, Özmen’in araçtan indiği, araç içerisindeki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi. Özmen’in şüphelileri Muğla’ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul’a döndüğü değerlendirildi.

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici tespitte ise Özmen’in kullandığı belirlenen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 sıralarında kapattığı, 34 SL 313 plakalı aracın ise aynı gün 15.05 sıralarında ViaPort Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi.

Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
İdris Naim Şahin

TELEFONUNU KAPATMIŞ

Özmen’in gidiş ve dönüş güzergâhında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos günü saat 11.05’te aracın ViaPort PTS kaydıyla uyumlu şekilde yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda, Özmen’in İstanbul’a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın gayriresmî yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturma derinleştiriliyor.

Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

BOZBURUN’DA KAÇIŞ HAZIRLIĞINA İLİŞKİN DETAYLI ÇALIŞMA

Firari şüphelilerin gayriresmî yollarla yurt dışına çıkabileceklerine ilişkin bilgi üzerine Bozburun bölgesinde kapsamlı araştırma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında Yasin Kaya isimli şahıs yakalandı. Kaya, ifadesinde İstanbul’da Elvan Gıda Ticaret’te şoför olarak çalıştığını, 16 Ağustos 2026 tarihinde 34 ND 2452 plakalı araçla Ahmet Hilmi Yılmaz isimli şahısla birlikte İstanbul’dan Bozburun’a geldiğini beyan etti.

Yasin Kaya; Ahmet Hilmi Yılmaz’ı Elvan Ticaret’in patronunun yeğeni olması nedeniyle tanıdığını, söz konusu kişinin aracın sağ arka koltuğunda seyahat ettiğini ve yanında iki valiz bulunduğunu söyledi.

Kaya’nın beyanına göre Bozburun’a ulaştıklarında Atatürk Heykeli önünde birbirlerinden ayrıldılar. Kaya ayrıca kendisi adına Şirin Hotel’de yer ayrıldığını ve 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde burada konakladığını belirtti.

Yapılan incelemelerde Kaya’nın 18 Ağustos’ta Şirin Hotel’den çıkış yaptığı, daha sonra aynı gün otele yeniden giriş yaptığı tespit edildi.

Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

OTEL, PANSİYON, TEKNELER VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Firari şüphelilerin bulunabileceği değerlendirilerek Bozburun’daki;

- Şirin Hotel,

- Huzur Apart,

- Suna Pansiyon,

- şüphelilerin kullanabileceği değerlendirilen 3 ayrı tekne

- ve 34 ND 2452 plakalı araçta arama gerçekleştirildi.

İlk aşamada gerçekleştirilen bu aramalarda firari şüphelilere ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. 34 ND 2452 plakalı araç üzerinde Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince parmak izi çalışması gerçekleştirildi.

YASİN KAYA “SUÇLUYU KAYIRMA” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüphelilerin kaçış hazırlıklarına yardımcı olduğu değerlendirilen Yasin Kaya hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla “suçluyu kayırma” suçundan işlem yapıldı. Kaya’nın kullandığı 1 cep telefonuna el konuldu.

1980 Taşova doğumlu ve şoför olduğu belirtilen Yasin Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi ve hâkimlikçe tutuklandı.

Yürütülen takip ve koordinasyon çalışmalarının devamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yerleri tespit edilen firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun’da yakalandı.

FİRARİ KARDEŞ ARANIRKEN 200 KİLO ALTIN BULUNMUŞTU

Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken Ümraniye’de yaklaşık 200 kilogram külçe altın bulunmuştu. Yılmaz Kimya şirketinde bulunan altınlar sonrası Hilmi Tuna Kuriş'in şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu ticaret sicili kayıtlarıyla belirlenmişti. Ele geçirilen ve kaynağı araştırılan altının değerinin yaklaşık 1,4 milyar lira olduğu açıklanmıştı. ?

Erhan Yılmaz hakkında ise firari Hilmi Tuna Kuriş’i sakladığı ve kaçışına yardım ettiği yönündeki değerlendirmeler üzerine yakalama çalışması yürütülüyordu.


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Son Dakika Güncel Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Suçsuz adam niye yurt dışına kaçsın aslanlar gibi savunur kendini 5 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    miktimin neye kaciyordun insan yurdunu terkedermi? 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Suçsuz ama kaçıyor :)) 1 0 Yanıtla
  • Harun Buyun Harun Buyun:
    hiç mi Allah’tan korkunuz yok kulu geçtim Allah’tan da mı korkmuyorsunuz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika
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