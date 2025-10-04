İsrail ve Hamas Dolaylı Görüşmelere Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas günler sonra yanıt verdi. Örgüt, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının durması ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi halinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrailli müzakere ekibine görüşmeleri yürütecek heyetin belirlenmesi için talimat verildi.

TOPLANTI YARIN MISIR'DA OLABİLİR

Heyetin üyeleri ve müzakere yeri hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin ilk turunun yarın (pazar günü) Mısır'da başlamasının muhtemel olduğu bildirdi. En olası görüşme yerinin Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Şarm el-Şeyh olabileceği de ileri sürüldü. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un göre İsrailli ve Arap müzakerecilerle birlikte Mısır'a doğru yola çıktığı belirtiliyor.

İsrail güvenlik yetkililerinin Trump planı kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluların listesini oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak, İsrail tarafının Hamas'ın yanıtını olumlu bulmadığını ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın yanıtına şaşırdığını belirtirken İsrail'in, Amerikan tarafının sahada dayattığı durumu kabul ettiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın yanıtına karşılık Trump'ın planının birinci aşamasını uygulamaya hazırlandıklarını ve tüm İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılacağını açıklamıştı.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Netanyahu, Trump ve ekibiyle tam işbirliği içinde savaşın sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğini söylemesine rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

İŞTE 20 MADDELİK PLAN

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;