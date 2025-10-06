Hacıbektaş Cemevi 11 Ekim'de Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hacıbektaş Cemevi 11 Ekim'de Açılacak

Hacıbektaş Cemevi 11 Ekim\'de Açılacak
06.10.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'nin bağışladığı Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi, 11 Ekim'de ziyarete açılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin 11 Ekim'de açılacağını açıkladı.

BAHÇELİ'NİN 15 YIL ÖNCE SATIN ALDIĞI ARSA KÜLLİYEYE DÖNÜŞTÜ

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Dedebağı Mahallesi'nde yer alan Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi projesinin, Bahçeli'nin 15 yıl önce satın aldığı arsayı MHP'nin 18 Aralık 2022 Mersin mitingine katılan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna 21 Aralık 2022'de hibe etmesiyle hayata geçtiğini belirtti. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen külliyenin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerinin yansıtıldığını vurgulayan Yıldırım, projenin fiziki kapsamı bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi projesi olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyüğü! Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

"BU, BUGÜNÜN DEĞİL, 15 YIL ÖNCESİNİN PROJESİ"

Yıldırım, projenin planlarının uzun yıllar önce yapıldığını belirterek şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan bu arsayı 15 yıl evvel almış. Bugünün işi değil, dünün işi değil. Bunu da bir Alevi dedesine aldırmış. Sonra başkasına devredilmiş, en son Genel Başkanımıza devredilmişti. Sayın Genel Başkanımız da arsayı Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe etti. Sonra da dendi ki, 'Buraya bir proje yapın, bir cemevi, bir dergah, bir külliye olsun.'"

Dünyanın en büyüğü! Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

"ALEVİLİK, TÜRK VE TÜRKMEN GELENEĞİDİR"

Yıldırım, Alevilik ve Bektaşilik ilişkisine dikkat çekerek, "Alevilik Türk'e, Türkmen'e, Oğuz'a mahsus bir gelenek ve inanç biçimidir. Bektaşilik, Arnavutluk'ta ve Yunanistan'da da vardır. Bugün Alevilik ile Bektaşilik arasında müştereklik bulunmaktadır." dedi.

Dünyanın en büyüğü! Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

DÜNYADAKİ EN KAPSAMLI DERGAH

Cemevi projesinin hem büyüklüğü hem de işlevi açısından dünyadaki en kapsamlı dergah olduğunu ifade eden Yıldırım, "11 Ekim'de biz bunu inşallah açacağız" ifadelerine yer verdi.

ALEVİ İNANCI VE GELENEĞİ MİMARİYE YANSITILDI

Külliyenin bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluştuğunu anlatan Yıldırım, cem salonunun tavanının kırlangıç motifiyle 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde tasarlandığını söyledi. "Cemevinin dört kapısı vardır. Kapılardan biri şeriat, biri tarikat, biri marifet, biri hakikattir. 40 makam vardır. Cem salonunun üzeri 12 köşelidir, bu da 12 imamı temsil eder" diyen Yıldırım, "Alevi inancını, geleneğini cemevine, dergaha yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyüğü! Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

HER DETAY İNCELİKLE TASARLANDI

Cem salonunda "sönmeyen ateş" ve "su figürü" gibi Alevi inanç sistemine özgü sembollerin yer aldığını belirten Yıldırım, "Her şey düşünülmüş, çok güzel şekilde projeye yansıtılmış. O proje de şu anda hayata geçiyor." dedi.

ALEVİ DEDELERİ SÜRECE KATKI SUNDU

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu ve Alevi dedelerinin de proje sürecinde aktif rol aldığını belirten Yıldırım, "Projeyi hazırlayanlar Hacıbektaş'taki dergahı çok iyi incelediler. Şu ana kadar bu işi bilen hiç kimse bir eksiği ya da fazlasını görmüş değil." dedi.

Dünyanın en büyüğü! Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

İLK DAVETİYE BAHÇELİ'YE VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımız sık sık 'Bir an önce açın' diyerek süreci takip etti. İlk davetiyeyi kendisine arz ettim. Çok mutlu oldu. 15 yıl önce alınan bir arsada bu projenin hayata geçmesini görmek onun için çok anlamlı." diye konuştu.

