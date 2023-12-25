Bütçe maratonunda oylama günü (5)

'TERÖR, DEMOKRASİNİN DE KALKINMANIN DA İNSANLIĞIN DA DÜŞMANIDIR'

TBMM Genel Kurulu'nda, konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerle ilgili "Terör, demokrasinin de kalkınmanın da insanlığın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne temel hak ve hürriyetlerden bahsedebilirsiniz ne sosyal refahtan ne insan huzurundan, mutluluğundan bahsedebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız değindiler 'devlet' dediğimiz kavram 'Meşru cebir tekelini elinde bulunduran bir insan topluluğu' olarak tarif edilir, siyasetteki tarifi budur. Her kim ki terör adı altında, mafya adı altında, çete adı altında, hangi isimle olursa olsun hukuktan kaynağını almayan, meşru olmayan bir şekilde şiddeti, terörü kullanıyorsa hiçbir şekilde hukukla, demokrasiyle bunların bağdaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bu değerler çerçevesinde PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerini lanetliyorum" dedi.

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURLARI SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU'

22 ve 23 Aralık'ta maalesef 12 kahramanın şehit olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "13 Mehmetçik'imiz yaralandı. 22 Aralık günü Pençe bölgelerinin güneydoğusunda çok önemli bir noktada olan Sur Tepe üs bölgemize bölücü terör örgütü unsurları tarafından sızma girişiminde bulunuldu; çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız maalesef şehit oldu, 7 arkadaşımız da yaralandı. Şehitlerimiz yarın öğlen namazını müteakip ebedi istirahatgahlarına defnedileceklerdir. Buradan isimlerini ve defnedilecekleri yerleri de tek tek ifade etmek isterim: Piyade Teğmen Ramazan Günay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Çalışlar köyü; Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Denizli ili Tavas ilçesi; Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Gümüşhane ili Şiran ilçesi Telme köyü; Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Sinop ili Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyü; Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Tokat ili Almus ilçesi Ormandibi köyü, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya ili. Son sırada okuduğum Emre Taşkın şehidimiz köken olarak da hemşehrim olur, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden; ailesiyle, babasıyla, amcasıyla dün, bugün konuştuk; Malatya ilinde ikamet ediyorlar ve Malatya'da defnedilecek. Hepsine, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tek tek ailelerle konuştuğunuz zaman o acıyı bir kez daha yüreğinizde hissediyorsunuz. Emre Taşkın şehidimizin anne-babası umredeyken bu hadise cereyan ediyor ve yarıda kesip dönmek zorunda kalıyorlar. Gerçekten çok metanetli bir aile, telefonda babayla, amcayla, aileyle görüştük. Tabii, birçok arkadaşımız benzer hadiseler anlattılar. Bu vesileyle şehit ailelerimize en derin saygılarımızı sunuyoruz, sabır niyaz ediyoruz ve inşallah şehit ailelerimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu üs bölgesinde yaralanan 7 personelimiz Hakkari Çukurca Işıklı da bulunan Seyyar Sahra Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. 23 Aralık günü Pençe bölgelerinin güneybatısında yine, çok kritik bir noktada bulunan bin 740 ve bin 754 rakımlı tepe üs bölgemize bölücü terör örgütü unsurları tarafından sızma girişiminde bulunuldu, burada da 6 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü ve 6 Mehmetçiğimiz de yaralandı. Bu şehitlerimiz dün ikindi namazını müteakip ebedi istirahatgahlarına defnedilmiştir, yaralıların da 5'i GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı personel ise Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI TERÖRSÜZ BİR YÜZYIL OLACAKTIR'

