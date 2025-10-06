Hacıbektaş Cemevi 11 Ekim\'de Açılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin 11 Ekim'de açılacağını açıkladı.

BAHÇELİ'NİN 15 YIL ÖNCE SATIN ALDIĞI ARSA KÜLLİYEYE DÖNÜŞTÜ

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Dedebağı Mahallesi'nde yer alan Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi projesinin, Bahçeli'nin 15 yıl önce satın aldığı arsayı MHP'nin 18 Aralık 2022 Mersin mitingine katılan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna 21 Aralık 2022'de hibe etmesiyle hayata geçtiğini belirtti. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen külliyenin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerinin yansıtıldığını vurgulayan Yıldırım, projenin fiziki kapsamı bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi projesi olduğunu söyledi.

"BU, BUGÜNÜN DEĞİL, 15 YIL ÖNCESİNİN PROJESİ"

Yıldırım, projenin planlarının uzun yıllar önce yapıldığını belirterek şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan bu arsayı 15 yıl evvel almış. Bugünün işi değil, dünün işi değil. Bunu da bir Alevi dedesine aldırmış. Sonra başkasına devredilmiş, en son Genel Başkanımıza devredilmişti. Sayın Genel Başkanımız da arsayı Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe etti. Sonra da dendi ki, 'Buraya bir proje yapın, bir cemevi, bir dergah, bir külliye olsun.'"

"ALEVİLİK, TÜRK VE TÜRKMEN GELENEĞİDİR"

Yıldırım, Alevilik ve Bektaşilik ilişkisine dikkat çekerek, "Alevilik Türk'e, Türkmen'e, Oğuz'a mahsus bir gelenek ve inanç biçimidir. Bektaşilik, Arnavutluk'ta ve Yunanistan'da da vardır. Bugün Alevilik ile Bektaşilik arasında müştereklik bulunmaktadır." dedi.

DÜNYADAKİ EN KAPSAMLI DERGAH

Cemevi projesinin hem büyüklüğü hem de işlevi açısından dünyadaki en kapsamlı dergah olduğunu ifade eden Yıldırım, "11 Ekim'de biz bunu inşallah açacağız" ifadelerine yer verdi.

ALEVİ İNANCI VE GELENEĞİ MİMARİYE YANSITILDI

Külliyenin bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluştuğunu anlatan Yıldırım, cem salonunun tavanının kırlangıç motifiyle 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde tasarlandığını söyledi. "Cemevinin dört kapısı vardır. Kapılardan biri şeriat, biri tarikat, biri marifet, biri hakikattir. 40 makam vardır. Cem salonunun üzeri 12 köşelidir, bu da 12 imamı temsil eder" diyen Yıldırım, "Alevi inancını, geleneğini cemevine, dergaha yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

HER DETAY İNCELİKLE TASARLANDI

Cem salonunda "sönmeyen ateş" ve "su figürü" gibi Alevi inanç sistemine özgü sembollerin yer aldığını belirten Yıldırım, "Her şey düşünülmüş, çok güzel şekilde projeye yansıtılmış. O proje de şu anda hayata geçiyor." dedi.

ALEVİ DEDELERİ SÜRECE KATKI SUNDU

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu ve Alevi dedelerinin de proje sürecinde aktif rol aldığını belirten Yıldırım, "Projeyi hazırlayanlar Hacıbektaş'taki dergahı çok iyi incelediler. Şu ana kadar bu işi bilen hiç kimse bir eksiği ya da fazlasını görmüş değil." dedi.

İLK DAVETİYE BAHÇELİ'YE VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımız sık sık 'Bir an önce açın' diyerek süreci takip etti. İlk davetiyeyi kendisine arz ettim. Çok mutlu oldu. 15 yıl önce alınan bir arsada bu projenin hayata geçmesini görmek onun için çok anlamlı." diye konuştu.

"ALEVİ VE SÜNNİ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ OLACAK"

Yıldırım, 11 Ekim tarihinin Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüdüğü gün olması nedeniyle özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"Bu külliye, Anadolu'da Oğuz'un birliğinin, Alevi-Sünni kardeşliğinin sembolü olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı açılışa davet ediyoruz." dedi.

KÜLLİYENİN İKİNCİ ETABI TAMAMLANMAK ÜZERE

Yıldırım, külliyenin ikinci etabında yer alan mobilya ve iç dizayn çalışmalarının iki ay içinde tamamlanacağını belirterek, "İkinci etap da kısa sürede bitirilecektir." bilgisini paylaştı.

CEMEVİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