Forex Dolandırıcılığında 79 Tutuklama - Son Dakika
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Forex Dolandırıcılığında 79 Tutuklama

Antalya merkezli forex dolandırıcılığı soruşturmasında 133 zanlıdan 79'u tutuklandı.

28.09.2024 10:16
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Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlıdan 79'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından başlatılan operasyonda, farklı kentlerde gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 133 zanlının işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 133 zanlıdan 79'u tutuklandı, 54 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin daha önceki forex operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6 kişinin yurt dışında, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kuran örgüt üyelerinin, "FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmış, örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılırken, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konulmuştu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında 24 Eylül'de gözaltı kararı verilmesinin ardından eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Forex Dolandırıcılığında 79 Tutuklama - Son Dakika

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