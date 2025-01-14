Bakan Göktaş: \'Aile ve Gençlik Fonu\'na 4 saatte 4 bin 311 başvuru yapıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' başvurularına ilişkin, "Dijital platformdan e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaştık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir televizyon programında yeni evlenecek gençleri desteklemek adına hayata geçirilen 'Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, ailenin medeniyetin yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Geçmişten bugüne hala sürdürülen çok önemli bir yapı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayacağımız çok önemli bir yapı. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. 3 büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu" ifadelerini kullandı.

'NÜFUS POLİTİKALAR KURULU AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulduğunu belirten Göktaş, "Bu kurulda 9 Ocak'ta da ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kurul önümüzdeki yıllarda aileyi güçlendirecek, ailelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kurul. Diğer yandan hem ailelerimizi hem doğurganlık hem genç ve dinamik nüfus yapımızı destekleyecek sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmalar hayata geçireceğiz. Bunu Nüfus Politikaları Kurulu'nda icra edeceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjdeleri de kurulda bir karara bağladık, farklı bakanlıklarla istişare ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı, 'Aile Yılı' olarak da bu kapsamda ele alındı. 'Aile Yılı'nın inşallah 81 ilimizde gerçek manada icra edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ GENÇLERİMİZİN YANINDA BULUNMAK'

Bakan Göktaş, yeni evlenecek gençlere yönelik 'Aile ve Gençlik Fonu'nun ilk olarak deprem bölgesinde uygulamaya alındığını hatırlatarak, "'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında gençlere 150 bin liralık ve 4 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu deprem bölgesinde yani depremden en çok etkilenen illerden başlatmıştık. 5 ilde başlatmıştık. Akabinde biz bunu Bartın, Zonguldak, Karabük, Osmaniye gibi doğurganlığın en düşük olduğu illeri ikinci pilot bölge olarak eylül ayında kapsam içine almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün müjdelediği gibi 81 ilimizde bütün gençlerimize bu desteği sunacağız. Amacımız gençlerimiz yuva kurarken onlara destek olmak, onların yanında bulunmak" ifadelerini kullandı.

'E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILIYOR'

'Aile ve Gençlik Fonu'na ülke genelinde başvuruların, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanıyla birlikte başladığını belirten Göktaş, "Dijital platformdan e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaştık. Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. 2 çiftimizin tabii ki bu sürece dahil olması gerekiyor. 2-3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla belli başlı kriterler var. Fakat aynı zamanda evlilik öncesi eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra da danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle onlara evlilikle ilgili farkındalığı, soru işaretlerine cevap vermek adına bakanlığımızın temsilcileri tarafından bakanlığımız tarafından onlara çok önemli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Evlilik öncesi eğitim programlarımızı bu minvalde güncelledik. Evlendikten sonra da onları 6 ay sonrasında hanelerinde ziyaret gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçları varsa onların yanında bulunuyoruz. Aile ve Gençlik Fonu web sayfamız var. Oradan da detayları görebiliyorlar, takip edebilirler" dedi.

'YARDIM, 5 YAŞINI TAMAMLAYANA KADAR SÜRECEK'

Bakan Göktaş, doğum yardımı ile ilgili, "2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. 2'nci çocuğa 400 lira, 3'üncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım, 'Aile Yılı' kapsamında başlattığımız bir destek programı. 2'nci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. 3'üncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımızın, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

'DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ'

Türkiye nüfusun kendini yenileyemediğini belirten Bakan Göktaş, "İlk defa 65 yaş üstü vatandaş sayımız yüzde 10,2 oldu. Nüfusun kendini yenilememesi ne demek? Nüfusumuzun yaşlanması demek. Ortalama yaşımız 34'e dayandı. İlk anne olma yaşı arttı. Boşanma oranlarımız yükseldi. İlk annelik yaşı, evlenme yaşı hem kadında hem erkekte 2002 yıllarından bugüne kadar ilerledi. Tabii ki bu da aslında ülkemizde evlenme ve doğurganlık hızının azaldığını gösteriyor. TÜİK'in 2018 verilerine göre normalde 2024'te doğurganlık hızımız 1,9 olması gerekirken 1,51'e çok hızlı bir şekilde düşüş yaşandı. Hem doğurganlığın en üst, en yoğun olduğu bölgelerde, doğurganlık hızının en düşük olduğu bölgelerde saha araştırması yaptık, 12 ilimizde. Bu çalışmamızın sonuçlarını da önümüzdeki dönemde nüfus politikaları kurulumuzda ele alacağız" ifadelerini kullandı.

'ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ'

Ev hanımları ile çalışan kadınların doğurganlık oranlarında çarpıcı bir fark olmadığını söyleyen Bakan Göktaş, "Yaptığımız çalışmalarda mesela ev hanımlarının doğurganlık hızı 1,72 çalışan kadınların oranı 1,38. Yani arada aslında çok çarpıcı bir fark yok. Yalnız buna rağmen esnek çalışma modellerini gündemimize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da dün ifade etti. Bu konuda da çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer yandan kreş yardımları çok kıymetli. Kadınların ve ailelerin ev ve iş yaşam dengesine destek olabilecek tedbirler almayı önemsiyoruz. Yani çocuklarımız olduktan sonra nereye bırakacağız, bu konuda güvenilir bir yere bırakmak, dolayısıyla o konuda da gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Zaten bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı. Bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Amacımız burada hem anneleri hem babaları desteklemek, evlilik süreçlerinde desteklemek, anne baba olduklarından sonra da desteklemek ve onlara iş, ev ve yaşam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağlamak, onların yanında bulunmak. Çocuk desteklerimiz, kreş desteklerimiz, esnek çalışma modellerimiz, farklı çalışmalarımızda önümüzdeki aylarda inşallah kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

'3 ÇOCUK VURGUSU SADECE ÜLKEMİZDE SINIRLI DEĞİL'

Doğurganlık oranının artmasının bir beka meselesi olduğunu aktaran Göktaş, "Genç dinamik nüfus yapımızı korumak, sağlıklı nesilleri desteklemek amacıyla da önemli önlemler almak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 20 yıl öncesinde 3 çocuk vurgusu yaptığında, bunu dikkate almayanlara bugün bakıyoruz. Dünyada pek çok lider yine aynı şekilde 3 çocuk vurgusunu kendi ülkelerinde yapıyor. Yani bu mesele sadece ülkemizle sınırlı olan bir mesele değil. Uluslararası boyutta da tartışılan bir konu. Dolayısıyla aslında biraz da bu konunun, ülkemizin bekası ve geleceği açısından ne kadar kıymetli olduğunun altını özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

'ULUSLARARASI AİLE ZİRVESİ DÜZENLEYECEĞİZ'

Göktaş, 81 ilde valilerle beraber 'Aile Yılı'nı ve aileyi güçlendirmeye yönelik birçok proje hayata geçireceklerini belirterek, "Farklı bakanlıklarla özellikle bu sene aileye değer veren Uluslararası Aile Zirvesi düzenleyeceğiz. Aileye değer veren etkinlikler hayata geçireceğiz. Aile Film Festivali düzenlenecek. Herkes için bir bu minvalde de farkındalık yaratacak projeleri, biz Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Aile yılımızın tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.