Operasyonların, teröristler kimden destek alırsa alsınlar artan bir şiddetle ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edeceğini ifade eden Yılmaz, "Bizim mücadelemiz sadece terörledir, teröristledir; bölgedeki istikrarsızlığın en temel nedeni ve kaynağı olan, aslında birbirinden hiçbir farkı olmayan PKK, PYD, YPG, SDG gibi örgütlerledir. Bu kapsamda, bir hususun altını özellikle çizmek isterim: Hain örgütün içindeki ve bu örgütü destekleyenleri, himaye edenleri de gayet iyi biliyoruz. Son dönemde bu örgüte verilen desteklerin arttığını da görüyoruz; örgütün zayıfladığını gören hamileri bu durumu değiştirmek için bir gayret içine girmişler gibi görünüyor. Bunun sebebinin de bölücü örgütün tükenmekte olmasından kaynaklı olduğu aşikardır. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki hangi ülke ne destek verirse versin, ister içeriden ister dışarıdan olsun Türkiye'ye yönelen tüm tehditleri bertaraf etme azmine, kararlılığına ve kudretine sahibiz. Vatandaşlarımızın geleceğe huzurla bakması, her türlü hak ve menfaatlerini tam güvende hissetmesi Türkiye Yüzyılı'nın temel esaslarından biridir. Türkiye Yüzyılı terörsüz bir yüzyıl olacaktır; Türkiye Yüzyılı milletimizin huzur içinde yaşayacağı bir yüzyıl olacaktır" dedi.

'GÖNÜL İSTERDİKİ MECLİSİMİZİN TÜM GRUPLARI BİLDİRİYE İMZA ATSINLAR'

Aziz vatanın ve asil milletin güvenlik ve huzuru için kırk yıldır milletin başına musallat olan terörü bitirmekte, halkı terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Tabii, şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Meclis'imizde ortak bir bildiri hazırlandı. Bu bildiriye 4 grup imza attı. Gönül isterdi ki meclisimizin tüm grupları teröre karşı bu bildiriye, bu eyleme, bu ortak acıya karşı, milli acıya karşı bildiriye imza atsınlar. Maalesef, bazı gruplar bundan imtina ettiler" diye konuştu.

'2053 VİZYONUMUZU DA DETAYLANDIRILMIŞ OLDUK'

Türkiye Yüzyılı'na girerken fiyat istikrarını ve finansal istikrarı gözeten, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi hedef alan, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırarak makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen bir yaklaşım izlediklerini ifade eden Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

"Mayıs ayında yapılan seçimlerde siyasi belirsizlikler ortadan kalkmış ve siyasi güven ve istikrar pekişmiştir. Her zaman söylüyorum, tekrarlamakta da fayda görüyorum; siyasi güven ve istikrarın olmadığı bir ortamda ekonomik istikrar da olmaz, refah da olmaz. Dolayısıyla, mayıs ayında yaşadığımız seçimlerle birlikte Türkiye ekonomik istikrarı da sağlam bir zemine dayalı bir şekilde devam ettirecektir ve bu seçimler sonucundadır ki bugün 22'nci bütçemizi Büyük Millet Meclisimize arz etme imkanı bulduk. Bu da bizim için bir onur gerçekten, kesintisiz bir şekilde 22 bütçeyi Meclise sunma yetkisini bize veren aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu seçimlerden sonra, güçlü bir koordinasyon ve katılımcılıkla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planı, orta vadeli program, yıllık program ve bütçeyle politika belirsizliklerini de ortadan kaldırdık. Siyasi belirsizlikler kalktığı gibi, politika belirsizlikleri de ortadan kalktı; dolayısıyla öngörülebilirlik güçlenmiş oldu, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritası şekillenmiş oldu. Bunu yaparken de ilk defa 12'nci Kalkınma Planı'nda 2053 vizyonumuzu da detaylandırılmış olduk. Dolayısıyla, biz kısa vadeli adımlar ile orta ve uzun vadeli perspektifi birleştiren bir yaklaşım içinde bütün bu çalışmaları gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güven ve istikrar ortamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 2023 yılının ikinci yarısında ekonomik göstergelerimizdeki iyileşme günbegün görünür hale gelmektedir. Son 6 aylık dönemde uluslararası sermaye girişi hızlanmış, rezervlerimiz güçlenmiş, kur oynaklığı azalmış ve finansman koşulları iyileşmiştir. Ekonomideki dengelenme Türk lirasını desteklerken TL varlıklara artan ilgi, rezervlerdeki artış ve kurun istikrarlı seyri de enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon sürekli güçlenen bir düşüş trendine girmiştir. Aylık bazda enflasyonunda bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Özellikle yaz dönemindeki artış oranlarıyla sonbahar dönemini mukayese ettiğinizde bu çok net ortaya çıkıyor. Normalde yazın enflasyon mevsimsel koşullar nedeniyle biraz daha düşük olur, sonbaharda yüksek olur. Bu sene tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yazın nispeten yüksek çıktı rakamlar ama aldığımız tedbirlerin sonuçları ortaya çıktıkça sonbaharda bu ivme kaybını görmüş olduk. Mevsimsel koşullar aleyhimizde olduğu halde, jeopolitik birtakım beklenmedik riskler ortaya çıktığı halde enflasyonda ivme kaybının devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu bir patikaya doğru evrilmiş, enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde görülmüştür. Yıllık bazda ise 2024'ün ikinci yarısında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Yaz aylarında bazımıza girmiş olan, hesaplara girmiş olan o yüksek enflasyon dönemi gelecek yılın ortalarında hesabımızdan çıkmış olacak. Bir taraftan da uyguladığımız politikaların etkileri sahaya daha güçlü bir şekilde yansıyacak. Dolayısıyla gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda enflasyonda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz inşallah. Merkez Bankası brüt rezervleri mayıs ayı sonu itibarıyla yaklaşık 98,5 milyar dolar seviyesinden 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur. KKM diye kısaltılan Kur Korumalı Mevduat başından itibaren geçici bir mekanizma olarak kurgulanmıştır. O dönemde ben Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanıydım, belli bir tarih perspektifiyle yapılan bir yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarımızda bir istikrarsızlığa yol açmadan, aşamalı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde bir geçiş, bir çıkış süreci devam ettiriyoruz, 2024 yılı boyunca da bu çıkış süreci aşamalı bir şekilde devam edecektir."

