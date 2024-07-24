CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu.' diye göstermeye çalışıyorlar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin borçlarının tahsilatına yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu şu; belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu.' diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar." dedi.

Özel, Büyükada'da Adalar CHP İlçe Başkanlığı ile Adalar Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile görüşen Özel, seçim başarısı dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Bu esnada, Adalar'da yaşayan bir grup belediyenin önüne gelerek, İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüslere tepki gösterdi.

"Adalar sit alanı, kara yolu azmanbüs kabul etmez", "Adalar şehirleşmesin" ve "Yaya bölgesinde azmanbüs ısrarı niye?" pankartları taşıyan gruptakiler, slogan attı.

"Ada'nın istemediği hiçbir şeyin yapılmayacağını söyledik"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu, demokratik protesto hakkının kullanılmasının yanında olduklarını söyledi.

Minibüs konusuyla ilgili Ada'dan 4 temsilcisiyle konuştuklarını anlatan Özel, "Ada'nın istemediği hiçbir şeyin yapılmayacağını söyledik. Bu beğenmediğiniz boyuttaki araçlar, Ada'daki yaya yoğunluğu azaldıkça çekilecek." dedi.

Bu sırada eylemcilerin, "Ada yollarına uygun değil bu araçlar." diye bağırması üzerine Özel, "Ama bana saygı duyarsanız, ben size saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Özel, tepkileri anlayışla karşıladığını, burada karşılıklı suç duyuruları olduğunu, bunlardan tamamen feragat edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Araçlara ilişkin de Özel, "Bana da sorarsanız, bu boyutta bir araç Ada'da doğru değil. Daha ufak, daha düzgün bir şey için çalışıyorlar arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte olacak." dedi.

"Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediyelerin borçlarının tahsilatıyla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Özel, "Sayın Erdoğan, hangi AK Partili belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler en az son beş yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AK Partili belediye zamanında hizmet yapacak, sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" dedi.

Özel, eleştirilerini sürdürerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyor ki 'Belediyelerin alacaklarını parasından keseceğim.' Bu şu; belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu.' diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. O bunu yapsın, bizim hizmet edeceğimiz parayı, AK Partili belediyenin borcunu gelsin kessin ya da daha önceki SGK borçlarını kessin, hizmet etmeye engel olsun, ben de çıkayım meydan meydan Sayın Erdoğan'ın sırf kendi beceriksiz yönetimi değişecek diye korkusundan, CHP'lilerin yönetim yetkinliğini elinden almak için bu oyuna nasıl başvurduğunu anlatayım. Diyeyim ki 'Bu, enflasyonu düşüremiyor. Biz geliyoruz iktidara. Gelmeyelim diye belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya, yoksullaştırmaya, maaş ödeyemez, çöp toplayamaz hale getirmeye çalışıyor.' Recep Tayyip Erdoğan şunu bilsin; kendi ellerimizle toplarız o çöpleri bütün CHP'liler... Yine de onun bu oyunlarına, şantajlarına teslim olmayız."

Milletin gün saydığını söyleyen Özel, "Birazcık seçim sonuçlarından akıllanıp vatandaşın istediklerini yerine getirmek yerine inatlaşıyor ve hizmet etmemizi engelliyor. Vatandaş bunları görür. İstanbul'da vatandaşın kararıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun zorla mazbatasını elinden almak neyse, seçilmiş belediye başkanının parasına el koyup hizmet etmesine engel olmak da aynı şeydir. Geçen sefer YSK eliyle adli darbe yaptı. 'Osmanlı tokadı vuracağım.' dedi bize, demokrasi tokadını yedi. Şimdi mali darbe yapacak. Yeni bir demokrasi tokadı yer. Meydan meydan, sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şeye kalkışmasın." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahipsiz hayvan sorunuyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Merhamet dersi değil, sokak hayvanları sorunu olduğunu ilk günden beri söylüyorum. Bunun sınıfsal bir soruna evrilmesinden son derece tedirginim. Zenginlerin çocukları, okula servisle gidenlerin, korunaklı yerde oturanların görmediği, diğer vatandaşların rahatsız olduğu bir sorun var ve buna birileri duyarsız, birileri duyarlı gibi bir mesele toplumsal fay hattıdır. Bu sorunun çözümü asla ve asla cinayet, katliam olamaz. Yapılacak iş bellidir. Barınak, kısırlaştırma, sahiplendirme yapacağız. Nokta. Cinayet işlemeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken tek iş bütçedir. Bütçenin yolunu Meclisin ilgili komisyonu belirlemiş; Hayvan Hakları Fonu. At yarışlarından, Spor Toto'dan, Loto'dan, Milli Piyango'dan kesilecek, Hayvan Hakları Fonu kurulacak, bu sorun bitecek."

Özel, fonun kurulmasıyla ilgili öneri raporunda AK Parti ve MHP'nin imzası bulunduğuna dikkati çekerek, "Sözlerinin arkasında dursunlar, sorunu çözelim. Yarın bir köpek suçsuz bir çocuğa saldırdığında sorumlusu, sorunu çözermiş gibi yapıp çözdürmeyen bu iktidar olur. Çözüm insancıl, hayvan haklarına saygılı olmak zorundadır. Biz varız. Çalışamayacağımız bir sorumlulukla yüklenirsek, çıkar vatandaşa anlatırız." diye konuştu.

"Biz bu konuda teflonuz"

Türkiye Belediyeler Birliğindeki (TBB) atamalarla ilgili referans listelerinin ortaya çıkması ve bu listelerde kendisi ile CHP'li bazı yöneticilerin isimleri ve notların yer almasıyla ilgili soruyu da Özel, "Referans listesinden haberim yok ama bana başvuran kimse ben onu sadece TBB'ye değil, tüm yöneticilerimize bildiriyorum. Bundan doğal bir şey yok. Benim kardeşim altı sene işsiz kalmış, Allah'ın bir belediyesine tenezzül etmemişim. Milletvekillerimin işsiz kardeşleri, eşleri var, tenezzül etmemişiz. Bize AK Parti tipi yakıştırmalar yapışmaz. Biz bu konuda teflonuz." diye yanıtladı.

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saraydaki kişiyle el sıkışmayacağız, gerekirse mücadele edeceğiz." sözlerini kendisine yönelik söylediğine dair iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini niye üstüme alayım? Konuşmamın başında şöyle söyledim; Şeyh Edebali'nin vasiyeti muhalefete değil, iktidaradır. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı, Anıtkabir'de bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyleyin. '31 Mart'ta birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım.' dedim. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi, çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup, ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık."

"AK Parti-CHP koalisyonu" iddialarının sorulması üzerine ise Özel, AK Parti'yle seçimlerden önce bir ittifak, koalisyon, birliktelik ihtimali olmadığını, milli, önemli meselelerde, vatandaşın sorununu çözmede müzakere de münakaşa da edeceklerini ama milletin vermediği vazifeyi üstünde görmediğini, onun MHP'nin işi olduğunu ifade etti.