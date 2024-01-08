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Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı

Fatih Camii'nde, imam ile cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan şahsın "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" diye bağırdığı ve imam tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan saldırganın bir süre sonra imam odasına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

08.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:11
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken saldırıda yeni detaylar da ortaya çıktı. Bıçaklı saldırganın önce cami içinde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırdığı ve imam Usta tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Saldırgan Ö.S'nin bir süre sonra imam odasına girerek imamı ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakladığı öğrenildi.

Fatih Camii'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

"İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atıp cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi. Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın Ö.S'yi uyararak dışarı çıkmasını istediği, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi. Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, orada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

SALDIRGAN YAKALANDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırgan gözaltına alındı
Saldırgan S.Ö

"SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'nde yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hoca'ya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltında

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih Camii'nde imama ve bir kişiye daha yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip Hoca'ya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltında
Fatih Camii\'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
Kaynak: AA
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