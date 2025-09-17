CHP'nin Bahçelievler Mitingi... Özgür Özel:  "Filistin Kan Ağlarken Trump'ın Oğluyla Lobi Şirketleri Üzerinden İş Tutuyorlar"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler mitinginde yaptığı konuşmada, "Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyorlar. Onunla pazarlığa tutuşuyorlar. 'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Buradan Türkiye'deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeye başvurun. Ücretsiz su sebili bizden, çocuklara sıcak yemek, öğle yemeği ya da ücretsiz beslenme çantası bizden. Okulun temizliği bizden. Yeter ki korkmayın siz o 'reis'ten. Korkmayın. Eğitim demişken, tabii kaliteli eğitim meselemiz var. Memlekette kaliteli eğitime ulaşmak da maalesef sadece durumu iyi ailelerin çocuklarına nasip oluyor. Zengin çocukları özel okullarda, gariban çocuklar tüm eksiklikleriyle devlet okullarında.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına, en kritik bakanlığa, maalesef en liyakatsiz kişiyi oturttular. Cemaatlerle işbirliği yapıp devletin parasını, pulunu çarçur etmenin peşinde. LGS'de sorular çalınıyor, çaldırıyor, susuyor. Öğrencilerin hakkı yeniyor, susuyor. ve şimdi de çıkmış, vatandaşla alay eder gibi diyor ki: '600 bin liraya bile özel okul var. Oraya versin çocuğunu.' diyor. Geçenlerde Yusuf Tekin millete 'geri zekalı' dedi. Şöyle dedi: 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyorum, yine anlamıyorlar.'

Ben Yusuf Tekin'e anlatır gibi anlatacağım. Allah'ın adamı, hasbelkader Milli Eğitim Bakanı... Bu memlekette asgari ücretin bir yıllık toplamı 265 bin lira. Yani bir asgari ücretli, o dediğin okula öğrenci yollamak için 2,5 yıl çalışması lazım. Memurlar için diyorsan, en düşük memur maaşını bir yıl biriktirsen 570 bin lira oluyor. Yani bir memur, bir yıllık maaşıyla çocuğun bırak servisini, yemeğini, kırtasiyesini, giyimini; sadece okul ücretini bile ödeyemiyor. Milletin aklıyla alay eden Yusuf Tekin'e anlatarak söylüyorum: Bu memlekette kaliteli, ucuz, temiz, ücretsiz eğitim CHP iktidarıyla mümkün. Başka türlü değil.

"Daha geçen hafta Dolmabahçe'de Trump'ın oğlunu ağırlıyor"

Filistin tarihinin en büyük acılarını yaşıyor. Trump denen şahsiyet geldi; 'Efendim, Gazze Şeridi çok güzelmiş. Ben oraya oteller yapacağım, kumarhaneler kuracağım, turizme açacağım. Filistinlileri de etraftaki beş ülkeye dağıtacağım' dedi, biri de biziz. Öyle bir noktaya geldi ki, iş soykırımdan sonra tehcir ve orayı süpürme hareketine dönüştü. Bu sırada Erdoğan bir gitti, bir toplantı yaptılar. Toplantıda sadece ve sadece 'İsrail'i kınıyoruz' diye bir ifade yer aldı; 25 maddelik bildiride etkili bir sonuç çıkmadı. Ama Erdoğan, Filistin meselesinde Netanyahu'ya laf söyler gibi yapıp işin esas hamisi Trump'a ağzını açmıyor. Trump'ın meselesi oraya kumarhane yapmak değil: önündeki hidrokarbon yatakları var; orada Avrupa'ya 100 yıl yetecek doğalgaz bulunuyor. Oraya da sulanıyor. Kıbrıs'ın arka tarafına da sulanıyor. Bütün hesabını buna göre yapıyor. Bunun için bütün Gazze'yi boşaltıyor, soykırım yapıyor.

