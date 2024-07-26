Bakanlık ve üniversitelere atama ve görevden alma kararları

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(ANKARA) - Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı dahil olmak üzere bazı bakanlıkların üst kademelerine görevlendirme yapıldı. Hacettepe Üniversitesi'nin aralarında bulunduğu 11 üniversiteye de rektör atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev değişiklikleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı.

Çankırı İl Müdürlüğü'ne Abdulhaluk Longa, Çanakkale İl Müdürlüğü'ne Muhammet Mermer, Adana İl Müdürlüğü'ne Mustafa Gökboğa, Ağrı İl Müdürlüğü'ne Ertaç Baki, Aksaray İl Müdürlüğü'ne Nurettin Ulaş, Balıkesir İl Müdürlüğü'ne Emine Böçkün, Bayburt İl Müdürlüğü'ne Salih Köse, Burdur İl Müdürlüğü'ne Mustafa Çakır, Düzce İl Müdürlüğü'ne Sezgin Küçüktepe, Gaziantep İl Müdürlüğü'ne Niğde İl Müdürü Umut Zeybek atandı.

Gümüşhane İl Müdürlüğü'ne Cengiz Maden, Hatay İl Müdürlüğü'ne Süleyman Yıldırım, Isparta İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Güçlü, Kars İl Müdürlüğü'ne Mustafa Tosunoğlu, Kırıkkale İl Müdürlüğü'ne Çiğdem Açıkyıldız Kazel, Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat Konan, Kilis İl Müdürlüğü'ne Emre Çalğan, Nevşehir İl Müdürlüğü'ne Mahmut Selçuk, Sakarya İl Müdürlüğü'ne Zekeriya Selamet, Siirt İl Müdürlüğü'ne Sabri Sidar, Sinop İl Müdürlüğü'ne Zeki Yıldırım ve Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne ise Can Kayhan Özok getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine, İş Müfettiş Yardımcıları Mehmet Akif Akçalı ile Hasan Korkmaz atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Buğra Yıldırım getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında görev değişiklikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alındı.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Tarhan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ebru Akyol Zor, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına, Başmüfettiş Bora Dündar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdulsamet Taş, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Seven, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Elçin Şimşek Öncü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Emir Erkmen, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Vildan Satık, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Aybala Yeşim Dalkılıç, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necran Metin, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Mehmet Özveren, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Feyzullah Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Barış Uzunoğlu, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Muhammed Ali Güneş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Volkan Ersoy atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Abdi Dölek görevlendirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf'un yerine Başkan Yardımcılığına Fatih Gürkan getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı; Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alındı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hüseyin Kır, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Uzantı atandı.

Sağlık Bakanlığı'nda üst kademe atamalar

Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin ve Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker görevden alındı.

Halim Özçevik, Bakan Yardımcılığına, Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mustafa Mahir Ülgü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Ülker Kuğu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, İsmail Öztürk,Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Erkan Hacıfazlıoğlu da Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi.

11 üniversiteye rektör ataması

Anadolu Üniversitesi'ne Prof.Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesine Prof.Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesine Prof.Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi'ne Prof.Dr.Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Prof.Dr. Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesine Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesine Prof.Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesine Prof.Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesine Prof.Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesine Prof.Dr. Murat Ali Yülek, Özyeğin Üniversitesine Prof.Dr. Barış Tan rektör olarak atandı.