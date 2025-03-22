Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı - Son Dakika
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Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye 19.30'da sevk edileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolları yarın sabah saat 08.00'a kadar kapatma kararı aldı.

22.03.2025 17:08  Güncelleme: 18:33
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Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne saat 19.30'da sevk edileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul Valiliği kritik bir karara imza attı.

Valilik, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacağını açıkladı.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8:00 arasında kapatılan yollar şöyle:

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

ALTERNATİF YOLLAR DA AÇIKLANDI

Öte yandan valilik alternatif yolları da şöyle açıkladı:

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

METRO İSTASYONU KAPATILDI

Öte yandan Metro İstanbul, metro seferlerinin Çağlayan istasyonunda durmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Çağlayan istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Çağlayan Adliyesi\'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00\'e kadar kapatıldı

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Son Dakika Güncel Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • selami inel:
    Yasaklar ülkesi olduk 77 24 Yanıtla
  • murat4455:
    Hatta ülkedeki bütün yolları kapatın. 70 22 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Tutuklama kararı çıkacak belli oldu. Çıkarsa uzun kendi kafasına sıkıyor demektir. Kendine benzer birini kendine benzer bir yolla kendi koltuğuna hazırlıyor hazır mısınız? 57 19 Yanıtla
  • mossi :
    abi noluoruz nereye gidior bu ülke..valla akıl işi diil. 57 9 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    caglayana cikan yollar polis barikatina alindi diye haber yaptiniz, millet tepki gosterdi (sansurunuze ragmen gorunen ve begenilen yorumlar). haberi silmissiniz? tarafinizi acik edin mert olun lan biraz yandas kopekler 45 11 Yanıtla
  • Serdar Er:
    CHP milli güvenlik sorunu 8 43 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Son sözümüz Ekrem İMAMOĞLU 36 7 Yanıtla
  • ahmet3131:
    çok iyi ???? 21 7 Yanıtla
  • Zafer unver Guney:
    Orduyuda isterseniz yıgabilirsiniz 23 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ekonomi zaten dipteydi son bir kaç gün tamamen bitti milyarlarca dolar kaybettik faiz yükseldi döviz fırladı borsa çöktü.. Tabi reis severlerin şeyinde bile değil padişahları çok yaşasın yeter giren girdi millete kimin umurunda. 9 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı - Son Dakika
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