Girişimciler Ödüllerle Onurlandırıldı

RAPOR Ödülleri ve Halk Oylaması Ödülleri olmak üzere iki farklı başlıkta değerlendirilen StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, " Türkiye büyüyor, güçleniyor. Girişimcilerimizin girişimleri, başarıları, bilinmeli, ödüllendirilmeli diye düşünüyoruz. Bu öncelikle başarı için bir motivasyon kaynağı haline geliyor. Bizim de Türkiye'de girişimciliği teşvik etmemiz lazım. Öncelikle bunu vurgulamalıyız" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi ödül töreni, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Halk oylaması yoluyla belirlenen girişimler ve ekosistem oyuncuları için 26 farklı kategoride toplam 117 bin 180 oy kullanıldı. Rapor Ödülleri başlığında ise yılın aktif yatırımcıları, 'StartupCentrum 2023 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu' verilerine göre belirlendi. Bu kapsamda seçilen teknoloji şirketleri, girişimler, ekosistem oyuncuları ve yatırımcılar ödülleri ile buluştu. Dün gerçekleşen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin, StartupCentrum Kurucu Ortağı Nizamettin Sami Harputlu ve girişimciler katıldı.

COŞTU: TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİMİZ BÜYÜYOR

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye büyüyor, güçleniyor. İkinci yüzyılımıza girdiğimiz vakitte gerçekten geleceği parlak bir Türkiye'den bahsediyoruz. Buna paralel, hizmet eden bir şekilde teknoloji ekosistemimiz de büyüyor, güçleniyor, derinleşiyor. Girişimleriyle gerçekten yüz akı bir ekosistem haline geliyor. Tabii buna her geçen gün hep beraber şahit oluyoruz. Derinden yaşıyoruz, içindeyiz. Girişimcilerimizin yüz akı başarılarına, yetkinliklerine hep beraber şahit oluyoruz. Biz açıkçası kamu yöneticileri olarak da bu girişimi, bu kapasiteyi bu dinamizmi her fırsatta ifade ediyoruz, hatırlatıyoruz. Bunun açıkçası bir faydasına inanıyoruz ve onun için yapıyoruz. Bir amacımız var. Bu da temelde bir farkındalık oluşturmak. Teknoloji girişimciliğe ekosistemimizin gelişimiyle, potansiyeliyle, geleceğiyle alakalı bir farkındalık oluşturmak. Bu akşamki etkinlikte buna hizmet eden bir etkinlik" dedi.

'GİRİŞİMCİ ADAYLARIMIZIN SAYISINI ARTTIRMAMIZ LAZIM'

Bir farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Coştu, "Bu farkındalığın faydasına inanıyoruz. Marifet irtibata tabi. Girişimcilerimizin girişimleri, başarıları, bilinmeli, ödüllendirilmeli diye düşünüyoruz. Bu öncelikle bir kere başarı için bir motivasyon kaynağı haline geliyor. Gerçekten başarıların bilinmesi bunu gerçekleştirenler için daha iyisini başarmak yolunda da bir motivasyon unsuru haline geliyor. Bizim Türkiye'de girişimciliği teşvik etmemiz lazım. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Daha fazla girişimciyi, daha başarılı girişimleri ortaya çıkarabilmek için bizim toplumumuzda girişimciliği teşvik ediyor olmamız lazım. Kültürel seviyede, bilim seviyesinde, farkındalık seviyesinde bizim girişimciliği tespit ediyor olmamız lazım. Girişimci adaylarımızın sayısını arttırmamız lazım. Gençlerimiz bu yola daha fazla ilgi göstermesi lazım. Başarıları gördükçe bu alanda kendilerine de gelecek kurabileceklerine inanmaları lazım. Bunun için bizim girişimciliği hep beraber teşvik ediyor olmamız lazım. O nedenle de başarı örneklerini hep beraber daha fazla konuşuyor, daha fazla görünür hale getiriyor olmamız lazım diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLERİMİZİN BAŞARILARINDAN HABERDAR OLMAMIZ YENİ GİRİŞİMLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI'

Coştu, "Türkiye teknoloji ekosistemi büyüyor. Çok önemli başarıları, girişimcilerimiz ortaya çıkarıyorlar. Bunların farkında olmamız lazım. Bunları tanımamız lazım. Bu teknoloji ekosisteminin büyümesi için önemli bir faaliyet. Girişimlerimizin, girişimcilerimizin başarılarından haberdar olmamız yeni girişimler için ilham kaynağı anlamına geliyor. Onların başarılarından dersler çıkarıp, onların yolundan gidecek başarılı girişimlerimizin büyümesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu ödül törenini bu anlamda ekosistem için önemli bir faaliyet olarak görüyoruz. Bugün de StartupCentrum platformunun düzenlediği bu etkinlik gerçekten ekosistemimiz için faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası genç arkadaşlarımıza, özellikle üniversite dönemindeki arkadaşlarımıza girişimcilik ekosisteminin içerisinde yer almalarını tavsiye ediyorum. Girişimcilik Türkiye'nin geleceğinde yer alan bir faaliyet alanı. Türkiye bu alanda dünyada söz sahibi olacak. Bu potansiyele sahip. Gençlerimizin de burada daha fazla yer alması, teknoloji geliştirme, inovasyon üretme noktasında gayret göstermelerini ve bu çabalarını girişimlere çevirmelerini biz bekliyoruz, istiyoruz. Onları bu yönde davet ediyoruz. Bu yarışın, bu milli teknoloji hamlesi serüveninin içerisinde yer alsınlar" ifadelerini kullandı.

