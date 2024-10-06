Ankara\'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

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(ANKARA) - Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısıyla toplanan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında, Kurtuluş Parkı'ndan Anadolu Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan yurttaşlar İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşmasına gerekçe olarak gösterdiği, Hamas öncülüğünde 7 Ekim 2023'te yapılan Aksa Tufanı saldırısının birinci yılında ANFİDAP'ın çağrısıyla 300'ye yakın sivil toplum kuruluşunun üyeleri ile çok sayıda kişi Kurtuluş Parkı'nda toplandı.

Yürüyüşe katılanlar "Müslümanlar birleşin", "Filistin'de okul yok, sınıf yok, öğrenci yok, öğretmen yok. Ziller susttu, sen susma", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Filistin'de zafer mutlaka gelecek", "Siyonist-Katil Lübnan'dan defol", "Adalet ve hukuk adına, soykırımcılar yargılansın", "Bebek katilleri hesap verecek", "Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Katılımcılar "Katil İsrail, Katil Amerika", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Yürüyüş sırasında dev Türk ve Filistin bayrağı taşındı.

Yürüyüşe siyasiler de katıldı

Yürüyüşe Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selma Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve siyasi partilerin Ankara il başkanları da destek verdi.

"Bu suça ortak olmaktan vazgeçin"

Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Buradan tarihe not düşmek ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bir çağrıda bulunuyoruz. İlk sözümüz siyonist İsrail, katil Amerika ve işbirlikçilerinedir. Ey İsrail, ABD ve işbirlikçileri, zulmünüz adım adım sonunuzu getirecek. Sonunuz enkazların altından kurtulan bebeklerin elinden olacak. Bundan kaçamayacaksınız. Askerlerinizle, donanmanızla, üslerinizle, diplomatlarınızla, firmalarınızla ait olmadığınız coğrafyamızdan defolup gideceksiniz. Dünya ülkelerinin devlet başkanlarına ve uluslararası örgütlere sesleniyoruz, bir avuç sapkının tüm insanlığı sömürdüğü, dünyayı 3'üncü Dünya Savaşı'na sürüklediği gerçeğini görün ve bu kanlara engel olmazsanız o kanlar bir gün mutlaka sizin kapınıza kadar gelecek. Bu suça ortak olmaktan vazgeçin. Filistin'in yanında olun.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail'in devlet değil terör örgütü gerçeğinden hareketle Siyonist çeteyi devlet olarak tanıma kararını iptal etmelidir. Çifte vatandaş statüsünde soykırımcı çetesiyle iltisaklı herkes milli güvenliği tehdit eden unsur olarak tanımlanmalı ve yargılanmalıdır. Bu bağlamda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekleyen kanun teklifi oy birliğiyle kabul edilerek millet iradesinin tecelligahından dünya kamuoyuna net bir mesaj verilmelidir. Adalet Bakanlığı soykırım suçunu işleyen Siyonist yöneticilerin yargılanmalarına yönelik hukuki sürecin başlamasının önünü açmalı. Ayşenur Ezgi Eygi'yi katleden teröristlere karşı başlatılan soruşturma ivedilikle sonuçlandırılarak katillerin yargılanması sağlanmalıdır. Siyonist çeteye, ABD ve batı bloğuna hizmet sunan başta Kürecik olmak üzere tüm askeri üsler kapatılmalıdır. Bakü- Ceyhan boru hattı üzerinden soykırıma enerji desteği kesilmelidir. Belediyeler dahil tüm kamu kurumlarında Siyonizm'e destek veren ürünlere karşı boykot uygulanmalıdır. İsrail'e boykot kararını delen iş adamları soykırıma destek olma suçundan yargılanmalıdır."