Dünyanın en büyüğü! Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

"ALEVİ VE SÜNNİ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ OLACAK"

Yıldırım, 11 Ekim tarihinin Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüdüğü gün olması nedeniyle özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"Bu külliye, Anadolu'da Oğuz'un birliğinin, Alevi-Sünni kardeşliğinin sembolü olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı açılışa davet ediyoruz." dedi.

KÜLLİYENİN İKİNCİ ETABI TAMAMLANMAK ÜZERE

Yıldırım, külliyenin ikinci etabında yer alan mobilya ve iç dizayn çalışmalarının iki ay içinde tamamlanacağını belirterek, "İkinci etap da kısa sürede bitirilecektir." bilgisini paylaştı.

CEMEVİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  • Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde yaklaşık 307 metrekarelik cem salonu,
  • 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark,
  • 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu,
  • fuaye alanı, dede ve sohbet odaları,
  • yemek salonu, sanayi tipi mutfak,
  • kurban kesim alanı, gasilhane, morg, misafirhane,
  • 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor.
Kaynak: AA

Yaşar Yıldırım, Devlet Bahçeli, Kültür Sanat, Hacıbektaş, Politika, Türkiye, Dergah, Güncel, Kültür, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacıbektaş Cemevi 11 Ekim'de Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İade etmek istedi, parmağından oldu Çupra ile adam dövdüler İade etmek istedi, parmağından oldu! Çupra ile adam dövdüler
Trafikte bunları yapan sürücüler yandı Para cezaları artıyor, hapis geliyor Trafikte bunları yapan sürücüler yandı! Para cezaları artıyor, hapis geliyor
İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu Doktor gözaltında İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında
Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi
35 metrelik falezlerden düştü 18 yaşındaki gencin kahreden ölümü 35 metrelik falezlerden düştü! 18 yaşındaki gencin kahreden ölümü
Cenaze evi dehşet evine döndü: 2 ölü, 2 yaralı Cenaze evi dehşet evine döndü: 2 ölü, 2 yaralı
Fenerbahçe’ye 150 milyon euro’luk dev gelir Fenerbahçe'ye 150 milyon euro'luk dev gelir
Kardeş kavgasında kan aktı Ağabeyini vahşice katletti Kardeş kavgasında kan aktı! Ağabeyini vahşice katletti
Altay’dan 22 yıl sonra kötü bir ilk Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk
Türkiye’nin sigorta potansiyeli 100 milyar doların üstünde Türkiye'nin sigorta potansiyeli 100 milyar doların üstünde
Ayhancan Güven’den tarihi şampiyonluk Ayhancan Güven'den tarihi şampiyonluk
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi
Bu günlere dikkat Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak Bu günlere dikkat! Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak
19 maçlık dev seri 903’te sona erdi 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
Görür görmez deliye döndü Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı
Derbide izlemeye geliyorlar Kenan Yıldız’a dev talip Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip
Boruya sıkışan kirpiyi böyle kurtardılar Boruya sıkışan kirpiyi böyle kurtardılar
Trump ile Netanyahu arasında gerilim Telefonda azarlamış Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
Gaziantep FK, İstanbul’dan 3 puanla döndü Gaziantep FK, İstanbul'dan 3 puanla döndü
İsrail’i deviren Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu İsrail'i deviren Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
İsrail’den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı

13:59
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı Fatih Terim’e soğuk duş
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi
13:12
2025 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi belli oldu
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
13:12
FIFA’dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı
13:07
Erdoğan’dan Özel’e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır
12:59
Güllü’nün adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı
12:58
İsrail’den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı
İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı
12:50
Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
12:24
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
12:09
Ne İstanbul ne de Ankara İşte son 10 yılda Türkiye’nin en çok zenginleşen ili
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili
12:03
Puan kaybı sonrası çıldırdı Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
11:54
Fenerbahçe’de 12 futbolcu Samandıra’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
11:42
Darphane’den 8 ay sonra bir ilk Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
11:11
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada
10:51
Fransa’da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
10:39
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim’de tahliye edilebilir
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir
10:29
Neler yapıyor neler Almanya’yı sallayan 20 yaşındaki yeni Türk
Neler yapıyor neler! Almanya'yı sallayan 20 yaşındaki yeni Türk
10:17
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan’a sunulacak yeni modelin detayları
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 14:24:19. #7.11#
SON DAKİKA: Hacıbektaş Cemevi 11 Ekim'de Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.