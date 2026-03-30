Ertuğruloğlu'ndan GKRY'ye Yorum

6 Nisan 1920

1- KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, GKRY'nin NATO üyeliği girişimlerini "rüya" olarak nitelendirdi:

"(GKRY) Rüya görmeye devam edebilirler. Oynadıkları oyunu görüyoruz. Ana vatan Türkiye de görüyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu değil"

"Türkiye'mizin sağladığı güvence devam ettiği sürece kimsenin Kuzey Kıbrıs'a askeri saldırıda bulunması olasılığı söz konusu değil"

(Sercan İrkin/Can Efesoy/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Türkiye nisanda Karadeniz ve Somali'de hidrokarbon arama ve sondaj çalışmalarını hızlandıracak

Karadeniz'de 26 Martta faaliyetlerine başlayan Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına devam ediyor

Nisanda Fatih Sondaj gemisi ile Eflani-1 kuyusu kazılacak, Çağrı Bey gemisi ise nisan sonunda Somali'de faaliyete başlayacak

Türkiye, enerji filosunda sahip olduğu sondaj ve sismik gemilerle filo büyüklüğü bakımından dünyada 4. sırada yer alıyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

3- İsveçli iş insanı Roger Akelius, Gazze'de her biri 250 kişilik 400 okul inşa etmeyi amaçlıyor:

"Bu zor bir proje. Amacımız çadır okullar ve gerçek binalar inşa etmek, öğretmen istihdam etmek ve 5 yıl boyunca günde 100 bin öğün verebilmek. İsrail her zamanki gibi ulaşımı kısıtlayacak veya yasaklayacak. Okul personelini ve çocukları vuracak"

(Lejla Biogradlija/Ankara)

4- OECD Çevre Direktörü, sıfır atık yaklaşımıyla Türkiye'nin diğer ülkelere ilham olduğunu söyledi:

"Birçok ülke ilham almak için Türkiye'ye bakabilir. Bunu siyasi düzeyde, hükümet düzeyinde ve aynı zamanda kültürel olarak hane düzeyinde nasıl yaptığınıza, nasıl çözümler bulduğunuza bakabilir"

(Esra Taşkın/Şeyma Yiğit/Paris) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- Sıfır Atık Vakfından çocuklara sürdürülebilir sanat eğitimi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş:

"Çocuklarımız İstanbul'daki vakfımızın genel merkezine gelerek atık kumaşlardan ve bitkilerden boyama çalışmaları yapıyorlar. Atık kumaşlardan da çeşitli ürünler yaparak bunları evlerine götürüyorlar. Aslında buradaki amacımız çocuklarda sıfır atık farkındalığını oluşturmak"

Proje yöneticisi ve eğitmen Başak Erat:

"Öğrencilerimiz ilk olarak teorik bir eğitim görüyorlar. Bu eğitimde sıfır atığın önemini, geri dönüşümün önemini, ileri dönüşümü ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını konuşuyoruz. Ardından bilgilerini deneyime dönüştürmek amacıyla sanat ve tasarım atölyelerine geçiyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

6- Körfez'deki savaş bölgenin çevresel sorunlarına yenilerini ekledi

28 Şubat'ta başlayan saldırılar sonucu ortaya çıkan karbon salımı İzlanda'nın bir yıllık emisyonlarını aştı

İran'daki çeşitli petrol tesislerinin ve Suudi Arabistan'daki Ras Tanurah rafinerisinin hedef alınması zehirli gaz salımına neden oldu

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

7- Merkez bankaları Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde nisan ayı takvimine hazırlanıyor

Fed'in nisanda politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken bankaya yönelik faiz indirim ihtimalleri yerini zayıf da olsa artırım fiyatlamalarına bıraktı

Para piyasalarında ECB'nin 3 temel politika faizini 25 baz artırması yüzde 65 ihtimalle fiyatlanıyor ve yıl boyunca bankanın 25'er baz puanlık 3 faiz artırımı yapabileceği tahminleri öne çıkıyor

Japonya'da BoJ'un 28 Nisan'da yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması yüzde 69 olasılıkla bekleniyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

8- Tarım sezonunun ilk 5 ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 75 arttı

Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-şubat yağışları (1991-2020) 313 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde 221,4, bu yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde ise ortalama 387,7 milimetre olarak kaydedildi

Yağışlar bu dönemde Kastamonu, Sinop, Çorum, Konya, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize ve Artvin çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Bolu, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Yozgat, Kayseri, Sivas, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde normaline göre yüzde 80'in üzerinde arttı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

9- Uzmanlardan "oturulan konut satılarak yatırım yapılmaz" uyarısı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen:

"Evi satıp tek bir yatırım aracına geçildiğinde aslında üç ayrı risk aynı anda alınmış oluyor. Fiyat beklentisinin gerçekleşmemesi, yanlış zamanlama ve en önemlisi geri dönüş riski. Çünkü elden çıkarılan varlık (konut), aynı şartlarda yeniden alınamayabilir"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman:

"Yatırım, daha çok kazanmak değil, kazanılmış olanların enflasyon karşısında erimesini engellemek ve bunun üzerine makul bir getiri elde etmek hedefiyle yapılmalıdır"

GAPAS Başkanı Mustafa Kemal Şahin:

"(Evini) Satarak 'daha fazla kazanırım' düşüncesiyle hareket edenler, piyasa tersine döndüğünde hem yatırımını kaybediyor hem de yeniden konut alma şansını yitiriyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

10- Orta Doğu'daki jeopolitik riskler Fed'i "şahinleşmeye" zorluyor

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci:

"Mart ayında Fed, savaşın ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurgularken yılın başında faiz indirim döngüsünün devam edeceği yönünde fiyatlanan beklentiler, yerini yıl içerisinde olası faiz artışlarının da gündeme gelebileceği bir patikaya bırakmış durumda"

"Orta Doğu'da gerilimin kısa süreli olmadığı bir durumda kısa vadede tahvil faizleri açısından aşağı yönlü risklere kıyasla yukarı yönlü hareket potansiyelinin daha yüksek olduğunu değerlendiriyoruz"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul)

11- A Milli Futbol Takımı 649. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel 648 karşılaşma oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci maçını oynayacak

(Bozhan Memiş/Priştine) (Grafikli)

12- Kosovalı futbolcu Hadergjonaj, Türkiye ile oynayacakları play-off finalini değerlendirdi:

"Türkiye'nin, bir saniyede, bir anda maçı belirleyebilecek çok iyi oyuncuları var. Gerçekten dikkatli olmalıyız"

"Stadın kapasitesi 100.000 olsaydı, çoktan biletler tükenmiş olurdu, çünkü herkes bu maçı izlemek istiyor"

"6 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve oynuyorum ve şimdi Türkiye ile bir final maçımız var. Bu benim için, ailem için gerçekten özel bir şey"

(Yunus Kaymaz/Londra) (Görüntülü)

13- Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Barac, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:

"(FIBA Şampiyonlar Ligi'nde) Hedeflerimize ve hayallerimize henüz ulaşabilmiş değiliz. Ancak şu ana kadar müthiş bir işe imza attığımızı söyleyebilirim"

"Sezon başından bu yana iki takım da iyi basketbol oynuyor. Çok çekişmeli bir mücadele olacak"

"Türk basketbolunun Malachi Flynn ile emin ellerde olduğunu söyleyebilirim. Flynn, yarışmacı bir oyuncu. Tabii ki milli takıma kalite katacak ve her seviyede yardımcı olacak"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.