Başkan Gülpınar: UNESCO Türkiye\'deki ilk büyük etkinliğini Şanlıurfa\'da yapacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'nın, 2026 yılında gerçekleştirilecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmaya hak kazandığının müjdesini verdi. Bu kararın, sadece Şanlıurfa için değil, tüm Türkiye için büyük bir onur ve kültürel bir diplomasi zaferi olduğunu belirten Başkan Gülpınar, "UNESCO'nun bu ölçekte ve bu unvana sahip kültürel bir etkinliği, Türkiye'de ilk kez Şanlıurfa'da düzenlenecek. Bu toplantının Şanlıurfa'nın tanıtımına ve ekonomisine çok büyük katkısı olacak" dedi.

ŞANLIURFA, UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa, 2026 yılında gerçekleştirilecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Geçtiğimiz hafta İtalya'nın Pesaro kentinde UNESCO'nun 40 yaratıcı şehrinin katılımı ile yapılan Müzik şehirleri Toplantısında 2026 yılı ev sahipliğinin Şanlıurfa'da yapılacağı ilan edildi. UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapacak şehri simgeleyen küre, İtalya'dan Şanlıurfa'ya teslim edildi.

BAŞKAN GÜLPINAR'DAN YOĞUN ÇABA

Şanlıurfa'nın bu önemli başarıyı elde etmesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yoğun çabaları ve diplomatik girişimleri ile Dış İlişiler Dairesi Başkanlığının çalışmaları belirleyici rol oynadı. Şehrin böylesi prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olması, hem Şanlıurfa halkı hem de Türkiye için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Elif Esra Önal ile birlikte kameralar karşısına geçen Başkan Gülpınar, kadim tarihi, zengin kültürel birikimi ve köklü müzik geleneğiyle adından söz ettiren Şanlıurfa'nın, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" unvanına sahip olarak önemli bir başarıya imza attığına dikkat çekerek, öncelikle bu unvana sahip olmalarında Dış İlişiler Dairesi Başkanlığı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜLPINAR: DÜNYADA TÜM ADAYLARI GERİDE BIRAKTIK

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nın Şanlıurfa'da yapılabilmesi için çalışmalara daha ilk günden başladıklarını belirten Gülpınar, "Hepinizin bildiği üzere Kentin müzik potansiyelini ve kültürel zenginliğini daha görünür kılmak amacıyla, geçtiğimiz sene 23 Ekim 2024 tarihinde yoğun katılımla gerçekleştirilen "UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa Lansmanı" ile şehrimizin 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmaya aday olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Dünyanın dört bir yanından, aralarında Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda), Da Lat (Vietnam) gibi iddialı birçok uluslararası aday şehirle bu süreçte yarıştık ve onları geride bırakarak bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazandık" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR: TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE KÜLTÜREL BİR DİPLOMASİ ZAFERİDİR

Gülpınar, 2026 yılında düzenlenecek olan UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapma hakkının, geçtiğimiz hafta İtalya'nın Pesaro kentinde gerçekleştirilen UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'nda ilan edildiğini ve bu önemli görevin Şanlıurfa'ya verildiğini belirterek, "Bu elimde gördüğünüz UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapacak şehri simgeleyen küre İtalya'dan bize geçti ve 2026 yılında yapacağımız toplantı sonrasında bir sonraki ev sahibine teslim etmek üzere o güne kadar bizde kalacak. Bu karar, sadece şehrimiz için değil, tüm Türkiye için büyük bir onur ve kültürel bir diplomasi zaferidir" dedi.

Bu başarının, son bir yılda yürüttükleri yoğun çabalar ve diplomatik girişimler ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Gülpınar, kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ŞANLIURFA'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ 2026'DA DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Gülpınar, Şanlıurfa sadece bir müzik şehri olmadığını; Göbeklitepe'den Balıklıgöl'e, eşsiz mutfağından halk edebiyatına kadar tarih ve kültürle yoğrulmuş çok yönlü bir medeniyet merkezi olduğuna dikkat çekerek, konuşmasında şunları ifade etti:

"2026 yılında muhtemelen Ekim ayında gerçekleştirmeyi planladığımız bu büyük organizasyon, Şanlıurfa'nın tüm bu değerlerini dünya sahnesine taşıyacak çok önemli bir fırsattır.

Yaklaşık 80 farklı ülkeden müzik şehirlerinin temsilcilerinin katılması beklenen bu toplantı, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sunacak; aynı zamanda şehrimizin yerel kültürel potansiyelinin global ölçekte tanıtımına olanak sağlayacaktır.

Bugünden itibaren hazırlık sürecine girmiş bulunuyoruz. UNESCO tarafından önümüzdeki süreçte gönderilecek organizasyon çerçevesi doğrultusunda, ilgili tüm birimlerle birlikte çalışmalara başlayacağız"

"VİZYONSUZLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ, GÜNDEMİMİZ UNESCO!"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Gülpınar, farklı bir belediyecilik anlayışı geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Vizyonsuzluklara ve çapsızlıklara, bazı engel olmak isteyenlere, vizyonu hiçbir şekilde gelişmemiş, Urfalılık kavramı gelişmemiş, bambaşka bir boyutta yaşayan kısıtlı sayıda da olsa o güruha karşı da bir taraftan mücadele ediyoruz. Bir yandan frene basmak zorunda bırakılıp diğer yandan son sürat ilerlemeye çalışıyoruz; fakat bazıları patinaj yaptırmaya çalışıyor ama biz onların gündemine esir olmayacağız. Bizim gündemimiz UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı ve bunun gibi faaliyetlerdir" şeklinde konuştu.

UNESCO'nun bu ölçekte ve bu unvana sahip kültürel bir etkinliğinin, Türkiye'de ilk kez Şanlıurfa'da düzenleyeceğini vurgulayan Gülpınar, "Bu toplantının Şanlıurfa'nın tanıtımına ve ekonomisine çok büyük katkısı olacak" dedi.

Gülpınar, haziran ayında da Avrupa Birliği Büyükelçilerini Şanlıurfa'da ağırlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Basın açıklamasının ardından Başkan Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Beşikci ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Elif Esra Önal ile birlikte 'UNESCO Müzik Şehirleri Küresi' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.