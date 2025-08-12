İzmir\'de Minibüs Yangını, Ormana Sıçradı

İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

BUCA'DA MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İzmir Buca'da Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ALİAĞA'DA DA YANGIN VAR

Aliağa'da ise Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir bölgede çıktığı öğrenildi.