5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye'de farklı bölgelerde çıkan yangınlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Yumaklı, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yangın söndürülürken Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ilçesi yönüne doğru ilerleyen orman yangını nedeniyle Ayvalık ile İzmir’i birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

115 YANGINDAN 110'U KONTROL ALTINA ALINDI

En son bilgilendirmemizi dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yapmıştık. Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık.

Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! <a class='keyword-sd' href='/ayvalik/' title='Ayvalık'>Ayvalık</a> <a class='keyword-sd' href='/bergama/' title='Bergama'>Bergama</a> yolu trafiğe kapatıldı

Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları... Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan, gün ışımasıyla birlikte de havadan, hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu 3 yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

FETHİYE YANGINI

Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 02:00 sularında Muğla'da Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahale oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

ALANYA'DAKİ YANGIN

Tabii dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdığı Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu değerli arkadaşlar, maalesef rüzgar hızı 50 kilometrelere, saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak 23:00 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek: Hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engelliyordu maalesef.

Tabii tecrübeli arkadaşlarımız, bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyu devam edecek.

Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşamüstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

"MÜCADELEMİZ SON ATEŞ SÖNENE KADAR DEVAM EDECEK"

Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.

Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

"VATANDAŞLARIMIZI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Hep ifade ettiğimiz husus: Yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam.

Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası, bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.

"BU SADECE ORMAN YANGINI DEĞİL"

Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse yüzde 70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Yani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.

Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum.

Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim: Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

BALIKESİR GÖMEÇ'TE YANGIN! AYVALIK-BERGAMA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ilçesi yönüne doğru ilerleyen orman yangını nedeniyle Ayvalık ile İzmir’in Bergama ilçesini birbirine bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ve söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan gelen itfaiye ekipleri Balıkesir orman ekipleriyle koordineli şekilde köylülerin de desteğiyle yangına müdahale ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de hızlandırıldı.

5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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