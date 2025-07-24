Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan müdahalesi sürerken; orman işçileri de karadan set çekerek alevlerin yayılmaması için çaba gösteriyor. Diğer yandan 3 gündür süren yangında yanan alanlar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde; geniş bir alana yayılan yangının geride büyük bir tahribat bıraktığı görüldü. Bazı noktalarda duman çıkmaya devam ettiği dron kamerasına yansıdı.

4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR, KÖYLÜLER ÇUKUR KAZMAYA BAŞLADI

Alevlere 4 yangın söndürme uçağı, alevlere müdahale ediyor. Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı. Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı. Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

UMKE'DEN MÜDAHALE ÇADIRLARI

Tahliye edilen Sarıcaova köyünde ise AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi kuruldu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, çalışmaları yerinde takip etti ve ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı. UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale çadırları kurdu. Sarıcaova Köy Muhtarlığı binası önüne de AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar hayvanlarını da yakın bölgelere tahliye etti. Köy çevresinde konuşlanan arazöz ve iş makineleri olası tehlikelere karşı beklemede.

Alevlerin köylerine kadar ulaştığını belirten Sarıcaova Köyü Muhtarı Yaşar Özdemir, "Köyümüze kadar sıçrayan bir yangın var. Köyümüzü riske atmayacak şekilde şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar her an yön değiştirdiği için başka alanlara sıçramalar oluyor. Yangın halen devam etmekte. Koordinasyon ekiplerimiz tamamen kontrolü sağladı. Devletimizin tüm kurumları burada konuşlanmış durumda" dedi.

Yangının başlamasının ardından önce köylülerin, ardından hayvanların tahliye edildiğini belirten Muhtar Özdemir, "Yangın riski azaldıkça köylülerimiz yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Şu anda tedbirler en üst seviyede. Yetkililerle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ormanlık alanda çok ciddi önlemler alındı, ekipler son derece özverili bir şekilde mücadele ediyor" diye konuştu.

BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Bölgede yangın nedeniyle daha önce dört köy tahliye edilmişti. Dün iki köy daha boşaltıldı. Bölge halkı, yangının olduğu alanlara tankerle su taşıdı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, Bursa'dan da görüldü. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece- Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

KARABÜK'TEKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ikinci gününde söndürülmeye çalışılıyor. Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.42 ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgelerinde dün inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirmişti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, yangına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü. Muhtarın, yangından kısa süre önce bölgede alkol kullanarak kendisini aradığını ve yangın saatinde bölgede bulunduğunu belirttiği köy sakini B.K.'nin (58) yangını çıkarmış olabileceğini beyan etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince köyde yakalanan şüpheli B.K'nin yapılan kontrolde 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SAKARYA'DAKİ YANGINDA SON DURUM

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

YÖRE HALKINDAN TRAKTÖRLÜ DESTEK

Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle yangına müdahaleye destek veriyor. Traktör sahiplerinin konvoy oluşturduğu görüntüler dikkat çekti.

YOL YENİDEN TRAFİĞE KAPATILDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

VALİLİKTEN ASILSIZ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilecik Valiliğince, orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda asılsız iddialar ile ses kayıtları başta olmak üzere kamuoyunu yanıltmaya çalışan içeriklerin paylaşıldığı duyuruldu. Vatandaşların bu tür spekülatif bilgi ve belgelerle kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlere itibar etmemelerinin büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Resmiyet ve doğruluk taşımayan bu içeriklere karşı dikkatli olunması, sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi rica olunur. Ayrıca, yangına yönelik söndürme çalışmaları sahada aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.