Ama bizimkiler ne yapıyor? Ağzını açıp da Trump'a bir kelime söylemediği gibi bakın, buradan açıklıyorum: Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyorlar. Onunla pazarlığa tutuşuyorlar. 'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum bir kez daha: Meclis'i topladık, bildiri çıkardık, kürsüden çağrı yaptım. Dedim, 'Gelin girelim kol kola; bütün partilerin liderleri hep birlikte gidelim Filistin'e.' Tık yok. Ben CHP'nin Genel Başkanı olarak, Karaoğlan Ecevit'in Yaser Arafat'a omuz verdiği yerdeyim. Ben Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'ne sahip çıktığı yerdeyim. Sen neredesin Erdoğan? Sen neredesin? Filistin yanıyor. Sen neredesin? Trump Filistin'e çöküyor. Sen neredesin? Aklını başına topla. Filistin seni affetmeyecek. O çocukların gözyaşında boğulacaksın.

"Arkadaşlarımızı tutuklamak marifetiyle Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmek istiyorlar"

Şimdi AK Parti ile bir hesaplaşma, bir yüzleşme zamanı. Bugün Hasan Mutlu'nun yanındaydım. Hasan Mutlu birkaç bilgi verdi. Muhataplarından bir iki yılık mılık cevap geldi. Onlara şimdi soruyu buradan soralım. Hasan Mutlu, bu partiye emeği olan tertemiz bir belediye başkanı. 20 belediye meclis üyesi CHP'de var, 15 Cumhur İttifakı'nda var. Dün akşam belediye başkanımız ve beş belediye meclis üyemizi tutukladılar. İki tane bağımsız vardı. Şimdi o dengeleri değiştirmek için arkadaşlarımızı tutuklamak marifetiyle Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmek istiyorlar.

"MHP ve AK Parti'nin İstanbul il yöneticileri Hasan Mutlu'yu arayarak 'AK Parti'ye geçersen tutuklanmazsın' dediler"

Hasan Mutlu dedi ki: 'Genel Başkanım, bundan 3 hafta önce bir sefer, 2 hafta önce bir sefer, en son bu perşembe akşamı bir, bir de cuma sabahı olmak üzere dört kez 'Cumhur İttifakı'na geçersen operasyonu durdururuz, yoksa seni içeri alacağız' dediler. 'Beni Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl yöneticisi aradı ve 'eğer geçersen operasyonu durdurabiliriz' dedi. Olmayacağını söyledim. Sonra cuma günü sabah AK Parti'nin İstanbul İl yöneticisi aradı. 'Geçersen durursun.' Açıkça formülü önüne koymuş. 'Eğer AK Parti'ye geçersen kurtulursun. Yoksa yarın gözaltına alınıp tutuklanırsın. ya AK Parti'ye geçeceksin ya Silivri'ye gireceksin' dedi.

Hasan Mutlu Bey'in eşinin de tanık olduğu bu telefon görüşmelerini Hasan Mutlu Bey dakikasıyla söylüyor. Her yerde HTS bakmasını, cep telefonlarının bazlarına bakmasını bilenlere söylüyorum. Dün Hasan Mutlu bunu söylemiş. AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Abdullah Özdemir bugün açıklama yapıyor: 'Özgür Bey bir şey biliyorsa gitsin savcılığa suç duyurusunda bulunsun.' Hasan Mutlu dün akşam bu saatlerde savcıya suç duyurusunda bulundu. Saati de dakikasını da söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e çağrı

Şimdi Abdullah Bey, esas İstanbul İl Başkanı olarak sana söylüyorum. Diyor ki Hasan Mutlu: 'Benim bölgemde Terazidere'de bir otopark var. Bunu işleten kişi taksitlerini ödemiyordu, geçmiş borcu var. İhaleye giremezsin dedik. Geldi, kapattı. Sonra da girdi, aldı. Öğrendim ki AK Parti'nin ilçe başkan yardımcısı bu olaylar ortaya çıkmaya başlayınca beni aradı. Bakın ne diyor AK Partili: 'Hasan Başkanım, Allah senden razı olsun. Senden önceki dönemde belediye AKP'deydi. Bana 'Sen yatırma, elden alacağız' derlerdi. Otoparkın aylık ödentisini elden alırlardı. Bazen yatırmışlar, bazen yatırmamışlar. Beni de kazıklamışlar. Ayrıca benden her ay AK Parti haraç keserdi. İktidar değişti, CHP geldi, böyle bir şey görmedim. Savcı çağırırsa gider ifade veririm' diyor. Şimdi Abdullah Özdemir'e söylüyorum, AK Parti İl Başkanı. Kişi Bayrampaşa'da sizin ilçe yöneticiniz olan ve 'çağrıldığımda ifade veririm' diyen Kaan Yürür. Hadi bakalım, hadi.

"Kaan Yürür namusluca durumu anlatmak isteyen kişi, suçlanan İsmail Gemici..."

'Gizlim yok, saklım yok. Savcıya ifade veririm.' diyor. Eskiden, bakın belediye AK Parti'deyken, AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gemici işi böyle götürüyormuş, illallah dedirtiyormuş. Şimdi Akın Gürlek bir tarafta hiçbir suçu olmayanlar, bir tarafta AK Parti yöneticisinin itiraf ettiği geçen dönem yönetici… Hadi bakalım, varsa memlekette hukuk hodri meydan. Alın da göreyim onları da, alın da göreyim. Kaan Yürür namusluca durumu anlatmak isteyen kişi, suçlanan İsmail Gemici. Ayrıca AK Parti İl Yöneticisi 'ya AK Parti'ye geçersin, ya Silivri'ye gidersin' diyen kişiler.

Adalet Bakanı Tunç'a çağrı: Yılmaz Tunç çık bakalım yine söyle 'yargı bağımsızdır' de

Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Eskiden guguklu saatler vardı. Şimdi hukuklu saat var. Eskiden guguk kuşu çıkıyordu, şimdi hukuk kuşu çıkıyor Adalet Bakanı. Günde iki sefer 'Türkiye hukuk devletidir, yargı bağımsızdır.' Hadi bakayım hukuk kuşu, çık da söyle şimdi. Nasıl olmuş bu işler? Nasıl? Hukuk kuşumuz, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç çık bakalım yine söyle 'yargı bağımsızdır' de.

Bayrampaşa soruşturması sonrası MHP'den ihraçlar

Bu burada bitmiyor arkadaşlar, en önemli kısmına geldik. Geçtiğimiz günlerde MHP'den Emin Sönmez ve Yasin Sönmez diye baba oğul ihraç edildi. Yasin Sönmez, MHP'nin Bayrampaşa İlçe Yöneticisiydi. İkisini birden içeri attılar. MHP'de gözaltıları görünce, ihraç etti. Sayın Emin Sönmez diyormuş ki, Buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. MHP'de hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza sesleniyorum. Emin Sönmez, Sayın Bahçeli'nin iyi tanıdığı biriymiş, zaman zaman Sayın Bahçeli ile görüşürmüş. Burada birden içeri atılmışlar ama Emin Sönmez'in ifadesi şu: 'Bana, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya '1 milyon TL verdim de bu kağıdı imzala, işine gücüne devam et' dediler. Allah'tan korkarım, iftira atmam. Beni yaka paça, oğlumu da beni de içeri koydular' diyor.

Sayın Bahçeli'den rica ediyorum. Sayın Bahçeli, lütfen bir milletvekilinizi düne kadar MHP'li kadim dostunuz Emin Sönmez'e, yöneticiniz Yasin Sönmez'e yollayın. Ak Toroslar Çetesi bir ses kaydı bulmuş üç sarhoştan '1 milyon lira verdik' diyormuş. Ama öyle bir para yok. MHP'li iş adamına 'Ben verdim' dersen 'işine gücüne bakarsın, yoksa bir miktar içeride yatarsın demişler.' Buna bir MHP'li milletvekili yollamak, konuşmak bedava. Aksi takdirde bu Ak Toroslar Çetesi'nin önünü almak mümkün değil.

Sayın Bahçeli şikayet ediyor ya: 'İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde paralel yapı var. Kahramanları uzaklaştırıyorlar, yerine bir cemaati dolduruyorlar.' 'Yakında darbe de olur' diye yazıyor Bahçeli'nin danışmanları. Paralel yapının kralı Çağlayan Adliyesi'nde var, Ak Toroslar Çetesinde var. Buradan, AK Parti ile MHP'nin arasına girmek niyetim hiç yok. Bunu yanlış anlayıp yanlış konuşuyorlar. Ama gelin Türkiye'de Ak Toroslar Çetesi'ni birlikte dağıtalım, paralel yapının üstüne birlikte gidelim. Ben hukuku savunmak için size açık çek veriyorum. Düne kadar MHP'lileri alıp 'İftira atarsan, bu işten yırtarsın diye tehdit etmiş dimdik duran biri var' diyorlar orada. Ben söyleyince HSK'ya ne suç duyuruları, ne tehditler, ne şantajlar, ne para teklifleri, ne ses kayıtları… Ama HSK kulağının üstüne yatıyor, duymuyor, konuşmuyor. AK Toroslar Çetesine yol veriyor. Ama bu sefer MHP'li iş adamının beyanlarıyla Devlet Bey bu işe sahip çıkarsa AK Toroslar çetesinin kirli çamaşırları ortaya çıkacak.

Komisyon açıklaması: Görünen o ki birileri bu meseleyi istismar ediyor

322 gündür Ahmet Özer tutuklu. Geçtiğimiz günlerde olumlu açıklamalarla 'Ahmet Özer, Ahmet Türk, belediyelerine dönmelidir, serbest kalmalıdır' açıklamaları oldu. Ama Ahmet Özer bu davadan tutuksuz, başka davadan tutukladılar. Resul Emrah Şahan. Pırıl pırıl Şişli Belediye Başkanı Kent Uzlaşısı'ndan içerideydi. Kent Uzlaşısı'nın çöktüğü, suç olmadığı anlaşıldı. Tutup apar topar başka dosyadan tutuklama verdiler. Buradan açıkça söylüyoruz: Biz Meclis komisyonuna samimiyetimizden, sorun Meclis'te çözülsün diye girdik. 10 toplantıdır gayret ediyoruz. Yıllardır süren tarihi tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözyaşı dinsin istiyoruz. Memlekette barış olsun, paralar silahlara, paralar terörle mücadeleye gitmesin, emekçinin kursağından geçsin, yoksulların kursağından geçsin istiyoruz.

Ancak görünen o ki birileri bu meseleyi istismar ediyor. CHP komisyona hiçbir pazarlıkla girmedi, kimsenin ricasıyla girmedi, hiçbir şeyden korktuğundan girmedi. Bu fikrin sahibi olduğu için girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu değil, olmadığı komisyonlardan korkun. Biz varsak yanlış olmaz. Ama bir yandan komisyon toplamak, İmralı uzlaşısı yapmak, sonra birer Kürt belediye meclis üyesi ki iddianameye yazmış, 'Belediye kazanamayacak olan Kürtler'i listelerine koyarak Kürtler'den oy almak ve Kürtler'i belediye meclislerinde söz sahibi yapma' suçu. Bu suç değil kardeşim. Bunun adı demokrasi, bunu sonuna kadar savunuyoruz. Ne utanıyoruz ne çekiniyoruz. Belediye meclisinde fikir söylemekle terör olmaz. Ama işine gelince herkesi terörist ilan edip milli olanlar, işine gelince pazarlık masasına oturanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu konuda dil uzatamazlar.

"Birileri kayyımlık hesabı yapsın, CHP tüm üyeleriyle iktidara yürümektedir"

Tüm zorluklara rağmen, tüm kumpaslara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi birdir, beraberdir. 21'inde Ankara'da, son kurultayda ortadan ikiye ayrılmış gibi görünen, birbiriyle yarıştığı ve şimdi de olunca sanki çatışacakları söylenen delegelerin tamamı tek vücut olmuştur, partiye karşı saldırıda 1,5 günde binin üzerinde imza noterden yollanmıştır. 196 İstanbul delegesi, 60 Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, doğal delegeleri çıkarınca zaten sayı binin biraz üzerindedir. Neredeyse tüm delegeler partilerine sahip çıkmıştır.

Birileri sarayda plan yapadursun. Birileri Çağlayan'da ayarladığı hakime tam gününde başvuru yaptırıp parti üzerinde hesap yapadursun. Birileri kayyımlık hesabı yapsın, birileri kayyımcılık oynasın. Cumhuriyet Halk Partisi tüm üyeleriyle, milletvekilleriyle ve yöneticileriyle, eskileriyle, yenileriyle, yaşlılarıyla, gençleriyle, kol kola, omuz omuza hep beraber iktidara yürümektedir. Dokuz değil 99 dalga operasyon olsa, 55 değil 555 miting yapacağız. 28,5'tan 29 Erdoğan'ı, orada oturtmayacağız."

