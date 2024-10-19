İzmir'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Muhtarlar Günü Kutlandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentteki muhtarlarla bir araya geldi. 52 yıldır görev yapan muhtara plaket verildi ve muhtarların halkla olan bağlantısını önemine vurgu yapıldı.

19.10.2024 09:54  Güncelleme: 12:23
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentteki bin 296 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. 52 yıldır görev yapan 85 yaşındaki Şerafettin Yeşilçayır başta olmak üzere tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Tugay, "Muhtarlarımız, halk ile kamu arasında köprü görevi üstleniyor. Sizlerle güzel İzmir'imiz için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tugay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan bin 296  muhtarla bir araya geldi. Fuar İzmir'de düzenlenen programa muhtarların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç ile Şükran Nurlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Etkinlikte İzmir'in en genç muhtarı 28 yaşındaki Jale Altınova ile en ileri yaştaki muhtarı 85 yaşındaki Şerafettin Yeşilçayır da sahneye çıktı. Ayrıca 8-9 ve 10 dönemdir kesintisiz görev yapan 6 muhtara da plaket verildi.

Programda konuşan Cemil Tugay, bin 296 muhtar ile İzmir'in iyi gününde, kötü gününde halkın yanında olacaklarını ve omuz omuza çalışacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Muhtarlarımızla el ele en iyi hizmeti sunacağız"

"Ne mutlu sizleri bir arada görmek. Muhtarlarımız halkın gözü, kulağı, belediyelerin kılavuzudur. Aynı zamanda demokrasinin de yapı taşlarıdır. Kentimizin en küçük birimleri olan mahallelerimizi, köylerimizi, sokak sokak, hane hane, bütün ihtiyaç ve sorunları ile sizler biliyorsunuz. Gün geliyor mahalle halkının sağlık sorunları ile ilgileniyorsunuz. Gün geliyor okul malzemeleri olmayan öğrencilerin masraflarını üstleniyorsunuz. Sizler yardımcı oluyorsunuz. Herkesin her türlü derdine çare olmaya çalışıyorsunuz. Sizler halkın sorunlarının bizlere iletilmesini sağlıyor, bizler de  çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlettiğiniz her sorun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.  Sizi çok takdir ediyoruz. Bu muhteşem tabloyu sizler yarattınız. Yine bu tablonun oluşmasına büyük katkı sunan kadın muhtarlarımızı tebrik ediyorum.  Ne mutlu ki Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde kadınlarımız işte buradalar. Ülkemiz; kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile Türkiye'nin her yerinden insanı ile güzel. Hep beraber güzel. Her geçen ay, her geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sizlere daha fazla kulak verdiğini, sorunlarınıza daha fazla çözüm ürettiğini göreceksiniz. Gelecek yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde daha gururlu, daha başı dik, daha güzel bir İzmir için çalışmış  olarak yine hep birlikte olmayı diliyorum."

Seferihisar Mersinalanı Mahalle Muhtarı 85 yaşındaki Şerafettin Yeşilçayır da 52 yıldır devlete ve millete yorulmadan hizmet ettiğini söyledi. Muhtarların demokrasinin en önemli temsilcileri olduğunu vurgulayan Yeşilçayır, "Mahallemiz ve ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinleri ve şahsım adına bizlere verdiği desteklerden dolayı Başkanı'mız Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir'in en genç muhtarı unvanına sahip olan 28 yaşındaki Çiğli Esentepe Mahallesi Muhtarı Jale Altınova ise "Mahalle muhtarları, seçildikleri yerlerin güvenini kazanmış, dürüst ve çalışkan insanlardır. Muhtarlar, halkın dertlerini dinleyen, onlara tercüman olan kişilerdir. Halkın taleplerini, üst makamlara bildirmekle görevliyiz. O nedenle muhtarlar, iletişimin en önemli unsurlardır" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar görev yapan muhtarlara plaket

Konuşmaların ardından kentte kesintisiz olarak 8-9 ve 10 dönem muhtarlık yapan isimlere plaket verildi.10 dönem görev yapan Konak Hilal Mahalle Muhtarı Ali Pekgökçen,  9 dönem muhtarlık yapan Dikili Gazipaşa Mahalle Muhtarı Ali Koldagüç,  Dikili Nebiler Mahalle Muhtarı Safa Eşit, Tire Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Sağ, 8 dönem muhtarlık yapan Bergama Çakırlar Mahalle Muhtarı Ali Rıza Menek ile Ödemiş Üçkonak Mahalle Muhtarı Mevlüt Topuz, Başkan Tugay'ın elinden plaketlerini aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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