BEZGİN: İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLIYORUZ

StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin de "Girişimcilik ekosistemi ödüllerinin bu yıl ikincisini düzenledik. Bizler için çok kıymetli çünkü tüm ekosistem oyuncularına ödül veriyoruz. Ödül vermekle birlikte aslında onları bir araya getiriyoruz ve iş birliklerine zemin hazırlıyoruz. Bu da bizim için çok kıymetli. Yılın öne çıkan girişimleri, yatırımcıları, kurumları ödülleriyle buluşurken aynı zamanda bir arada olup güzel fikirler de çıkabiliyor. Bunu StartupCentrum olarak üstlenmemizde bizleri çok mutlu ediyor. Umarım nicelerini yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu.

'YATIRIMCILARIN YATIRIM YAPTIĞI MİKTARLARA BAKILDI'

Ödülleri iki ana başlıkla incelendiğini ve toplamda 38 ödül verildiğini belirten Bezgin, "Bir rapor ödülleri, bir halk oylaması ödülleri. Rapor ödülleri aslında bizim raporumuz. 2023 yıl sonu yatırım raporumuza göre verildi. Yatırımcıların yatırım yaptığı miktarlara bakıldı. Onlar doğrultusunda verildi. Bir de halk oylaması kategorimiz var. Burada da totalde 117 bin oy kullanıldı. Girişimciler kurumlarda bu kategoride ödül aldı. Hem öne çıkan başarıları göstermek, hem de aslında Türkiye girişimcilik ekosisteminin potansiyelini göstermek ve bir arada olmak için önemli" dedi.

UGİŞ: 253 MİLYON GÖRME ENGELLİNİN ELİNDEKİ BEYAZ BASTONU AKILLI BASTONLA DEĞİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Girişimci Murat Ugiş ise "Şirketimiz adına bugün ödül aldık. Yılın sosyal girişimi seçildik. Bundan önce de aslında globalde çok güzel ödüller almıştık. Şu an İngiltere, Amerika gibi 59 ülkede ihracat yapıyoruz. Görme engelliler için teknolojiler üreten bir girişim. Bu kapsamda da akıllı baston üretiyoruz. Bu akıllı bastonla dünyadaki 253 milyon görme engellinin elindeki beyaz bastonu akıllı bastonla değiştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi çok yeni bir baston geliştirdik. Aslında çok önemli bir projeye adım atacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nde ülkemizde ilk defa Türkiye'deki görme engellilere akıllı bastonlar ulaştıracağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla imzaladığımız protokol kapsamında bir etkinlik olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Çünkü bir taraftan dünyada yaygınlaşırken bir tarafta aslında ülkemizdeki öğrenciler ve görme engellere ulaşması bizim için çok kıymetliydi. Bu tarz ödüllerde aslında daha çok kişiye ulaşmamıza duyurmamıza vesile oluyor. O anlamda bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER:

Rapor Ödülleri

En Aktif Melek Yatırımcı: Ahu Büyükkuşoğlu Serter

En Aktif Melek Yatırımcı: Koray Gültekin Bahar

Yılın En Aktif Portföy Yönetim Şirketi: Maxis Girişim Sermayesi

Yılın En Aktif Portföy Yönetim Şirketi: Re-Pie Portföy

Yılın En Aktif VC'si: 500 Emerging Europe

Yılın En Aktif VC'si: TechOne VC

Yılın En Aktif CVC'si: Inveo Ventures

Yılın En Aktif CVC'si: Logo Ventures

Yılın En Aktif Girişim Sermayesi Yatırım Fonu: Bilişim Vadisi GSYF

Yılın En Aktif Girişim Sermayesi Yatırım Fonu: Founder One

Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı: EGİAD Melekleri

Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı: ŞirketOrtağım

Halk Oylaması Ödülleri

Yılın Teknoloji Devi: Trendyol

Yılın Growth Girişimi: EasyCep

Yılın Fintech Girişimi: Figopara

Yılın Oyun Girişimi: Fortune Mine Games

Yılın Sağlık Girişimi: Kidolog

Yılın SaaS Girişimi: ServisSoft

Yılın Yapay Zeka Girişimi: B2Metric

Yılın Sosyal Girişimi: WeWalk

Yılın Sürdürülebilirlik ve Çevre Girişimi: Green Technology Karbon İzleme

Yılın Eğitim Girişimi: Eduverse

Yılın Pazaryeri Girişimi: Varsapp

Yılın TEKMER'i: Ankara TEKMER

Yılın Teknoparkı: Teknopark İstanbul

Yılın Kuluçka Merkezi: T3 Girişim Merkezi

Yılın Hızlandırma Programı: Workup by Türkiye İş Bankası

Yılın Girişimciliği Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşu: Girişimcilik Vakfı

Yılın Paylaşımlı Ofisi: Justwork

Yılın Girişimciliği En Çok Destekleyen Bankası: Akbank

Yılın Kalkınma Ajansı: İSTKA

Yılın Ticaret Odası: İstanbul Ticaret Odası

Yılın Açık İnovasyon ve Kurum İçi Girişimcilik Programı: Doğuş Teknoloji

Yılın Dijital Girişimcilik Medyası: Webrazzi

Yılın Üniversite Girişimcilik Kulübü: İTÜ Girişimcilik Kulübü

Özel Ödül: Yılın En Çok Yatırım Alan Mezununa Sahip Üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi

Incubation Center of the Year in Azerbaijan: Sabah.hub