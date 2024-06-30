Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı

Geniş Video İzle

Bursa Nilüfer'de çıkan anız yangını Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kampüs içindeki yurtların boşaltıldığını, alevlerin hızla ilerlediğini açıkladı.

30.06.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde anız yangını çıktı. Yangın, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçramasıyla büyürken kampüsün içindeki yurtlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

BURSA VALİSİ: BİNALARA SICRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA VAR

Yangının ihbar edilmesi üzerine 150 personelle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale başlarken açıklama yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da "Şu anda jandarmamıza ait 1 helikopterle havadan müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye sevk ediliyor. Alevlerin kampüs içerisindeki binalara sıçramaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışıyorlar." dedi.

Bursa'da anız yangını! Üniversitedeki yurtlar boşaltıldı

"BÜYÜK BİR OLAYDAN KURTULACAĞIZ"

Olay yerine giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de "İnşallah kısa sürede bu yangını kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız. Gerçekten büyük bir alanda aslında; şu anda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle gitgide yayılıyor. Tabii itfaiye ekiplerimiz, 16 itfaiye ekibi, 20 civarında tanker, arazöz, toplamda 40'a yakın araç şu anda alanda. Yine makinelerimiz, dozerler onlarda alanda. Ama bir taraftan da kozalak atmasından dolayı yangının ilerlediğini görüyoruz. Bu hepimizi üzüyor. Önünü kesmeye çalışıyoruz şu anda." dedi.

Bozbey, yangınla ilgili açıklamasının devamında 150'ye yakın personel sahada, 4 tane helikopter, uçak ve helikopter sürekli olarak şu anda destek veriyorlar. Ama henüz daha önünün kesilmediğini görüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde, umut ediyoruz ki rüzgar da biraz yavaşlarsa önünü alacağız ve büyük bir olaydan kurtulmuş olacağız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Bursa'da anız yangını! Üniversitedeki yurtlar boşaltıldı

YURTLAR BOŞALTILDI

Yangının binalara ulaşmaması için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi.

Bursa'da anız yangını! Üniversitedeki yurtlar boşaltıldı

Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi.

Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı

KAMPÜS İÇİNDEKİ 2 AT KURTARILDI

Yangını söndürme çalışmaları sürerken AKUT ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekipleri kampüs içinde bulunan iki at ve bir kaplumbağayı alevlerden kurtardı.

Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı

İşte bölgeden görüntüler:

Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
Bursa\'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi\'ndeki ormanlık alana sıçradı
Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Bozbey, Bursa Nilüfer, Helikopter, Muratpaşa, Marmaris, İtfaiye, Antalya, Görükle, Ormana, Muğla, Bursa, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Derviş: anız yangını ise söyleyecek bir şey yok o zaman demeki devlet diye bir şey yok kanunlar işlemiyor gücünü gösteremiyor demeki 22 1 Yanıtla
  • Okay Örüm: güzelim ülkemin her konusu iken içinden geçiliyor. çok yazık 8 0 Yanıtla
  • mert çelik: tam sınav saatını buldu cok koku vardı bınada sandık 6 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Allah'ım sen yardım et 4 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Yaa ne oluyor Lütfen şu ormanlık alanlara askerleri yerleştirin korucuları yerleştirin yeni kadrolar yapın gönüllü insanları yerleştirin ama iki üç ay koruyun şu ormanları 1 0 Yanıtla

19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı patlayıcının görüntüleri ortaya çıktı Mahalle ortasında patlatılan el yapımı patlayıcının görüntüleri ortaya çıktı
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:47:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement