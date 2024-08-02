Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İmzasını Taşıyan 8 Karar Yayımlandı

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 8 karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konya, Aksaray, Hatay, Kırklareli, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Sinop, ve Van illerinde acele kamulaştırma kararları alındı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 8 karar yayımlandı. Alınan kararlara göre Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesislerinde Kapasite Artırım Projesinin yapımı amacıyla Konya ve Aksaray illeri arasında yer alan Eskil, Sultanhanı, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinin sınırlarında bulunan bölgenin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camii ve Habib-i Neccar Camii'sinin güçlendirilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılma kararı alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik Mahallesi'nde bulunan 124 Ada ve 37-38 nolu parsallerin Evrencik Rüzgar Enerjisi Santrali elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman( Gerger, Kahta), Ardahan ( Posof), Aydın(Karacasu), Elazığ, Erzurum(Çat), Kahramanmaraş (Nurhak), Kilis (Musabeyli), Malatya ( Arguvan), Sinop (Türkeli) ve Van (Tuşba) illerinde meydana gelen bazı afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmacı amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılma kararı verildi.

Bitlis Merkez ilçesi, Aşağıkaraboy Köyü ile Mutki ilçesi Koyunlu Köyü arası iki ilçe sınırının tespitine ilişkin İl İdaresi Kanunu'nun 2'inci maddesi gereğince karara varıldı.

Resmi Gazte'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına da karar verildi buna göre Amasya, Bingöl, Kastamonu, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile 17 üniversitede 18 bölümün kurulmasına karar verilirken 14 üniversitede 21 bölümün kapatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar ise "Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin karada değişiklik yapılmasına daire kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 156'ıncı ve 157'inci maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi. Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları cetvelinin 27'inci grubuna Myammar'dan sonra gelmek üzere Nikaragua, 28'inci gruba ise Kazakistan Cumhuriyeti'nden sonra gelmek üzere Maldivler eklendi.