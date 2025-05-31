Bağımsızlık Seferberliği İzmir\'de Başladı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Yeşilay'la beraber, İstanbul'da; 'Bağımsızlık Seferberliği' hareketini, büyük bir coşkuyla başlatmıştık. Bugün de İzmir'de aynı coşkuyla, Ege Bölgesi için seferberlik hareketini başlatıyoruz. Bağımsızlık Seferberliği'nin amacı çok açık ve net, gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan korumak. Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde, bağımlılıkla mücadelede duyarlılığı artırmak; bağımsız yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sağlıklı bir toplumu inşa etmek" dedi.

İzmir'de, Yeşilay ile İçişleri Bakanlığı iş birliği ile başlatılan Bağımsızlık Seferberliği kapsamında düzenlenen 'Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi/ Kuva-yi Milliye'nin İzinde' programı gerçekleştirildi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölgesi Merkezi Müdürü Barış Dolaş katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Yeşilay'la beraber, İstanbul'da; 'Bağımsızlık Seferberliği' hareketini, büyük bir coşkuyla başlatmıştık. Bugün de İzmir'de aynı coşkuyla, Ege Bölgesi için seferberlik hareketini başlatıyoruz. Bağımsızlık seferberliğinin amacı çok açık ve net, gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan korumak. Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde, bağımlılıkla mücadelede duyarlılığı artırmak; bağımsız yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sağlıklı bir toplumu inşa etmek" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIK, GÜNÜMÜZÜN KRONİK HASTALIKLARINDAN BİRİ'

Bağımlılığın günümüzün kronik hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Ama aynı zamanda; aile yapımıza, gençliğimize, huzurumuza kasteden çok katmanlı bir güvenlik meselesi. Hatta, yeni nesil bir güvenlik tehdidi. Alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılıklar, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının huzurunu hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin yayımladığı son raporlar, bağımlılıkların kadına yönelik şiddeti körüklediğini, toplumsal suça eğilimini yüzde 50'nin üzerinde etkilediğini ortaya koyuyor. BM Kadın Birimi'nin verilerine göre ise alkol ve madde etkisi altındaki erkeklerin uyguladığı şiddet, kadına yönelik şiddet vakalarının, 3'te birinden fazlasını oluşturuyor. Alkolün, aile içi şiddet olaylarında tetikleyici unsur olduğu bilimsel olarak net şekilde ortaya konmuş durumda. Uyuşturucu madde etkisindeyken işlenen suçlar ise en çok kadınları, çocukları ve yaşlıları mağdur ediyor. Bu gerçekler ışığında biz de İçişleri Bakanlığı olarak, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'la omuz omuza vererek mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ'

Uyuşturucunun küresel bir felaket olarak görüldüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, "Milletimizin değerlerine, huzuruna ve geleceğine kast eden bir ihanet olarak değerlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası çapta zehir tacirliği yaparak geleceğimizi hedef alan, uyuşturucudan kazandığı kirli paraları aklayarak, milletimizin alın terine göz diken, organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Zehir tacirlerine yönelik bu kabine dönemimizde, ülkemiz genelinde 96 bin 568 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucunda, 72 bin 229 şahıs tutuklandı. 34 bin 555 şahsa ise adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde 200 tondan fazla uyuşturucu, 198 milyon uyuşturucu ve uyarıcı madde, 274 milyon kenevir kökü ele geçirildi. Ege Bölgesi'nde ise zehir tacirlerine yönelik, bu kabine dönemimizde; 13 bin 413 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucunda, 9 bin 837 şahıs tutuklandı. 4 bin 434 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 tonun üzerinde uyuşturucu, 12,5 milyona yakın uyuşturucu ve uyarıcı madde, 113 bin 632 kenevir kökü ele geçirildi. İzmir'de ise zehir tacirleriyle cansiperane mücadele ediyoruz. Bu kabine dönemimizde, İzmir'de, 6 bin 897 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 5 bin şahıs tutuklandı. 2 bin 708 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamalarında bulundu.

