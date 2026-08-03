İşletme sahiplerinin kabusu oldular! Haraççı çeteye darbe vuruldu - Son Dakika
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İşletme sahiplerinin kabusu oldular! Haraççı çeteye darbe vuruldu

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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Elebaşılığını H.E'nin yaptığı, İzmir merkezi ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" ile "mala zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

SİLAH ZORUYLA ORTAKLIK, HARAÇ

Elebaşılığını Hüseyin Enç'in yaptığı, İzmir merkezi ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

18 EYLEM SORUŞTURMA DOSYASINDA

Suç örgütünün 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu kapsamda İzmir, İstanbul ve Ankara'da 38 ayrı adreste 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tutuklu bulunan 11 üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

TESPİT VE BULGUAR

Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün, örgütün korkutucu gücünden ve Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki algıdan yararlanarak farklı tarihlerde 18 ayrı eyleme karıştığına ilişkin bulgular elde edildi.

Soruşturma kapsamında uygulanan teknik ve fiziki takip tedbirleri ile kamera görüntüleri, HTS ve PTS kayıtları, MASAK verileri, mesaj içerikleri ve müşteki beyanlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin karıştıkları değerlendirilen eylemler şöyle:

1. Şirket ve mal varlıklarının ele geçirilmesi

Örgüt mensuplarının, iki kişinin azmettirmesi üzerine bir müştekiyi tehdit ederek borçlandırdıkları, borçlarını ödeyemez hâle getirdikleri; ardından müştekiye ait şirketleri, gayrimenkulleri, araçları, çekleri ve nakit paraları örgütün kontrolüne geçirerek haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

2 ve 3. İş yerlerinin kurşunlanması ve para talebi

Bir müştekinin, yurt dışına kayıtlı telefon numaraları üzerinden B.B. liderliğindeki suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiği ve kendisinden para talep edildiği belirlendi.

Müştekiye ait iki ayrı iş yerinin kurşunlandığı, mesaj kayıtlarından miktarı henüz belirlenemeyen bir paranın müştekiden alındığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

4, 5, 6 ve 7. İş insanı ve oğluna yönelik silahlı saldırı girişimleri

Bir tekstil firmasının sahibi ile oğlunun, yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından tehdit edilerek kendilerinden para istendiği değerlendirildi.

Örgüt tarafından üç silahlı şahsın farklı tarihlerde müştekinin oğlunun adresine gönderildiği; bu şahıslardan birinin eylem öncesinde yakalandığı, diğer iki şahsın ise hedefteki araca benzer başka bir aracı yanlışlıkla kurşunladığı belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin daha sonra ikinci kez olay yeri çevresinde silahıyla yakalandığı tespit edildi.

8. Yurt dışı numaradan tehdit ve para talebi

Bir müştekinin, B.B. liderliğindeki suç örgütünün adı kullanılarak yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından tehdit edildiği ve kendisinden para talep edildiği değerlendirildi.

9. Şirket ortaklığından zorla çıkarma

İki kişinin azmettirmesi üzerine bir müştekinin, örgütün korkutucu gücü kullanılarak tehdit edildiği; ortağı bulunduğu tekne imalat şirketinden çıkarıldığı ve 75 bin dolarının örgüt mensuplarınca alındığı yönünde bulgular elde edildi.

10. Otomotiv şirketine yönelik tehdit ve saldırı hazırlığı

Bir otomotiv şirketinin sahibinin, örgüt yöneticileri tarafından B.B. ve D.C. liderliğindeki suç örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülerek yurt dışı numaralar üzerinden tehdit edildiği ve kendisinden para talep edildiği belirlendi.

Müştekinin iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmek amacıyla iki tetikçinin İstanbul’dan İzmir’e getirildiği; ayrıca baskı ve korkutma yoluyla müştekiden maddi menfaat sağlandığı değerlendirildi.

11. Otel sahibinden 110 bin dolar talep edilmesi

Çeşme Alaçatı’da bulunan bir otelin sahibinden, oteli kiralayan kişinin azmettirmesi üzerine 110 bin dolar talep edildiği; paranın verilmemesi hâlinde müştekinin öldürülmekle tehdit edildiği belirlendi.

Örgüt mensuplarının kalabalık bir grupla müştekiyle görüştüğü, örgütün korkutucu gücünü kullanarak baskı kurduğu ve kişiler arasındaki anlaşmazlığı çözme görüntüsü altında haksız kazanç sağlamaya çalıştığı değerlendirildi.

12. İş yeri ortağının zorla ortaklıktan çıkarılması

Bir fast food işletmesinin ortağının, başka bir kişinin azmettirmesi üzerine örgüt mensuplarınca tehdit edildiği, iş yeri ortaklığından zorla çıkarıldığı ve 600 bin lirasının alındığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

13. Tahsil edilecek çekin zorla alınması

Bir akaryakıt şirketi sahibinin, dört kişinin azmettirmesi üzerine örgüt yöneticileri tarafından tehdit edildiği; müştekinin tahsil edeceği 2 milyon 500 bin lira tutarındaki çekin zorla elinden alınarak yırtıldığı değerlendirildi.

14 ve 15. Açık ceza infaz kurumundaki örgüt üyesinin kaçırılması

Örgüt lider ve yöneticilerinin planlı ve organize şekilde İzmir’den Bandırma’ya gittikleri; açık ceza infaz kurumunda bulunan bir örgüt üyesini farklı tarihlerde iki kez kaçırdıkları yönünde bulgular elde edildi.

16. İki hükümlünün açık ceza infaz kurumundan kaçırılması

Örgüt lider ve yöneticilerinin, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan iki örgüt üyesini planlı ve organize şekilde kaçırdıkları değerlendirildi.

17. Dairenin zorla ele geçirilmesi

Bir müştekiye ait Seferihisar ilçesindeki dairenin, örgütün kalabalık ve korkutucu gücü kullanılarak tehdit yoluyla ele geçirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

18. Anlaşmazlık çözme görüntüsü altında haksız kazanç

Bir örgüt üyesinin azmettirmesi üzerine örgüt lideri ve yöneticilerinin, kişiler arasındaki anlaşmazlığa müdahil oldukları; müştekiyi örgütün korkutucu gücüyle sindirerek tehdit ve baskı altında tuttukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının müştekilerden haksız kazanç elde ettikleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin transferinde kendi hesapları yerine birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve para hareketlerinin izini kaybettirmeye yönelik maskeleme yöntemlerine başvurdukları tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşletme sahiplerinin kabusu oldular! Haraççı çeteye darbe vuruldu - Son Dakika

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