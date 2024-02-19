Interpol 12 ülkede arıyordu: 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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Interpol 12 ülkede arıyordu: 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin, çeşitli suçlardan arama kayıtları olduğu belirtildi.

19.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Interpol Europol Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Van'da "Kafes-43" isimli bir dizi operasyon düzenledi.

Interpol'ün 12 ülkenin aradığı 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı

ŞÜPHELİLER 12 ÜLKEDE ARANIYORDU

Eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün tarafından Interpol'ün kırmızı bülteni, yeşil bülteni ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şüpheli yakalandı.

Interpol'ün 12 ülkenin aradığı 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde "Kafes-43" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Interpol'ün 12 ülkenin aradığı 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı

Yakalanan şüphelilerin, adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğunun tespit edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

Interpol'ün 12 ülkenin aradığı 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı

"HEPSİNİ TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ"

"Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Interpol 12 ülkede arıyordu: 23 şüpheli Türkiye\'de yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Interpol 12 ülkede arıyordu: 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beşiktaş 1903: Hepsi neden Türkiyeye kaçıyor sizce??? 34 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: 13. ve son ülkede yakalandı bingoooo :) 17 3 Yanıtla

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