'YAKLAŞIK 19 MİLYON VATANDAŞIMIZA EĞİTİM VERDİK'

Bu kabine döneminde 31'i uluslararası, 37'si ulusal, 34'ü bölgesel ve 189'u yerel olmak üzere uyuşturucu suçu işleyen toplam 291 suç örgütünü çökerttiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "70'i kırmızı bülten, 34'ü kırmızı difüzyonla aranan toplam 104 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bu rakamlar, ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemek için ne kadar kararlı bir duruş sergilediğimizin göstergesi. Durmadan, duraksamadan, en ufak bir taviz dahi vermeden, zehir tacirlerine hayatı dar etmeye, sokaklarımızı ve mahallelerimizi sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadelede, arz tarafına yoğunlaştığımız gibi talep kısmında da etkin çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençlerimiz ve anneler olmak üzere, kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz. Narko Rehber, Narko Göçmen, Narko Kaan, Narko TIR, Narko Gençlik, Narko Fotoblok, Narko Nokta ve Narko Yarışma gibi projelerle bugüne kadar yaklaşık 19 milyon vatandaşımıza eğitim verdik" dedi.

'NARVAS UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Emniyet ve jandarma tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' yürüttüklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bugüne kadar yaptığımız 38 bin 340 faaliyet sonucunda, 2 milyon 470 bin 564 anne ve anne adayına ulaştık. Yeşilayımızla iş birliği içinde yaptığımız 545 faaliyette ise; 29 bin 438 anne ve anne adayıyla bir araya geldik. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uyuşturucu ile mücadelemize büyük katkı sağlıyor. 112 Acil Merkezi ve UYUMA Uygulaması vasıtasıyla vatandaşlarımızdan gelen narkotik ihbar ve bildirimlerini analiz ediyoruz. Analiz ettiğimiz veriler neticesinde suç haritaları oluşturuyoruz. Riskli bölgeleri tespit ediyor, NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS Projesi'yle bugüne kadar; 197 bin 344 ihbar aldık. 12 milyonu aşkın şahsın sorgulamasını gerçekleştirdik. 32 bin 494 olaya müdahale ettik. 38 bin 78 kişiye narkotik suçlardan işlem yaptık" dedi.

'OLASILIK 15 KAT ARTIYOR'

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: " Dünya Sağlık Örgütü, kumar bağımlılığına bağlı şiddet olaylarında aile içi çatışmaların yüzde 60 arttığını, bireyin iş ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerinin kademeli olarak yok olduğunu vurguluyor. Siber devriyelerimiz gece-gündüz demeden denetim ve takip faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kabine dönemimizde, ödeme, bilişim ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin, 5 bin 336 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 8 bin 130 şahıs tutuklandı. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Yol Güvenliği Gözlemevi gibi uluslararası kuruluşları verilerine göre, alkol almış sürücülerin, ölümcül kazalara karışma olasılığı 15 kat artıyor. Bu nedenle trafikte denetimlerimizi artırıyoruz. Denetimlerimiz sonucu, bu kabine dönemimizde 552 bin 831 sürücüye alkolden, 10 bin 182 sürücüye uyuşturucudan işlem uyguladık. 529 bin 327 sürücünün alkol nedeniyle, 8 bin 350 sürücünün uyuşturucu nedeniyle ehliyetine el koyduk."

'YILIN İLK 5 AYINDA, 104 BİN 406 SÜRÜCÜYE ALKOLDEN İŞLEM YAPILDI'

Yılın ilk 5 ayında, 104 bin 406 sürücüye alkolden, bin 600 sürücüye uyuşturucudan işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "98 bin 902 sürücünün ehliyetine alkol, bin 936 sürücünün ehliyetine ise uyuşturucu nedeniyle el konuldu. Trafikle ilgili 36 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladık. Bir sürücü alkollü araç kullanımında 25 bin lira para cezası ödeyecek ve sürücü belgesi 6 ay geri alınacak. 5 yıl içinde 2'nci kez alkollü araç kullanırsa cezası 50 bin lira ve sürücü belgesini 2 yıl alacağız. 3'üncüsünde ise para cezası 150 bin lira, sürücü belgesini 5 yıl alacağız. Uyuşturucu etkisinde araç kullanırsa 150 bin lira para cezası ödeyecek ve sürücü belgesini iptal edeceğiz. Geçen yıl günde 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. Bunu kabul edemeyiz. Trafik kazalarını önlemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü bağımlılığı; uyuşturucu, tütün, alkol, kumar ve internetle ilişkili bağımlılık olmak üzere 5 ana başlığa ayırıyor. Uyuşturucu, tütün ve alkol gibi maddelere olan bağımlılık 'Kimyasal bağımlılığı' oluştururken, son zamanlarda büyük artış gösteren kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar ise 'Davranışsal bağımlılığa' örnek teşkil ediliyor. Yeşilay, dünyada beş bağımlılık türünün tamamıyla, eş zamanlı olarak mücadele eden tek sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay; önleyici, destekleyici ve rehabilite edici çalışmalarıyla, tüm insanlığı, sağlıklı yaşamın savunucusu olarak 'Yeşil hilal' altında birleştiriyor" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZ YAŞAM BİLİNCİNİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bu yılın 'Aile Yılı' olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Aile ise toplumun temeli. Bir binanın temel dinamiği nasıl ki harç ise güçlü bir toplumun temeli de sağlıklı ailelerden geçiyor. Bu temeli korumak için bağımlılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. İzmir'deki Bağımsızlık Seferberliği projemizde pilot ilçemiz Konak. Konak'ta 113 mahalleye, 20 bin haneye, toplam 80 bin vatandaşımıza ulaşacağız. Mahalle temelli önleyici faaliyetler ve aile odaklı destek programlarıyla bağımlılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kamu personellerine, ailelere bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenleyeceğiz. Kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri ile de Bağımsız yaşam bilincini destekleyeceğiz" dedi.

