İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Bu Ülkede Bazı Çocukların Bayramı Olmadığını Dile Getirmemiz Gerekiyor"

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz çocuklar için bayram diyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Ama galiba bu ülkede bazı çocukların bayramı olmadığını da bugün dile getirmemiz gerekiyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı, kutlama programı düzenledi.CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP YDK Üyeleri Özkan Tice ile Ekincan Aksoy, CHP'li ilçe belediye başkanları, partinin İzmir ilçe başkanları ile il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

"1920'DEN SONRA AYDINLIK VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DOĞMUŞTUR"

Programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bu Bayram gelecek güzel günlerin habercisi olsun. Zor günlerden çıkışımızın ışığı ve yeniden umudun yeşerdiği bu baharda, aydınlık güneşimiz olsun. Bugün, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin milletin iradesine teslim edildiği ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde milli mücadelede gösterdiği azim ve kararlılık, bugünkü mücadelemizin daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. Ulusal egemenlik, ulusun namusu ve şerefidir. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil, kurulma aşamasında olan genç Cumhuriyetimizin demokrasiyle tanışması ve demokrasiye geçişin ilk adımıdır. Milletimizin üzerindeki kara bulutlar, Gazi Meclisimizin kurulmasıyla dağılmaya başlamıştır. Ateşkes anlaşması adı altında, işgale direnmeyen zamanın saray hükümetine ve İzmir'in işgaline ses çıkaramayan işbirlikçilere karşı, milletin sesi ve direnişin simgesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kuruluş ilkeleri, bizlere önce milli mücadeleyi kazandırmış, bu zafer sonrasında cumhuriyet ile taçlandırılarak tam bağımsızlık ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'den sonra bu millet karanlık ve makus talihini yenmiş, aydınlık ve güçlü bir Türkiye doğmuştur. O günkü kararlılık ve azim, bugünkü güçlü cumhuriyetimizin temel taşıdır" dedi.

"MİLLETİMİZ BİZLERİ HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞIRKEN GÖRECEK"

"Bizler 31 Mart'tan sonra, güneşli günleri müjdeleyen, bayram coşkumuzu katlayan günlerden geçiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilkelerinde birleşen, milletin iradesiyle yükselmekte olan Türkiye ittifakı; çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı yeniden umutlandırmış, yüzleri güldürmüştür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde milletin iradesinin tecelli bulmasıyla yüzyılın değişimini vaat eden bir geleceğe adım atılmıştır. Yüzyılın değişimi, çocuklarımızdır, kadınlarımızdır, eşitlik, adalet ve hizmettir. Yüzyılı değiştirecek olan sizsiniz… Yüzyılın değişimini yapmak isteyen CHP'yi, milli irade Türkiye'nin 1. partisi yapmıştır. Milletimiz, bize verdiği bu payenin karşısında bizleri asla şımarık kibir abideleri olarak görmeyecektir. Birileri gibi kibre düşmeyeceğiz. Şuna emin olunuz ki, milletimiz bizleri, 23 Nisan'ı, bizlere bırakanların kararlılığı ve çalışkanlığı içinde, hizmet aşkıyla çalışırken görecek. Çocuklarımızın geleceğini özlü sözlerle değil, hizmet ederek ve üreterek kuracağız. Bunun için, Kadınlar ve gençlerle kurduğumuz bir hizmet ordumuz var. İzmir'de bu hizmet ordusunun neferi olan belediye başkanlarımız, verilen her oyun hakkını, cumhuriyete olan borçlarını, çocuklarımızı gülümsetecek hizmetlere imza atarak ödeyecekler. Bu hizmetler hiç kimseyi ayırt etmeksizin, 23 Nisan'ın ruhuna uygun bir biçimde herkese eşit olarak yayılacak."

