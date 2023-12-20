\'CUMHURİYETE DOĞRU\' TİYATRO OYUNU BAKAN TEKİN\'İN KATILIMIYLA İSTANBUL\'DA SERGİLENDİ

CUMHURİYET'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da izleyicilerle buluştu. Bakan Tekin, "Yaklaşık 3 yıldır hayalimizde olan, uygulamaya çalıştığımız bir projeydi. Volkan ve Bora dostlarım hayata geçirmemize vesile oldular. Sahnede bize performanslarıyla destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu ilk olarak Ankara MEB Şura Sahnesi'nde sergilendi. Milli Mücadele'nin sembolü olarak belirlenen güzergahta Türkiye turnesine başlayan oyun Ankara'dan sonra Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de izleyiciyle buluştu.

İstanbul'daki ilk gösterimi ise bugün Zorlu PSM'de gerçekleşti. Gösterime Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Faruk Metin, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Ergin Dinç, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sanat camiasından Haldun Dormen, Serdar Gökhan, Okan Bayülgen, Mustafa Topaloğlu, Suzan Kardeş ile çok sayıda davetli katıldı.

Oyun bir öğretmenin şehitliği ziyaret ederek 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye, Cumhuriyet'in ilan ediliş sürecini anlatmasıyla başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte, Milli Mücadele kahramanlarının ve Türk halkının tek yumruk oluşu ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak Milli Mücadele'yi nasıl kazandığı konu ediliyor. Tiyatro oyunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan edişi ile tamamlanıyor.

BAKAN TEKİN: HAYALİMİZDE OLAN BİR PROJEYDİ

İzleyicilerin ayakta alkışladığı tiyatro gösterimi sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Arkadaşlar belki söylemedi ama yaklaşık 3 yıldır hayalimizde olan, uygulamaya çalıştığımız bir projeydi. Volkan ve Bora dostlarım hayata geçirmemize vesile oldular. Sahnede bize performanslarıyla destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, bu akşam aramızda olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah keyif almışsınızdır" dedi. Bakan Tekin, 'Cumhuriyet'in 100. Yılı' kutlamalarına Bakanlık olarak katkı vermekten dolayı mutluluk duyduklarını da ifade etti.

SEVERCAN: ÇOK ÖZEL BİR OYUN OYNUYORUZ

Cumhuriyete Doğru tiyatro oyununda Rauf Bey karakterini canlandıran Volkan Severcan, "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene çok farklı bir çalışma yapıldı. Cumhuriyete Doğru isimli bir tiyatro oyunuyla Türkiye'nin her tarafına merhaba diyoruz. Bu oyunla ilgili sahnede ve sahne arkası olmak üzere yaklaşık 110 kişi çalışıyor ama bütün çalışmaları 200 kişilik bir ekiple yaptık. İlk oyunu 25 Kasım tarihinde Ankara'da sergiledik. Ondan sonra bir turnemiz vardı. Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat, İzmir ve şimdi de İstanbul'dayız. Bu oyun hepimiz için çok heyecan verici. Gerçekten çok özel bir oyun oynuyoruz. Atatürk ile ilgili yapılmış çok az oyun var, onlardan bir tanesinde var olmak bizim için son derece heyecan verici" dedi.

"ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan, "Çok güzel bir İstanbul galası bizi bekliyor. Bu oyunun yazarı ve yönetmeni olduğum için onur ve gurur duyuyorum. Harika bir ekiple bunu başardığımız için daha da çok mutluyum" diye konuştu.

YEĞİN: DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLÜYOR

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran Serdar Yeğin, "100. yılda herhalde çok az insana kısmet olacak bir şans yakaladım. Her temsil öncesinde dizlerimin bağı çözülüyor, bu geçmeyecek, oynandığı sürece böyle olacak. 100. yılda Atatürk rolünü oynamaktan ve bana bu fırsatı verdikleri için, aynı sahneyi paylaştığım meslektaşlarıma, ağabeylerime, ablalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: UMARIM BU OYUNU DEFALARCA OYNARIZ

Öğretmen rolünü canlandıran Gülen Karaman, "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda böyle bir oyunda var olmak, böyle bir oyunda oynamak gerçekten onur verici. Umarım bu oyunu defalarca oynarız, zaten öyle de görünüyor" dedi.

YALÇIN: BU ŞEREFE NAİL OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Zübeyde Hanım'ı canlandıran Zuhal Yalçın, "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım'ı oynuyorum. Bu şerefe nail olduğum için çok mutluyum. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bey ve danışmanı sayın İbrahim Sarıtaş hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp Milli Mücadele'yi başlatarak, sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül'ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi. Oyunun orijinal müzikleri olarak Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiiri ve sözleri İbrahim Sarıtaş'a ait olan Cumhuriyet Marşı, özgün bestelerle yine Selim Atakan tarafından bu proje için özel olarak hazırlandı. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun yazımı aşamasında tarihsel gerçekliklerin doğru yansıtılması için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik bir arşiv araştırması ekibi çalıştı.

110 kişilik dev sanatçı kadrosunda başrolleri Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.