'DEPREM KAYNAKLI HARCAMALAR BU DÖNEME YİNE DAMGASINI VURAN HARCAMALAR'

Deprem kaynaklı harcamaların bu döneme yine damgasını vuran harcamalar olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle dedi:

"Hep altını çiziyorum, tekrarlayacağım; bu yıl ve gelecek yıl en büyük yükümüz deprem ödenekleri, deprem harcamaları, bir taraftan da yeni afetlere karşı ülkemizi hazırlıklı hale getirmeye, dirençli hale getirmeye çalıştığımız yatırımlarımız; bunları da güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yılki bütçemize 762 milyar lira ödenek koymuştuk. Gelecek yılki bütçemize 1 trilyon 28 milyar ödenek koyduk. Orta vadede 3 trilyonu aşan bir büyüklük söz konusu, bunun önemli bir kısmı, deprem bölgelerinde 11 ilimizin kalıcı konut ihtiyacını giderme, altyapılarını tamir etme, ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmak üzere kullanılacak kaynaklar. Böylece, o illerimizi eskisinden de daha iyi bir noktaya taşıyacağız, çok daha dirençli bir şekilde geleceğe hazırlayacağız. Bunu bütünler bir yaklaşım içinde de kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Son dönemde çıkardığımız kentsel dönüşüm yasası, kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla da geleceğe dönük riskleri azaltıyoruz. Önümüzdeki süreçte, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, bütün riskli bölgelerimizde dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız ve riskleri düşüreceğiz. Bu, insani açıdan çok daha doğru olduğu gibi, ekonomik açıdan da doğru bir politika. Genel olarak deprem öncesi veya afet öncesi harcadığınız 1 lira, afet sonrası harcayacağınız 7 liraya karşılık geliyor; uluslararası anlamda böyle bir gösterge söz konusu. Dolayısıyla biz istiyoruz ki krizler oluşmadan riskleri azaltıcı bir politikayla afet konusuna yaklaşalım; bu konuda da bütün gayretimizle hareket ediyoruz. Afet öncesi, afet anı, afet sonrası olmak üzere 'afet döngüsü' dediğimiz süreci, bütün aşamalarıyla güçlü bir şekilde yönetmeye kararlıyız. Bu çerçevede, hak sahibi vatandaşların kalıcı konut ve iş yerlerine bir an önce ulaşabilmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Kabaca söyleyecek olursam, 250 bin civarında inşaatımız şehirlerde, kırsal alanda devam ediyor, bir o kadar da yerinde dönüşüm için başvurmuş vatandaşımız var. Bunların yine, hibelerle, uzun vadeli, hibe nitelikli diyebileceğimiz kredilerle desteklenmesi söz konusu. Bunları yaptığımızda zaten bu illerimizde çok büyük bir rahatlama gerçekleşecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının ardından diğer partiler eleştirilerde bulundu. Konuşmaların tamamlanmasından sonra oy çokluğu ile TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Bütçesi kabul edildi.