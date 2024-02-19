Interpol 12 ülkede arıyordu: 23 şüpheli Türkiye\'de yakalandı

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Interpol Europol Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Van'da "Kafes-43" isimli bir dizi operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER 12 ÜLKEDE ARANIYORDU

Eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün tarafından Interpol'ün kırmızı bülteni, yeşil bülteni ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde "Kafes-43" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğunun tespit edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"HEPSİNİ TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ"

"Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.