Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Muğla mitinginde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Muğla mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Bu yıl inşallah Ramazan Bayramı gelmeden beraberce 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz. Ülkemize ve Muğlamıza en büyük müjdemiz bu olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken, her şehirde olduğu gibi Muğla'ya verdikleri sözleri tutmak için de gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şairin diliyle ifade edilecek olursa: Yollarda izimiz var, Hak'tan niyazımız var. İkrardan dönmek olmaz, Muğla'ya sözümüz var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iktidara geldikleri günden bugüne Muğla'ya 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde 3 bin 375 yeni derslik kazandırdıklarını, gençlik ve sporda 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 71 spor tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şimdi de Muğla, Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri, Marmaris'e gençlik merkezi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Şehirdeki ihtiyaç sahiplerine, yaklaşık 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduklarını, toplam 1291 yataklı 15 hastanenin de aralarında olduğu 40 sağlık tesisi inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, 150 yataklı Marmaris Hastanesi'nin de içinde yer aldığı 4 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü dile getirdi.

Muğla'da 3 bin 375 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 303 konutun yapımına devam ettiklerini bildiren Erdoğan, Muğla'da 2021 yazında yaşanan orman yangınlarının ardından 21 köy evi yaparak, hak sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm kapsamında, Muğla'da 4 bin 455 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, hükümete geldiklerinde şehirde 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 25'ine hizmet verildiğini, bugün ise 33 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 94'üne hizmet ulaştırıldığını bildirdi.

"Yol çalışmalarımızı peyderpey tamamlayıp hizmete açacağız"

Erdoğan, Muğla'daki 6 millet bahçesi projesinden birini tamamladıklarını, diğerleriyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Ulaştırmada 90 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 463 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Aydın, Muğla, Ortaca, Antalya ve Milas-Bodrum ayrımı Güllük yolunu tamamladıklarını, Seydikemer, Söğüt ve Fethiye-Kalkan yollarında çalıştıklarını söyledi.

Bodrum çevre yolu ve Milas Batı çevre yolu projelerinin ön hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Şehrimizin pek çok yerinde devam eden yol çalışmalarımızı peyderpey tamamlayıp hizmete açacağız." dedi.

Erdoğan, geçen yıl 5,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Dalaman Havalimanı'nı ve 4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Milas Bodrum Havalimanı'nı yenilediklerini aktardı.

"Gemilerimiz, tarama çalışmalarına inşallah bu hafta başlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ören ve Turgut Reis yat limanlarını, Bodrum ve Güllük iskelelerini şehre kazandırdıklarını belirterek, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz iki tarama ve dip temizleme gemisi dün itibarıyla bölgeye ulaştı. Gemilerimiz, tarama çalışmalarına inşallah bu hafta başlıyor." dedi.

Erdoğan, Muğla'nın turizm ve tarım potansiyelini artırmak için hayata geçirmeyi planladıklarını, gerek kendilerinin gerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın pek çok projesi bulunduğunu belirtti.

Muğla'ya 8 baraj, 7 içme suyu tesisi, 20 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 70 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 10 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşa ettiğimiz tesislerle Muğla'nın içme suyunu garanti altına aldık, kalan eksikleri de en kısa sürede tamamlıyoruz. Hizmete sunduğumuz sulama projeleriyle Muğla'da yaklaşık 145 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 13 sulama tesisimiz tamamlandığında 165 bin dekar mümbit araziyi daha suyla buluşturacağız. Muğla'da toplam 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz. Şehrimizde 117 bin hektar alanda çalışma yaparak 510 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 18 bal ormanı kurduk. Tesis ettiğimiz 91 şehir ormanıyla vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar oluşturduk. Muğlalı çiftçilerimize 34 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Muğla'daki işverenlere 6,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik."

