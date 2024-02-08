Çağlayan Adliyesi saldırısında ortaya çıkan yeni detaylar

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle silahla ateş ederek bir vatandaşın canına kıyıp, 3'ü polis 5 kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin adliyeye yönelik saldırı planı, hareketlerinden şüphelenerek durduran polislerin dikkati sayesinde engellendi. Teröristlerin olay yerine gelişinden, çatışmaya kadar tüm yaşanan detaylar incelemelerin ardından netleşiyor.

TERÖRİSTLER, GBT SORGUSUNDA YAKAYI ELE VERDİ

Adliye binasının karşısındaki metrobüs üst geçidinin önünde 11.35'te polis ekiplerinin dikkati çeken 2 kişi, şüpheli görülerek durduruldu ve GBT sorguları yapılmak istendi. Bu sırada panikleyerek polislere biber gazı sıkıp kaçan 2 saldırgan, adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki meydana doğru ateş ederek koşmaya başladı. Terörist Emrah Yayla, meydana ulaştığında burada bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş etmeye devam etti. Polisle çatışmaya giren ve hedef gözetmeksizin ateş eden Yayla, 11.39'da başından vurularak etkisiz hale getirildi.

1 DAKİKA ARAYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Peşinden meydana koşarak gelen diğer terörist Pınar Birkoç da elindeki çantayı yere atarak polislere ateş etmeye başladı. Polis ekiplerince açılan ateş soncu Birkoç da 11.40'ta başından vurarak etkisiz hale getirildi. Bu sırada meydanda bulunan 4 vatandaş ile 3 polis memuru, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Akrabasının mevlidine gitmek için sabah evinden çıkan ve saldırıda yaralanan Dilfiraz Karataş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anında adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler de yere yattı.

HEDEFTE DURUŞMA SAVCISI MI VARDI?

Kadın teröristin meydana bıraktığı şüpheli çantada, bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede içeriği henüz belirlenemeyen bir düzenek, plastik kelepçeler, 48 mermi ve örgütsel doküman bulundu.

Çalışma başlatan polis, olayda öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının İstanbul Adliyesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan duruşmasının olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden ekipler, tutuklu sanık Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeşi ve bazı kişileri 12.05'te gözaltına aldı.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C üyelerinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti veya duruşma savcısını hedef alınıp almadığına yönelik çalışma sürüyor.

ÇATIŞMANIN ŞİDDETİ DEMİR KORKULUKLARA YANSIDI

Çatışmanın şiddeti, demir korkuluklara isabet eden kurşun izleriyle gün yüzüne çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin tebeşirle daire içine aldıkları kovan yerlerinin, adliye binasına çok yakın mesafede olduğu görüldü. Çok sayıda polisin devriye attığı alanda, güvenlik üst seviyede tutulmaya devam ediyor.

2 SALDIRGAN DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞ

Saldırıda öldürülen teröristlerden Emrah Yayla, 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında 21 Haziran 2023'te 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ikametine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Adana'da 2007 yılında yakalanan Yayla, sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirilmesi üzerine hakkında açılan dava kapsamında 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverildi.

2 YIL ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ

Ardahan'da 1998 yılında doğan diğer terörist Pınar Birkoç ise terör örgütü DHKP/C üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada yaklaşık 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2022'de tahliye edildi.