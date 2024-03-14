İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-25\' Operasyonunda 50 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Sibergöz-25' operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.
Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!
Başsavcılıklarımız, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımız (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında;
YALOVA:
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım' paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400 bin lira haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
İZMİR:
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda; Oltalama siteleri üzerinden 'Kiralık Ev, Ürün Satışı' adı altında ilan vererek 'Kaparo/Depozito Bedeli' adı altında 120 müşteki şahıstan 5 milyon lira haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.
SİVAS:
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden 'Forex Yatırım' temasını üzerinden 6 müşteki şahıstan 500 bin lira haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
SAMSUN:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda 'Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı' suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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