'ÇALIŞMALARIN HIZ KAZANMASI İÇİN İLİMİZDE DÜZENLENİYOR'

Tüm bireylerin bağımlılık konusunda mücadele etmesi gerektiğini ifade eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Bağımlılık konusu sadece ülkemizin değil, tüm insanların karşılaştığı en büyük belalardan birisi. Bununla ilgili herkesin her alanda mücadele etmesi temel görevi. Yeşilay'ın yürüttüğü çok önemli çalışmalar var. Geçen yıl bakanımızın desteğiyle çalışmalar önemli bir kampanyaya dönüştü. Çalışmaların hız kazanması için ilimizde düzenleniyor" açıklamalarında bulundu.

'YEŞİLAY'IN EN FAZLA VAR OLMASI GEREKEN ŞEHİR İZMİR'DİR'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Madde bağımlılığına maruz kalan genç kardeşlerimizle arkadaş olmuş bir kardeşiniz olarak bu konunun ne denli derin olduğunu biliyorum. İzmir'de valiliğimizin, emniyetimizin, kolluk kuvvetlerimizin takdire şayan çalışmaları var. Rakamlar önemli ölçüde düştü. Ancak özellikle yerel yönetimlerin bu mücadelede daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Yeşilay'ın en fazla var olması gereken şehir emin olun İzmir'dir. Şehrimizin 3'te ikisi kentsel dönüşüme muhtaç durumda. Eğer biz buraları dönüştürmezsek, gündüz başka amaçlarla kullanılan sokaklar, gece maalesef o kötülüklerin üreme alanı merkezi haline dönüştüğüne şahidiz. Bu, bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Başta benim evladım, sizlerin evladı olmak üzere herkesi ilgilendiriyor. Aile Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu konuda destan yazıyor ama biz bu konuyu asli şekilde bu şehirde tamamlayacaksak, bu şehirde yaşayan herkesin başta sivil toplum kuruluşlarımızın tavır alması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Biz milletvekilleri olarak, teşkilatlarımız olarak, bağımlılıkla mücadele noktasında üzerimize düşen ne varsa, sizlerin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE ÇOK BÜYÜK BİR MÜCADELE HAREKETİ BAŞLATACAĞIZ'

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de "En temel meselemiz önleme çalışmalarımız. İzmir'de çok büyük bir mücadele hareketi başlatacağız. İzmir'le beraber Ege'nin diğer bağımlılık problemini kökten söküp atmaya kararlı bir şekilde mücadelemizi yürütmüş olacağız. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nı dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayacak şekilde her yıl 10 milyon öğrencimize 3 milyon Ege'de yapılandırılmış şekilde anaokulundan, üniversiteye kadar uyguluyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 417 bin katılımcı ile Türkiye'nin içinde en çok katılımlı programını gerçekleştirmiş olduk. Uluslararası karikatür yarışmamıza şimdiye kadar 69 ülkeden 12 bin 220 eser katıldı ve sanatın gücüyle bağımlılıkla mücadele etmeyi de çalışmalarımızın arasına katmış olduk. Şimdiye kadar 26 bin 881 öğrencimiz münazara yarışmamıza katıldı. İzmir'de 2 tane bağımsızlıkla mücadele merkezimiz var; sayısını artıracağız. Bugün 15 yaş üstü 400 milyon insan alkol bağımlılığı problemi yaşıyor. Dünyada alkol bağımlılığıyla alakalı ölümler en çok 20-30 yaş arasında oluyor. Dünya genelinde 1,3 milyar bağımlı var" diye konuştu.