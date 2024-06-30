Bursa\'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi\'ndeki ormanlık alana sıçradı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde anız yangını çıktı. Yangın, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçramasıyla büyürken kampüsün içindeki yurtlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

BURSA VALİSİ: BİNALARA SICRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA VAR

Yangının ihbar edilmesi üzerine 150 personelle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale başlarken açıklama yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da "Şu anda jandarmamıza ait 1 helikopterle havadan müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye sevk ediliyor. Alevlerin kampüs içerisindeki binalara sıçramaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışıyorlar." dedi.

"BÜYÜK BİR OLAYDAN KURTULACAĞIZ"

Olay yerine giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de "İnşallah kısa sürede bu yangını kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız. Gerçekten büyük bir alanda aslında; şu anda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle gitgide yayılıyor. Tabii itfaiye ekiplerimiz, 16 itfaiye ekibi, 20 civarında tanker, arazöz, toplamda 40'a yakın araç şu anda alanda. Yine makinelerimiz, dozerler onlarda alanda. Ama bir taraftan da kozalak atmasından dolayı yangının ilerlediğini görüyoruz. Bu hepimizi üzüyor. Önünü kesmeye çalışıyoruz şu anda." dedi.

Bozbey, yangınla ilgili açıklamasının devamında 150'ye yakın personel sahada, 4 tane helikopter, uçak ve helikopter sürekli olarak şu anda destek veriyorlar. Ama henüz daha önünün kesilmediğini görüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde, umut ediyoruz ki rüzgar da biraz yavaşlarsa önünü alacağız ve büyük bir olaydan kurtulmuş olacağız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.





YURTLAR BOŞALTILDI

Yangının binalara ulaşmaması için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi.

Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi.

KAMPÜS İÇİNDEKİ 2 AT KURTARILDI

Yangını söndürme çalışmaları sürerken AKUT ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekipleri kampüs içinde bulunan iki at ve bir kaplumbağayı alevlerden kurtardı.

İşte bölgeden görüntüler: