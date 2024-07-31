Kahramanmaraş\'ta Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi raporu dosyaya girdi

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KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği ve daha önceki bilirkişi raporlarında zemin kattaki pastanede kolon kesildiği belirtilen Ezgi Apartmanı'yla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce istenen bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda; sanıklardan tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş (82) ile 12 yıl önce vefat ettiği için sanıklar arasında yer almayan statik proje müellifi inşaat yüksek mühendisi Kemal Türkarslan'ın asli kusurlu, 4 sanığın ise kusurlarının bulunmadığı kaydedilerek, kesildiği öne sürülen kolonun ise binanın yıkılmasında herhangi bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

?Merkez Onikişubat ilçesinin Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, 7 yıl önce zemin katta bulunan pastanede kolon kesildiğinin öne sürülmesi üzerine savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi, statik projesinde zemin katta 40 santimetre çapındaki yuvarlak kesitli kolonun kesildiğini tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (58) ile Mustafa Pekel (48) kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu, iş yerinde demir boruya bağlı bir merdiven bulunduğunu ve tadilat sırasında bu merdivenin kaldırıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında toplanan tüm delil, rapor, fotoğraf ve videolar nihai bilirkişi raporu için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Buradan gelen bilirkişi raporunda müteahhit ve fenni mesul ile pastanede yapılan tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu belediyenin yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurlu gösterildi.

OLASI KASTLA DAVA AÇILDI

Raporun ardından pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (52) ve fenni mesul Mehmet Tekin (60) tutuklanırken, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma sonunda Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, müteahhit Yakup Aktaş ve fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BORU MU, KOLON MU OLDUĞU KESİN OLARAK SAPTANAMADI'

Davanın 3 Mayıs'ta görülen duruşmasında mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. 5 kişilik bilirkişi heyeti, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak raporunu hazırladı. Mahkemeye gönderilen 96 sayfalık raporda, sanıklardan müteahhit Yakup Aktaş asli kusurlu gösterilirken, diğer sanıklar herhangi bir kusur atfedilmedi. Raporda, kesildiği öne sürülen kolonla ilgili şöyle denildi:

"Dosya içerisinde tartışılan bir adet merdiven direğinin kaldırılması hususuna yönelik yapılan teknik incelemede, beyanlarda geçen bu merdiven direğinin; mimari onaylı projesinde asma kata çıkmak için çizimi yapılan ve taşıyıcı sistem ile bağlantısı bulunmayan ve merdiven basamaklarının oturtulduğu orta noktadaki çelik boru mu, yoksa betonarme projeye sonradan elle eklenen ve yapının üst katlarında devam etmeyen ayrıca ne zaman yıkıldığı da tespit edilemeyen fretli kolon mu olduğu da, dosya içeriğine göre kesin olarak saptanamamıştır."

'KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOLONUN BİNANIN YIKILMASINDA ETKİSİ YOK'

Pastane işletmecileri ve iç mekan tasarımcısı arasında imzalanan sözleşmenin kolon kesilmesine yönelik olmadığı da belirtilerek, "Pastane olarak kullanılan iş yerlerinde gerçekleştirildiği öne sürülen imalat, tadilat, tahrifatlar ile kesildiği öne sürülen kolon gerçekleştirilen yapısal analizler sonucu; binanın tek başına veya diğer nedenlerle birleşerek binanın yıkımı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı, yapının kütle merkezi ile rijitlik merkezinin çakıştırılmamasından kaynaklanan burulma düzensizliğine neden olunmasını kapsayan tasarım hatalarının tek başına binanın yıkımına esaslı, çekme katta daire niteliğinde ilave büyüme yapması ve perde duvarın inşaatından sonrası kesilmesi ve diğer esaslı sebeplerle birlikte binanın yıkımına neden olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile Ertan Danacı tarafından gerçekleştirildiği belirtilen tadilata yönelik tüm imalatların; tek başına veya diğer nedenlerle birleşerek binanın yıkımı üzerinde bir etkisinin olmadığının saptandığı, dolaysıyla pastane tadilatı sorumlusu olarak yargılanan sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ile Ertan Danacı'nın binanın yıkımına neden olabilecek uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunmaması nedeniyle sanıkların herhangi bir kusurunun bulunmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır."

'BİNANIN TEK BAŞINA YIKIMINA ESASLI ETKİSİ TASARIM HATALARI'

Depremin büyüklüğünün de tek başına binanın yıkımına büyük etkisi olduğu belirtilen raporun devamında şöyle denildi:

"Dava konusu yapının betonarme uygulama projesi ve eki hesap detaylarındaki hesap detaylarında gösterilen hesap hatalarının düzeltilmemesi, düzensiz aksların oluşturulması, döşeme tipinin uygun seçilmemesi düşük düğüm rijitliğine sahip olunması ve assı kiriş ebatlarının çok geniş tutulmasının yeterli rijit diyafram sağlamaması, kütle merkezi ile rijitlik merkezinin çakıştırılmamasından kaynaklanan burulma düzensizliğine neden olunmasını kapsayan tasarım hatalarının tek başına binanın yıkımına esaslı etkisinin bulunduğu, bu tasarım hatalarının binanın göçmesine esaslı etken olması nedeniyle, dava dosyasındaki sanıklar dışında, statik proje müellifi İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Türkarslan'ın da uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunması karşısında asli kusurlu olduğu, dava konusu yapının, onaylı mimari ve betonarme uygulama projelerine aykırı olacak şekilde teras mahallinde çekme kat dairesi niteliğinde ilave büyütmenin yapılması ile yapının doğu cephesinde satış ofisinde/dükkanına giriş yapmak amaçlı (8-8)/(C-F) aksları arasındaki, 30.15 metrekare alanlı perde duvarın inşasından sonra kesilmesinin, yapının projesinde öngörülen mevcut yapısal güvenlik rezervinde ikincil mertebe de bir azalmaya neden olduğu ve diğer esaslı sebeplerle deprem büyüklüğü ve tasarım hataları birlikte yapının göçmesine neden olunduğu yani binanın yıkımına etkisinin bulunması karşısında asli kusurun oluştuğu, dolaysıyla sanık müteahhit Yakup Aktaş'ın; onaylı betonarme uygulama projesine aykırı olarak gerçekleştirdiği bu imalatlar, çekme katta daire niteliğinde ilave büyüme yapması ve perde duvarın inşaatından sonrası kesilmesi ve diğer esaslı sebeplerle birlikte binanın yıkımına neden olarak, uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunduğu, dolaysıyla asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

Raporda ayrıca, diğer tutuklu sanık Mehmet Tekin için de teknik açıdan, uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışının bulunmadığı, dolaysıyla teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği belirtildi.