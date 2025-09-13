Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı - Son Dakika
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

13.09.2025 13:41

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı
13.09.2025 13:41
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı
Antalya'da eski eşini eşarpla boğup yüzüne yastık bastırarak öldüren Hızır Çelik'in ifadesinde, Hanım Biçer'in eski konuları açtığını ve kendini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan öldürülen Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri bir süre sonra ise Çelik'in evden elinde poşetle çıktığı görüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında dün saat 01.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

ESKİ EŞİNİ EŞARPLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer (30), eski eşi Hızır Çelik (32) ile birlikte eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı.

BALDIZINI ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım diyerek" telefonu kapattı. Biçer'in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hanım Biçer'in cansız bendeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik'in Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Hızır Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, "Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" diyerek tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Hızır Çelik

HANIM BİÇER'İN SON ANLARI KAMERADA

Öldürülen Hanım Biçer'in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkarak uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

"'ÇOCUKLARINI VERECEĞİM' DİYEREK GÖTÜRÜP CANINA KIYMIŞ"

Hızır Çelik'in arayıp, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım dediği Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, "8 yıl önce evlendiler. 8-9 aydır boşanmışlardı. Çocuklar babasında kalmıştı. Çocuklar her hafta sonu tatillerde, bayramlarda görmeye şartıyla babasında kalıyordu. Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış demiş ki, 'Ben çocuklarımı alacağım.' Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış. Öldürmesinin ardından Hızır aradı, 'Ben kızı öldürdüm haberiniz olsun' dedi. Yani nerede olduğunu, nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Ondan sonra telefonunu kapatıyor. 17.00 civarında da gidip teslim oluyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"HER SEFERİNDE KANDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Hızır Çelik'in boşandıktan sonra Hanım Biçer'e ulaşmaya çalıştığını söyleyen Resul Biçer, "Hızır Çelik, boşandıktan hemen sonra çocuklara herhalde bakamıyor, edemiyor. Her seferinde bir şekilde ulaşıyor. Kardeşime 'Ben çocuklara bakamıyorum' diyor. Her seferinde kandırmaya çalışıyordu" diye konuştu.

"CİNAYETİ PLANLAYARAK VE TASARLAYARAK YAPMIŞ"

Hanım Biçer'in diğer ağabeyi Recep Biçer de, "7-8 yıl beraber yaşadılar. Sonunda ayrıldılar, yapamadılar. Kardeşime bir iftira attı. Yok bana ihanet ettin, yok beni aldattın. Kızı kandırdı. Götürdü, ona ev ayarladı, ev tuttu. Ondan sonra da planlı bir şekilde yaptı. Sonucu böyle oldu. Götürdü, kızın canına kıydı. Adalet istiyorum. Adaletin en erken şekilde tecelli etmesini istiyorum. En ağır şekilde de cezalandırılmasını istiyorum. Cinayeti planlayarak ve tasarlayarak yapmış, daha önceden plan yapmış. Bilinçli isteyerek yapmış" ifadelerini kullandı.

Hanım Biçer

CENAZE ABİLERİ TARAFINDAN ALINDI

Hanım Biçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ağabeyleri Recep ve Resul Biçer ile diğer yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeyi aldıkları sırada büyük üzüntü yaşayan ağabeylerin güçlükle ayakta durdukları görüldü. Hanım Biçer'in cenazesi defnedilmek üzere Kepez ilçesindeki Varsak Mezarlığı'na götürüldü.

"ESKİ KONUALRI AÇINCA KENDİMİ KAYBETTİM"

Sabah erken saatlerde Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan Hızır Çelik ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İlk ifadesinde eve beraber gittiklerini, Hanım Biçer'in eski konuları açtığı esnada kendisini kaybettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Hızır Çelik ile Hanım Biçer'in 8 ay önce ayrıldıkları, 5 ile 7 yaşlarında 2 erkek çocuklarının olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
