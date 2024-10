Gazze'ye Umut Taşıyan Filmler

Güncel

Filistinli yönetmen Ala' Yousef Hasan, "Özgürlüğümüzü kazanacağımıza ve dünyadaki diğer herkes gibi yaşayacağımıza dair umudum hala var." dedi.

"6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"ne katılan usta yönetmen Hasan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani trajediyi ve günlük hayatı anlatmak üzere başlattığı kısa filmler projesi "From Ground Zero" ile Gazze'deki güncel durumu AA muhabirine anlattı.

Hasan, proje kapsamındaki bazı kısa filmlerin festivalde gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk izleyiciye filmlerimizi gösterme fırsatı bulduğumuz için festival ekibine teşekkür ediyorum. Filistin konulu filmlerin dünya çapında gösterilmesi ve olumlu tepkiler görmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu.

"Bu filmler, Gazze'de yaşananlara dair görsel hatıra"

"From Ground Zero" projesine de değinen Hasan, "Gazze'de savaşın başlamasından bu yana, Gazzeli yönetmenler tarafından çekilmiş 22 kısa filmin bir araya geldiği bir proje bu. Gazze'de doğmuş ünlü yönetmen Rashid Masharawi, bu projeyi kendi cebinden finanse ederek oradaki genç sinemacılara Gazze'ye dair anlatılmayanları ve yaşadıklarını birinci ağızdan anlatabilme fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.

Hasan, proje kapsamında Gazze'de çekilen filmlerin, uluslararası medyanın Gazze'ye yönelik çarpıtma ve yanlış algılarıyla mücadelede önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, "Yapılan bu filmler, Gazze'de yaşananlara dair bir görsel hatıra teşkil etmesi açısından çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının üzerinden bir yıl geçtiğine vurgu yapan yönetmen Hasan, şunları aktardı:

"Filistinlilerin ızdırabı bir yıl önce başlamadı. Bu uzun zamandır devam eden bir hikaye fakat şu an Gazze'de yaşananlar soykırım boyutuna ulaştı. Bizim projemiz kapsamında yapılan filmlerin, Filistin'e dair sadece savaşı değil, umudu da yansıtması güzel bir şey. Bugün bölgedeki durum çok feci olmasına rağmen Filistinliler olarak özgürlüğümüzü kazanacağımıza ve dünyadaki diğer herkes gibi yaşayacağımıza dair umudum hala var."

"From Ground Zero" projesi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgede yaşananlar ve insan hikayelerinin anlatıldığı "From Ground Zero" projesinde 22 kısa film bir araya getirildi. Proje kapsamında belgesel, aksiyon, drama ve animasyon filmler yapıldı.

Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi ve Mustafa Al-Nabih gibi Filistinli yönetmenler, projeye katıldı.