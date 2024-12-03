Erzincan'da Işıkpınar Deresi Buzla Kaplandı - Son Dakika
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Erzincan'da Işıkpınar Deresi Buzla Kaplandı

Erzincan\'da Işıkpınar Deresi Buzla Kaplandı

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Işıkpınar Deresi dondu ve buz tutan hali Pamukkale travertenlerini andırdı. Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık ise Refahiye ilçesinde eksi 22,5 derece olarak kaydedildi.

03.12.2024 14:16  Güncelleme: 14:20
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ERZİNCAN'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Işıkpınar Deresi donarken, buz tutan hali Pamukkale travertenlerini andırdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili oluyor. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre; gece en düşük sıcaklık Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 22,5 derece olarak ölçüldü. Sıfırın altında 21,5 derece ile Erzurum'un Çat, 20,5 derece ile Yakutiye ilçeleri bölgenin en soğuk yerleşim merkezleri oldu. Soğuk hava, Erzincan'da bir derenin donmasına neden oldu. Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Işıkpınar Deresi buzla kaplandı. Buz tutan derede oluşan sarkıtlar, Pamukkale'deki travertenlerini andırdı. Buz tutan dereyi görmeye gelenlerden Recep Sulu, "Burası, Erzincan merkez. Şehrimizin hemen üst tarafında olan bir dereye geldik. Soğuk hava sebebiyle dere Pamukkale travertenleri gibi olmuş. Çok güzel bir manzara ile karşılaştık" dedi.

BÖLGEDE HAVA SICAKLIKLARI

Diğer yandan ölçümlere göre; bölgede en düşük hava sıcaklıkları şöyle gerçekleşti: "Ağrı eksi 6,9, Diyadin eksi 6,4, Doğubayazıt eksi 4,7, Eleşkirt eksi 8,1, Hamur eksi 10,4, Patnos eksi 7, Taşlıçay eksi 10,4, Tutak eksi 8,9.

Ardahan eksi 13.7, Damal eksi 14,0, Göle eksi 19,5, Hanak eksi 17,6, Posof eksi 10,8, Çıldır eksi 12,7.

Erzincan eksi 13.0, İliç eksi 7,8, Kemah eksi 16,6, Kemaliye eksi 5,5, Otlukbeli eksi 10,2, Refahiye eksi 22,5, Tercan eksi 11,9, Çayırlı eksi 11,2.

Erzurum Aziziye eksi 18,7, Aşkale eksi 16,0, Horasan eksi 15,6, Hınıs eksi 12,5, İspir eksi 15,7, Karayazı eksi 18,5, Karaçoban eksi 17,3, Köprüköy eksi 18,4, Narman eksi 10,8, Oltu eksi 11,5, Olur eksi 7,0, Palandöken eksi 8,7, Pazaryolu eksi 15,3, Tekman eksi 15,8, Tortum eksi 14,9, Uzundere eksi 9,4, Yakutiye eksi 20,5, Çat eksi 21,5, Şenkaya eksi 11,6.

Iğdır eksi 2.4, Aralık 0,7, Karakoyunlu eksi 2,3, Tuzluca eksi 1,5.

Kars eksi 7.4, Akyaka eksi 3,8, Arpaçay eksi 6,8, Digor eksi 4,5, Kağızman eksi 4,0, Sarıkamış eksi 10,6, Selim eksi 6,3, Susuz eksi 5,6.

Muş eksi 5.5, Bulanık eksi 6,7, Hasköy eksi 6,6, Korkut eksi 7,2, Malazgirt eksi 6,3, Varto eksi 10,2."

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Işıkpınar Deresi Buzla Kaplandı - Son Dakika

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