9 ilçeye daha doğal gaz arzı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'ya, Menteşe'ye, Yatağan'a, Ula'ya, Kavaklıdere'ye ve Bayır'a doğal gaz arzı sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca ve Seydikemer'e de doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Muğla'ya yapılan hizmetlere ilişkin gösterilen videonun ardından alandakilere "Muğla'ya Cumhur İttifakı belediyeciliği yakışır mı?" diye sordu.

Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarıyla şehri gerçek belediyecilikle buluşturmak istediklerini dile getiren Erdoğan, her partinin ve her adayın kendine göre belediyecilik yapma iddiasında bulunabileceğini ancak bu konuda kimsenin kendileriyle yarışamayacağını söyledi.

Belediyecilikteki 30, hükümetteki 21 yıllık birikimleriyle Muğla'nın emrinde olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muğla'nın her biri diğerinden güzel körfezlerinin temizliğinden altyapı ve büyükşehir kaynaklı imar sorunlarına kadar tüm meselelerinin çözümü için projelerimiz hazır. İşte Muğla'nın körfezlerinin halini görüyorsunuz değil mi? Nasıl koktuğunu görüyorsunuz değil mi? İşte bunu giderecek olan, siz sandıkta yeter ki bize destek verin. Şu anda Cumhurbaşkanı kim, Erdoğan. Hükümet, Cumhur İttifakı. Dolayısıyla yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı inşallah Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşkolsun. Biz de tüm gücümüzle Muğla'yı her bakımdan daha müreffeh, daha güzel, daha huzurlu bir geleceğe hazırlayacağız. Çeyrek asırlık basiretsiz belediyecilik dönemini kapatacağı konusunda ben Muğla'ya güveniyorum. Muğla inşallah sandıkları patlatarak gerçek belediyecilik konusunda bize güvenini ortaya koyacaktır."

"85 milyon vatandaşımızın yastığa başını huzur içinde koyması için adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başının huzur, huzurun ilk şartının da güvenlik olduğuna dikkati çekerek, Muğla'nın bir asır önce işgal yaşamış, ardından milli mücadeleyle istiklalini kazanmış şehir olarak bunun anlamını çok iyi bildiğini ifade etti.

Türkiye'nin 1970'li yıllarda maruz kaldığı ideolojik kavgaların her yer gibi Muğla'yı etkilediğini söyleyen Erdoğan, "Ardından PKK terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede Muğlamız yüzlerce evladını şehit olarak toprağa verdi. Tarih boyunca vatan savunmasında en ön safta yer alan Muğlalı kahramanlarımız bugün de ülke içinde sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde görev yapıyor. Muğla ve ülke olarak bu kadar fedakarlığı 85 milyon vatandaşımızın her birinin akşam yastığa başını huzur içinde koyması için bu adımları atıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen emperyalistlerin ilk harekete geçirdikleri araçların terör örgütleri olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden ülkenin bu alandaki en önemli strateji değişikliğini kendilerinin yaptığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadeleyi artık kendi topraklarında değil, terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunu Gabar'da yaptık mı? Bunu Tendürek'te yaptık mı? Bunu Cudi'de yaptık mı? Bütün bu teröristleri oralarda mağaralara gömdük mü? Yaparsa... Gene yapacağız. Çünkü milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık. Yola aynı kararlılıkla inşallah devam edeceğiz. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Takdim edeceğim, sizlere emanet edeceğim ve inşallah buradan da 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan yola devam edeceğiz. Karasıyla, deniziyle, havasıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye başkan adaylarımızın takdimiyle ara vermeden ve buradan 31 Mart akşamına kadar... Ben size inanıyorum, size güveniyorum. 31 Mart akşamı Muğla'yı özellikle takip edeceğim."

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Mitinge, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya ve Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın kızı AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Muğla milletvekilleri, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer katıldı.

Miting alanında, "Bir lider var yanımızda, inandığımız yolda baş koyduk davamıza", "Dere tepe gideriz, kapı kapı gezeriz, yorulmak nedir bilmeyiz" sloganları ile adayların tanıtım afişlerine yer verildi.

(Bitti)