"BU MİLLETE HİZMET ETMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

"Milli bayramlarda birliktelik vurgusu yapan Aslanoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban'a da teşekkür etti. Aslanoğlu, "Bu bayramlar milli birliğimizi güçlendirerek en büyük görevimiz olmalı. Çünkü artık ayrışmaktan, bölünmekten, etiketlenmekten ve hamasetten yorulduk. İzmir'de 23 Nisan'ı hep beraber kutlamamız için çağrı yapan, tüm İzmirlileri meydana davet eden İzmir Valimiz Sayın Süleyman Elban'a da teşekkür ediyorum. Milli bayramları kutlamayan devletten sıkılmıştık. Milli Bayramlarda çelenk koymaya bile müsaade etmeyen, kendini devlet sanan bürokratlardan sıkılmıştık. Devletin Valilerinden siyasetten uzak, birleştiren mesajlar duymak hepimizin özlediği bir tavır. İzmir Valimizi bu birleştiren tavrı sebebiyle, sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. AKP'nin valilerini, devlet valisi gibi görmemizi sağlayacak milletten yana tavırlara davet ediyorum. Herkes bilsin ki devlet, millete hizmet için vardır. Bizler bu millete hizmet etmek için canla başla çalışacağız. Kendini devlet sanan bürokratlarda milletin sesini iyi dinlemeli."

ASLANOĞLU, ÇOCUKLARA SESLENDİ

Konuşmasının sonunda çocuklara da seslenen CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, "Sevgili çocuklar… Bugünü doya doya kutlayın, şarkılar söyleyin, kahkahalar atın, dans edin ve eğlenin. Bu bayram en çok sizin hakkınız. Sizlere söz veriyoruz, bu bayramları kutlamanız için verilen mücadeleleri, yaşanan zorlukları ve acıları sizlere yaşatmayacağız. Emaneti sizlere daha güçlü ve daha derine kök salmış şekilde teslim edeceğiz. Bugün Ata'nın huzuruna gelerek emanete sahip çıkan, İzmir'in cesur ve cumhuriyet sevdalı insanları. Asıl şimdi başlıyoruz. Çocuklarımız için, milletimiz için, memleketimiz için mücadeleye, çalışmaya ve büyük hizmetler yapmaya, şimdi başlıyoruz. Bize bu yolu çizen, mücadeleyi devreden, Çocuklarımıza bu bayramı armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygı ile anıyorum. Çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, halkımıza birlik içinde kutlayacağı nice 23 Nisan'lar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TUGAY: "BİR CUMHURİYET KURDUK, BİR DEMOKRASİ AĞACI DİKTİK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Bugün bayram. Bugün hem güzel şeyleri dile getirme günü hem de bazı görevlerimizi birbirimize hatırlatma günü. 31 Mart'ta yapılan seçim gerçekten partimiz adına uzun yıllardır özlediğimiz başarıyı getiren seçim olduğu için hepimizi çok gururlandırmış ve umutlandırmıştır. Bu sonucun mimarı ve emekçisi olan CHP örgütünün her birini yürekten selamlıyorum. 104 yıl önce ulusumuza egemenlik hakkını verme yolunda atılan ilk adımdı 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi. O günden bu güne bir cumhuriyet kurduk, bir demokrasi ağacı diktik. Bu demokrasi ağacının kökleri derine inerken dalları da göğe doğru yükseldi" dedi.

"BU ÜLKEDE BAZI ÇOCUKLARIN BAYRAMI OLMADIĞINI DA BUGÜN DİLE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Tugay, şunları kaydetti:

"Son seçimden sonra insanlarımızın arasında gezerken onların gözlerindeki o umudu bizden beklediği o geleceğe dair güzel günleri gözlerinde ve sözlerinde görürken, duyarken şunu düşündü. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha fazla çocuğuz. Daha fazla genciz, daha fazla kadınız, daha fazla işçiyiz. Daha fazla emekçiyiz, daha fazla çiftçiyiz. Daha fazla emekliyiz. Daha fazla bu ülkede haksızlığa maruz kalmış olan herkesiz. Yani biz artık çok daha çokuz. Ama bundan elbette ki büyük mutluluk duyuyoruz. Gurur duyuyoruz ve bugünü de coşkuyla kutluyoruz. Aramızdaki güzel çocukların bayramını hepimize ayrı ayrı kutluyoruz. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bu ülkedeki kimsesizlerin kimsesi olmak üzere kurulmuş olan cumhuriyetin bekçileriyiz. Ben şunu düşünmeden edemiyorum; bugün barınma hakkı elinden alınmış çocuğumuz var mı? Şu anda karnı aç olan, canı bir şey yemek istediği halde o yemeği bulamayan çocuğumuz var mı? Gece yatağa girdiğinde o gün karnını doyuramayan çocuğumuz var mı? Biz bugün şu an burada bayram kutluyorken bir tamirhanede kirli elleriyle araba tamir etmeye bir çalışan çocuk var mı? Almanya'da 18 yaşın altında çalışmak yasak. kimse 18 yaşın altında birisini çalıştıramıyor. Biz bunu konuşabiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz bu ülkede? Çocuklar çalışmasınlar, okusunlar, oynasınlar, eğitim alsınlar diyebiliyor muyuz? Karşıyaka'da Yamanlar ve Sancaklı köyündeki çocuklar köylerindeki okullar kapatıldığı için başka yerlere gidecek okula araç arıyorlar. O araçları belediye temin etmezse gidemiyorlar. Bu yüzden okula gidemeyen kaç çocuk olduğunu biliyor muyuz? Tarikatların penceresinde, beyinleri yıkanmaya çalışılan kaç çocuk olduğunu biliyor muyuz? Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz çocuklar için bayram diyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Ama galiba bu ülkede bazı çocukların bayramı olmadığını da bugün dile getirmemiz gerekiyor."

"BİZE BAKAN GÖZLERDE BEN UMUDU GÖRÜYORUM"

Konuşmasının devamında ise Tugay, "Bir ismi hatırlatacağım. Gezi Davasında tutuklanan Tayfun Kahraman'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Çocuğuyla nasıl kucaklaştığını hatırlıyor musunuz? Bugün o çocuğun da bayramı. Bugün Vera'nın da bayramı. Biz CHP'yiz. Nerede bir yanlış varsa onun karşısında, doğrunun yanında olacağız. Biz mücadele etmemiz gereken zamanlarda alanlarda olacağız. Hep beraber olacağız, meydanlarda olacağız. Artık bu bizim boynumuzun borcu. Bize bakan gözlerde ben umudu görüyorum. 'Sizden çok şey bekliyoruz. Önümüzdeki dönem iktidar olmak için sizden çok şey bekliyoruz' diyorlar" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK ÇALIŞAN, EN ÇOK EMEK HARCAYAN OLMALIYIZ"

"Beni Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Görevimi yerine getireceğim. Göreceksiniz. Her günüm ve saatim nasıl emek harcayarak geçiyor göreceksiniz" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"Ama bugün örgütüme seslenmek istiyorum.Bu alan hınca hınç dolmalı. Nerede haksızlık varsa karşısında hep beraber olmalıyız. Nerede haksızlık varsa karşında olmalıyız. CHP'ye yakışanı yapmalıyız. Bu alan sadece yapmış olmak için yaptığımız resmi törenler için olmamalı. O yüzden lütfen, bir dahaki bayramlarda bu alana sığmayalım. Herkesi kolundan tutun ve getirin. Bir ülkenin birinci partisi neymiş, Atatürk'ün partisi neymiş, cumhuriyetin bekçisi olan parti neymiş, kimsesizlerin kimsesi olan parti neymiş duysun 4,5 milyonluk bu şehir ve 86 milyonluk bu ülke. Ben o ruha inanıyorum. O ruh mücadele etti ve geçmiş yerel seçimleri kazandırdı. O ruh CHP'yi iktidar yapacak. Ama biz tertemiz olmalıyız. Pırıl pırıl, lekesiz olmalıyız. En çok çalışan, en çok emek harcayan olmalıyız. Buradan Tayfun Kahraman'a ve Gezi mahkumlarına selam olsun. Onları cezaevinden çıkardığımız güne kadar bu mücadele bitmeyecek."